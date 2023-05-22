Tesla車主怒數3大缺點勸退買家　入彎浪到驚翻車?夏天2原因超地獄

電動車是潮流大趨勢，環保零排放，不過仍有不少市民未入手電動車，甚至未有考慮更換，全因充電設施未全面普及。美國電動車品廠Tesla算是香港市面最常見的電動車，勝在充電網絡夠全面。但最近一位Tesla車主在討論區上發帖，列出3大缺點勸世大家「唔好買Tesla」，引起網民熱議！



Tesla圖片

樓主在連登討論區上發帖，他稱自己當時是第一批購買Tesla Model Y的車主，現時已駕駛一年半左右。然而這段時間的駕駛體驗卻是非常深刻，於是列舉出以下的Tesla電動車3大缺點，欲勸退打算購買Tesla的準買家們。

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第1大缺點：駕駛體驗非常差

樓主稱他在駕駛Tesla Model Y時，「架車個body roll（車身傾側）真係講緊你30以上入迴旋處，你個人直頭係扔出去咁feel，啲嘢飛X哂出嚟，電話叉叉下電都飛埋落地」，怒批車身動態轉向動態太大，令司機沒有信心入彎，連慢速入彎也相當「浪」，更別說高速劈入彎心了。

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第2大缺點：乘坐體驗糟糕

帖主表示Tesla除了駕駛者難受之外，乘客體驗同樣感到難受。他稱電動車的底盤調校「硬到仆X」，因此馬路上的每個坑坑洞洞也會「Dun到仆X」，更直言每逢過減速壆都會「Dun到收X」，後座乘客在轉彎時幾乎是整個人拋出去一樣，相當難受。

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第3大缺點：冷氣易臭又唔凍

冷氣一直都是一部車舒不舒適的其中一個要點，冷氣寧願過凍也不寧過熱，否則全程車都感到辛苦！樓主直言Tesla電動車的冷氣「冬天都無乜料」，甚至一到夏天就「又臭又唔凍」，即使將冷氣溫度調校至最低15.5度，也都比不上普通日本車調校至25度。

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整合以上3大缺點，樓主建議網民如果想入手電動車，不要選擇Tesla而應該選擇其他品牌。而Tesla唯一最大的優點就是「Super Charge夠方便」，但坦言現時大部份商場都新設了中叉快叉，只要「擺低食個飯睇個戲乜都叉哂」，連Super Charge的優勢也逐漸降低。

Tesla圖片

帖子吸引了兩派網民留言熱議，有同樣擁有Tesla電動車的車主網民表示，Tesla的車造工的確比不上德國車如BBA（Benz,BMW,Audi），也認同「過彎太浪」「Body Roll太大」「冷氣不夠凍」的問題，在夏天的時候車頂天幕大玻璃狂曬再加上冷氣不夠凍，形容感覺十分地獄。同時笑言「覺得Tesla好坐好揸」的人，通常是第一部車就擁有Tesla，未試過其他正常舒服的車。

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不過有人反也有人撐，反駁Tesla的最大優點只得2個，分別是「性價比夠高」和「不需要入油」，稱這2個優點已可彌補以上的所有缺點，指購買Tesla作為「腳車」是慳錢的不二之選。有網民透露自己駕駛了8年Tesla Model S，假設每公里油費為$2/公里的話，共節省了30萬油費，數字相當驚人，亦難怪眾多駕駛者在電動車首次登記稅寬減結束前換電車，慳油錢呀嘛！

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