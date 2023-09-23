網民疑問奇華月餅盒皇帝是誰？真身竟大有來頭！網民：係咪曾志偉

中秋佳節將近，傳統上玩燈籠食月餅就少不了，不知道大家又準備好月餅了嗎？月餅品牌眾多，當中奇華月餅算是街知巷聞的一個品牌，不過當近日有網民問起「奇華月餅盒上的人是誰呀？」才發現盒上的皇帝是身分原來一直都是一個謎！帖子引起了不少網民的好奇心，編輯在搜尋資料才發現真身極有可能是「他」！



小紅書截圖

月盒就食得多，但你又有仔細留意過月餅盒上的圖案嗎？比如奇華餅家所使用的皇帝頭像月餅盒，你又有沒有想過那一位皇帝是誰，生於什麼朝代、有什麼功績，甚至與月餅有何關係？近日再有網民在小紅書上發帖，問起「奇華月餅盒上的人是誰呀？」，帖子吸引了不少網民的好奇心和熱議！

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有網民聽到樓主的問題後便開始創意回答，例如奇華多年來深入人心的代言人「曾志偉」、「曾皇 字志偉 號掌門人」、「當然係奇華先生啦」、「是不是就是奇華本人」、「KFC爺爺知道吧？ 這就是奇華爺爺」、「有可能秦始皇」、「如果說是閻王大人不知能不能賣出去」、「林雪」、「玉皇大帝啊，因為過中秋嘛」等。

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除了以上的回答之外，也有少數網民認真解答，稱奇華餅盒上的皇帝肖像，其實與「黃帝」的肖像畫一模一樣，推測真身極有可能就是中國古代五帝之首的「軒轅黃帝」。黃帝被尊祀為“人文初祖”，在山海經中戰勝炎帝、蚩尤。在中華文明歷史的「三皇五帝」中，黃帝就是其中的「五帝」之一，在歷史上有著不朽又崇高的地位，為中華始祖。

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奇華官方對月餅盒上的人物就表示，在90年代時西餅堀起，唐餅的形象變得很土又「老餅」，創辦人黃業榮之子黃鍚祥在1995年接手後就決定「搞好老品牌」，並將公司商標、餅食包裝、店舖等換上新設計。當其時沿用的月餅紙盒變成鐵盒，當父親問起他為何將「靚女（嫦娥）」變成「鬍鬚佬（皇帝肖像）」，他就解釋那是皇帝，象徵至尊，他父親也欣然接受。雖然未有表明「皇帝」就是「黃帝」，而至今皇帝的頭像已經沿用28年，也成為了深入民心的經典設計。

原帖：小紅書

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