鬼節丨香港10大靈異公共屋邨　自殺邨超詭異、這屋邨「鬼王」認證

2025年農曆7月受閏六月影響，令鬼門關大開順延至西曆8月底才開始。夜晚返屋企時，周圍環境可能又暗又靜，令人不禁擔心有靈體出沒，甚至跟着自己回家。以下10個公共屋邨都有猛鬼故事，農曆7月經過附近記得打醒十二分精神。



2025年農曆7月鬼門關大開順延至西曆8月底才開始（《七月返歸》）

【1】華富邨

華富邨作為香港老牌公共屋邨之一，雖然已逐步清拆及重建，不過仍有大量靈異鬼故流傳，分分鐘重建後仍在社區口耳相傳。位於附近的瀑布灣，過去是不少華富邨小朋友的聚腳地，但如果留到傍晚時份還未回家吃飯，就很可能遇過這一名長髮白衣女子。當有人走近時，正在用瀑布水洗面的她會回頭，但這名女子臉上並沒有五官⋯⋯

上世紀7、80年代開始不時傳出有小童在瀑布灣溺斃，街坊認為是無臉白衣女其實是尋找替身的水鬼，直至90年代政府興建圍欄及設置警告牌，再將瀑布入口上鎖後事件才逐漸平息。

華富邨作為香港老牌公共屋邨之一，有大量靈異鬼故流傳（資料圖片）

【2】真善美村

2024年，有網民上載一則土瓜灣真善美村的告示，當中寫着：「真善美村至真樓30X室：請留意，此單位無黃X光住客」，紙張上帶點歲月痕跡，全因這份管理處通告早在2021年6月已開始張貼，非一般的短期通知！

網上更瘋傳一份至真樓夜更保安內部告示，內容包括「若有訪客查問名叫黃X光的住客，請不予理會」、「若有男訪客自稱黃X光，請准許其入內，然而需在其不知情的情況下通知上司，並等候進一步指示」等，引起網民恐慌。其後有人實地考察，發現的確有此告示，亦有人對靈異事件持觀望態度，認為是為了避免財務公司再次「拍錯門」。

土瓜灣真善美村的一則告示由2021年張貼至今，內容引人遐想（網上圖片）

【3】荔景邨

荔景邨樂景樓3樓16室現時已不存在，全因1984年曾發生命案，一名退役警員葉少文因感情問題，前往女友家中行兇，最終女友及其妹妹身中多刀不治，媽媽重傷。三人頸部大動脈均被割斷，幾乎身首異處。有指葉少文犯案後手持染血兇器走到街上，途經地方形成一條血路，自此該單位便經常傳出鬧鬼。

單位曾多次轉租，由於是「特快公屋」，理應每一手住客都有一定心理準備，但都沒有人能順利長住，另外又有鄰居表示每晚凌晨都聽到高踭鞋聲，由樓梯行到事發單位。最後房署決定把單位密封，改為下層變壓器房的中空部分。

荔景邨涉事單位已密封，改為下層變壓器房的中空部分（資料圖片）

【4】下秀茂坪邨（曉麗苑）

下秀茂坪邨早年安置不少因火災而無家可歸人士，1972年六一八雨災，第9座附近發生嚴重山泥傾瀉，自此便有附近居民不時看到白影飄浮，又有全身沾滿泥濘的身影行過。鬧鬼傳聞纏繞社區幾年，當局決定在1976年的盂蘭盛會超渡靈體，然而祭壇所有物品，包括神像都被怪風吹跌，當時已有法師預言是不祥之兆。不足一個月後，同一地點再次發生山泥傾瀉，造成18人罹難。現址在90年代重建為曉麗苑。

秀茂坪在1972及1976年曾發生兩次嚴重山泥傾瀉（土木工程署圖片）

【5】柴灣邨

柴灣邨興建時搬遷了不少山墳，有傳當時祭祀儀式做得不夠，無法好好超渡先人，導致建築期間意外頻生。由於依山而建，最猛鬼的事件亦與升降機有關，有一晚升降機突然冒煙，門邊更透出火光。當時沒有任何呼叫聲，於是工人以為無人被困，但當消防員破門時竟發現一具燒焦的人形物體。有傳被活活燒死的是電梯公司一名資深噴漆師傅，出名做事謹慎，照理不可能引起火災。但就算有意外，寧願被火吞噬也拒絕求救才是令人最不解⋯⋯

柴灣邨依山而建，最猛鬼的事件亦與升降機有關（《七月返歸》）

【6】觀龍樓

觀龍樓過往曾發生多宗命案，而且鄰近香港三大猛鬼之地之一的高街鬼屋（現西營盤社區綜合大樓），向來是不少靈異故事發生的地方。「鬼王」潘紹聰在其YouTube頻道「恐怖在線返去舊事嗰度」亦曾重遊兒時成長地，包括最知名的觀龍樓四屍凶宅。節目中有位街坊兼女觀眾Phone-in，本身她正在談論過世的外公，但竟說成「嗰一年我啱啱過咗身」，事後更向潘紹聰表示自己從未打電話上節目，一眾網民都相當驚訝。

觀龍樓曾發生多宗命案，「鬼王」潘紹聰亦是在此長大（YouTube @恐怖在線返去舊事嗰度）

【7】運頭塘邨

運頭塘邨鄰近大埔火車站，開埠初期曾有大量因天災去世或無人認領的遺體放置於此，日治時期則是刑場附近的亂葬崗。由安置遺體用途，到運頭塘邨落成期間，靈異事件不時發生，例如曾有裝修工人晚上撞見兩個人在爭奪工業用白膠漿並塗抹在身上，原來是身首異處的靈體想用來黏貼身體，嚇得該工人馬上離開現場。另外有居民留意到大埔河邊經常傳出「吱吱」聲，與運送遺體的木頭車車輪聲十分相似。

運頭塘邨日治時期曾是亂葬崗，加上名字緣故，很多靈異鬼故都與身首異處有關（資料圖片）

【8】葵涌邨

葵涌邨向來有「自殺邨」稱號，潘紹聰在其頻道「恐怖在線返去舊事嗰度」曾與YouTuber異狼蜃在邨內拍片介紹靈異事件。異狼蜃表示葵涌邨發生過不少自殺新聞，情節離奇，曾有人墮樓後懸掛在住戶的晾衫架，死狀恐怖：「跳樓基本上係直落，但係有一個人就咁喺5樓晾衫架晾喺度，晾到離開世界。」有指葵涌邨一帶在明朝時已有人居住，亦曾有先人的祖墳。當年政府興建葵涌邨時，因不明原因一直都未能打樁，直至請來法師到現場作法事才順利建好地基。

葵涌邨被稱為自殺邨，而且情節離奇，試過有人墮樓後懸掛在其他住戶的晾衫架上（YouTube @恐怖在線返去舊事嗰度）

【9】友愛邨

屯門區眾多屋邨之中，又以友愛邨發生最多墮樓案件，最恐怖一次莫過於2006年一名紅衣女子從高處墮樓。該婦人懷疑飽受情緒壓力，而且長期受噪音問題影響，在農曆七月十四鬼節當日從21樓墮下。她事前換上紅色衫褲及鞋子，並塗上紅色指甲油，穿着這身打扮大灑溪錢後才一躍而下，令人不寒而慄。由於友愛邨不時有人墮樓，有居民表示附近陰氣陣陣，更時常遇到靈異事件。

天恒邨恒運樓2004年曾發生倫常慘案，曾空置10年才租出（《天水圍的夜與霧》）

【10】天恒邨

天恒邨恒運樓在2004年曾發生轟動一時的慘案，兇手李柏森先亂刀斬殺妻子及一對孖女，再刺向自己小腹及報警，訛稱被妻子刺傷。三母女當場不治，而李柏森入院12天後亦傷重死亡。警方調查後發現案件涉及家暴，有人因失業多時，便將情緒發洩在妻女身上，其後更動殺機。事件後來被改編成電影《天水圍的夜與霧》，亦變成超級凶宅，無人問津。單位空置10年後才獲巴基斯坦籍人士入住，但到2022年又重回特快公屋出租名單。