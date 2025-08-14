鬼節｜2025鬼門關遲開會更猛？玄學家警告：這生肖農曆七月要小心

2025年是罕見的「雙春閏六月」年，受閏六月影響，廿四節氣及農曆日期的排列與平時不同，亦令農曆七月鬼門關大開順延至2025年8月底才開始。雖然有4個生肖會在鬼月完結、處暑開始時行運，但玄學家警告有個生肖行事要小心，務求「捱過」農曆七月。



2025年農曆七月鬼門關大開順延至2025年8月23日開始（資料圖片）

「雙春閏六月」即農曆年有兩個立春之外，更多出一個閏六月。閏六月緊接農曆六月，即西曆今年的7月25日至8月22日。閏月的出現令廿四節氣及農曆日期的排列出現不同，變相每年農曆七月的鬼門關大開，會順延至8月23日才開始。

今年靈體未能準時「出發」到陽間，有些人或會擔心怠慢了留在陰間已久的靈體，令他們比平時更兇猛。台灣玄學家柯柏成在社交網解釋，這說法純屬猜測，「因為曆法的循環是周期性的發生，不單單只發生在今年。」

今年靈體未能準時「出發」到陽間，有些人擔心他們會比平時更兇猛（《七月返歸》）

2025年的鬼門關大開日是8月23日（農曆七月初一），當日亦是處暑，代表暑氣漸漸消失，秋天即將開始，柯柏成表示到時天地能量出現轉變，傳統民俗上而言適合調整運勢。部分生肖更可以「食住個勢」靠處暑行運！

屬豬、屬鼠人緣桃花朵朵開

屬豬出生年份：2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947

屬鼠出生年份：2020、2008、1996、1984、1972、1960、1948

有留意開生肖運程的你一定知道，其實桃花運不只與愛情有關，柯柏成指某些行業的朋友旺桃花會對事業有幫助，例如工作上需要「跑數」，又或是做生意，經常要與不同人打交道。他建議屬豬及屬鼠人士可以佩戴玉器，以增強運勢。

屬鼠或屬豬人緣桃花運爆棚（資料圖片）

屬虎、屬兔文昌運超旺

屬虎出生年份：2022、2010、1998、1986、1974、1962、1950

屬兔出生年份：2023、2011、1999、1987、1975、1963、1951

處暑之後屬虎和屬兔的你，有文昌君加持之下學業運特別好，無論讀書還是考試都會更得心應手。柯柏成提議可在家中東面放置幸運竹，記得是單數數量便可以。

屬虎或屬兔文昌運會得到提升（IG@Keung_show）

屬蛇要注意3件事

出生年份：2025、2013、2001、1989、1977、1965、1953

如果你是屬蛇，而又是農曆正月出生的話，柯柏成提醒今年農曆七月有3件事要注意。首先要特別小心車關（與汽車、交通有關的災煞），如果有出國遠行的計劃請盡量改期。另外也要盡量遠離包括大海、河流等一切岸邊，容易有意外發生。只要熬過鬼月，情況便會變回平穩。

屬蛇朋友要注意3件事，與交通及水有關（資料圖片）

農曆七月鬼門關大開，無論你是屬任何生肖，以下一些民間禁忌最好遵守，以免冒犯靈體，引來不必要的麻煩：

【1】避免在晚上晾衫，否則容易被靈體附身。

【2】避免夜晚在街上逗留，尤其是陰氣較重的地方。

【3】避免執拾街上的利是封，有可能招來不好的東西。

【4】避免靠近牆邊行路（可能碰撞到靈體）及亂說話（會得罪靈體）。

【5】避免玩碟仙、錢仙等遊戲，以及在半夜吹口哨，以免招惹靈體。

部分資料來源： 柯柏成/命理