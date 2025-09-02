鬼節｜農曆七月住酒店敲門無用？專家教入房打開3物件＋默念一句

農曆七月相傳鬼門大開，大家夜晚出門固然要小心，去旅行住酒店就更特別要留神。即使平常日子住酒店，不少人也有習慣先敲門「借宿一宵」，但有民俗專家表示，其實效果並不大。想真正做到保平安，只要跟進以下幾個步驟就可以！



台灣民俗專家「王昆山老師」近日在其FB專頁上分享影片，片中他表示住酒店進房前敲門、故意弄亂床鋪或鞋子等做法，其實效果甚微。想請走房間裡的「朋友」，只要做幾個簡單步驟就可以。

王老師表示，住進新房間時，第一步就是「打開房門不要關」，因為如果馬上關門，「它就出不去」。接著，他建議將全部燈打開，並拉開窗簾。接著，打開手機指南針，站在房間正中間並且面向南方；然後心裡默念三遍：「我今天想要住此房間，如有打擾，請離開，乾元亨利貞」。右手比劍指，由北東南西繞三圈，順時針轉，由門口轉出，「做完再關門，就可以了」。

1.打開房門不要關，關門祂就出不去了

2.把全部燈打開、拉開窗簾

3.打開手機指南針，站在房間正中間面向南方

4.心裡默念：『我今天想要住此房間，如有打擾，請離開，乾元亨利貞』總共念三次

5.右手比劍指，由北東南西繞三圈，並觀想光從門口進來，順時針轉，由門口轉出。

6.都做完，再關門，就可以了

（民間風俗非精密科學，內容僅供參考)

