鬼節｜北角雲景道突現「白衣長髪女」短片瘋傳 　後續超怪異惹議

踏入農曆七月，民間傳說鬼月到來，鬼門關大開。近日就有網民在社交平台上發帖文及影片，影片中驚見在北角雲景道路中心，突然出現一名長髪女生，步履蹣跚地走近私家車，場面十分嚇人。



FB群組「車cam L」影片截圖

近日有網民在FB群組「車cam L」發帖文及影片，從該條只有29秒的片段中所見， 當時正值晚上時份，車主一直沿北角雲景道行駛，惟駛至一個轉彎處時，前方路中心突然出現一名身穿白衣兼披頭散髮的「女子」，當女子見到有車靠近，更以「喪屍」步速般，慢速向行駛中的私家車走近。

由於該女子微微低頭，鏡頭上未能拍攝到她的相貎。司機見狀立刻停車，而該長髪女也從車主右方離開，其後車主亦駛走。片主未有交代事發時間，只在帖文中寫「唔知係嚇人系列定係太空油系列！？」

FB群組「車cam L」影片截圖

片段引來網民熱議，紛紛猜測該「女子」是人是鬼，坦言畫面「好恐怖」，「如果我夜晚揸揸下車見到，真係以為見鬼」、「貞子呀」，「聽講雲景道真係好猛」不過也有網民認為是惡作劇，「估佢應該係戴住假髮嚇9人」、「咩太空油，直頭係太空人」。

TVB《十二傳說》影片截圖

北角都市傳說：七姊妹

北角雲景道未有廣傳的都市傳說，但同在北角的七姊妹道則有個「詭異故事」。相傳七個結義金蘭的「自梳女」本來決定「梳起不嫁」；怎料「三妹」卻遭父母逼婚。三妹不想忍辱偷生，其餘六人決定捨命相陪，傳說七姊妹手牽手投海自盡，死後化作七塊由大至小排列的礁石，立於北角海邊的七姊妹灣。

七姊妹現時是北角的主要街道之一。（Google Maps截圖）

後來七姊妹灣發展為七姊妹泳棚，不少泳會都在那裡搭建泳棚。而每當有男泳客遇溺，人們都會歸咎是都市傳說中，溺斃的七姊妹找泳客「鬼掹腳」所致。

不過，隨著時代變遷，七塊石早已隨着北角填海工程沒入海底，而七姊妹灣也變成七姊妹道。

（民間習俗傳說非精密科學，資料僅供參考)

