鬼節｜香港4大鬼域都市傳說　新娘潭3年5死、鎖羅盆荒廢30年

講到鄉郊鬼古，雖是多不勝數，但香港四大鬼域的新娘潭、荔枝莊、大埔滘、鎖羅盆，這些地點流傳多年的靈異傳說，更是傳聞中的猛鬼異域，其中位於大埔區的新娘潭就為四大鬼域之首，涉及過百宗交通意外，令人不寒而慄。

香港四大鬼域一：新娘潭

新娘潭位於大埔區船灣淡水湖附近，是香港著名的郊遊勝地，然而在很久以前，附近村落有位花樣年華的女子出閣，從烏蛟滕嫁到鹿頸，中途當她乘坐的花轎來到新娘潭時，疑轎夫一時失足，連人帶轎跌進瀑布，也有傳聞指轎夫本來就與新娘相戀，二人殉情的愛情故事，但無論故事版本如何，新娘都是含恨遇溺，因此村民為紀念這位姑娘，於是把此地取名為新娘潭。

而意外發生以後，坊間便盛傳新娘潭鬧鬼，加上彎多路窄，也成為不少車友中的飛車熱點，過去曾發生多宗嚴重車禍，亦有自殺、遇溺等命案，新娘潭路由2018年到2020年，一共發生了104宗交通意外，其中100宗涉及傷亡，3年間一共死了5人，而若果由2004年起計的17年，更最少有12人在同一位置因車禍死亡，因此被稱之為「香港鬼域之首」，不時都會出現撞見白影、女鬼等傳聞。

香港四大鬼域二：荔枝莊

荔枝莊位於西貢半島東北部，傳說荔枝莊有大量荔枝樹，有一天村民半夜看到樹上的荔枝化成人頭，認為是樹妖，因此舉刀把荔枝樹斬掉，但荔枝莊位置偏遠，環境陰森，由碼頭入村，沿途的田野及村屋都已荒廢多年，就連村民也寥寥無幾，一些曾在該處露營的人士更聲稱於該處見到鬼影，聽到怪聲，即使白天到訪，也叫人不寒而慄。

而近年來亦有許多人選擇在荔枝莊露營，多年後竟成為本地世外桃源的露營勝地，但卻不是傳出有意外發生，近年來也有不少在荔枝莊浮潛失蹤最後不治的案件發生，在2024年7月就有10名港人到荔枝莊露營，其中4男2女進行浮潛期間，發現其中一名54歲男士失去蹤影，並且遍尋不獲，最後由警方在荔枝莊碼頭對開20米海底，撈起該名已無生命跡象的男子。

香港四大鬼域三：大埔滘

大埔滘位於大埔滘松仔園，而「猛鬼橋」傳聞可說是香港其中一個最經典的鬼故事，由於大埔滘該處屬路窄彎急的交通黑點，不時有人枉死於車禍意外，於是被冠以「猛鬼橋」之名，更有傳聞指每到深夜，便有白衣女鬼於該處截車搵替死鬼。

其中最著名的一宗慘劇，實屬1955年的盂蘭節前夕，有一群來自基督教聖雅各學校及九廣鐵路職工家屬等人組成的旅行團，在大埔滘松仔園進行戶外活動，並在橋下避雨及水下嬉戲，突然迎來山洪暴發，一行二十八人就慘活埋於橋下，部分遺體更經大水渠沖出大海，事發5日後才撈獲屍首，當年盂蘭節正日亦有民眾特地為死難者超度，但自此「猛鬼橋」的鬧鬼傳聞更是猛上加猛。

香港四大鬼域四：鎖羅盆

鎖羅盆位於沙頭角附近，是一個已荒廢的客家村落，有「香港最猛鬼村落」之稱，不過鎖羅門雖然風景優美，但路途極遙遠，再加上根深蒂固的恐怖印象，到訪的港人並不算多。相傳在日治時期有兩位兄弟準備回村參加慶典，沒想到回村後，卻發現全村空無一人，房子內並沒有任何打鬥痕跡，各項物品器皿甚至食物，都還擺得整整齊齊，但全村的人卻都消失匿跡，後來亦逐漸演變到各式各樣的傳言，雖然有部份證實是以訛傳訛，越傳越誇張，但仍然給大部份香港人留下根深蒂固的恐怖印象。

而據說入村後用於測量風水的羅盤(指南針)都會失靈，令人迷路，因此有「鎖羅門」的地名。也有都市傳說指曾經有登山客疑被鬼嚇到心臟病發而死亡的事情發生，以前警方曾在鎖羅盆發現失蹤已久的登山客屍體，當時同行的登山客指死者臨時想上廁所，不過他卻沒再回來，後來警方發現這名隊員時，屍體竟然是呈現「跪姿」狀態，面露驚恐樣貌，讓當時發現的警員相當害怕，令人不寒而慄！

