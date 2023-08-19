減肥瘦身｜大量消暑甜品凍飲致體重上升？5個消脂又降溫飲食方式

香港氣候高溫潮濕，常常熱到沒有胃口，或是吃下大量甜品、飲品造成體重上升。



台灣健美營養師DGI黃威杰分享5個抗暑飲食方式，讓你清爽度過炎熱夏天，又能避免發胖。

【懶人包】一個圖輯看清能消暑降溫又不怕變胖的飲食法：

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多吃瓜類

舉凡常見的西瓜、小黃瓜、苦瓜、絲瓜、冬瓜等食材，都是富含水分的蔬菜水果，都能達到降溫消暑利尿的特性，以及增加飽腹感避免過多能量攝取。

綠豆、仙草、愛玉

綠豆本身具有消暑、利尿的特性，非常適合在炎熱的夏天食用，但是因為綠豆屬於澱粉類食材，所以在食用綠豆的同時，記得要將其他主食類的食物做替換，比如說中餐吃了綠豆湯，晚餐就將白米飯減半，或者不吃白米飯，以達到整天的澱粉量控制，既能達到消暑，又能避免攝取過多精緻澱粉造成體重上升。

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喝足量的水

人體將近百分之七十是水分組成，夏季因為炎熱的天氣會使人體水分快速流失，水分本身可以調節人體體溫，水分不足會導致口乾、甚至脫水休克的情形，足量的水分也能促進腸胃蠕動，改變排便問題，以及胃口不振的毛病。

充足的優質蛋白

夏天的高溫會加快人體的代謝速度，使人容易倦怠、疲憊，使工作的表現下降，這時候補充足夠的蛋白質，對於體力精力都能夠有明顯的提升，例如：雞肉、雞蛋、豆腐、豆花、豆漿、三文魚等都是很好的蛋白質來源。

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天然好食材

蓮子、綠豆、薏仁、綠豆芽都能夠抵禦暑氣、具有消暑又提神的功能，可以避免夏日氣候食慾不振，或消化不良的問題。

健美營養師DGI黃威杰提醒，夏天氣候炎熱，最重要還是要記得水分的補充，因為大量的水分會從體表蒸發流失，這時候如果沒有適時補充足量的水份，可能會陷入中暑的風險。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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