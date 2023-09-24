東京近郊下町柴又　上野去約半小時　懷舊風老街美食手信景點攻略

今天要帶大家來一場東京下町「柴又」的懷舊之旅！自．己．號．稱．目前最完整的中文柴又一日遊指南。柴又交通、帝釋天參道、山本亭、阿寅（寅さん）紀念館等景點，還有必吃的美食推薦全都在這篇告訴你~~想體驗不一樣的東京下町風情，繼續看下去就對了。



柴又交通

柴又要怎麼去呢？很簡單，搭乘京成金町線至「柴又」車站（上野出發約30分鐘、新宿出發約1小時）就可以了。出了車站映入眼簾的就是這街道的靈魂人物—阿寅（寅さん，Mr. Tora），也就是電影《男人真命苦》（男はつらいよ）的男主角。

看到這裡，沒看過電影、也對劇情時空背景不熟悉的你們，是否很想直接下滑看美食介紹？

沒關係，讓我們一起循序漸進，慢慢愛上小鎮吧……

首先出了車站後會看到Ｑ版的阿寅跟你說哈囉！注意看一下觀光案內所的招牌上方，是米店改建的欸……這一整趟旅行都會像這樣，不斷發現驚奇。刻意保留原有的招牌，才能延續這小鎮的魅力阿。

相信大家都有逛老街從「街頭到街尾都賣一樣的紀念品」的經驗，柴又則是每家都是獨特的商品，各位買定離手，等一下就買不到了！

柴又景點

1. おもちゃ博物館（玩具博物館）

踏入店的瞬間就讓你回到昭和時代（快帶阿公阿婆來），一樓是糖果、餅乾、彈珠台、巨星老照片（不可攝影）、射擊遊戲……博物館則在二樓喔！👇👇👇

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結束懷舊的甜蜜蜜時光之後，就要踏上本日經典老舖美食的單元了！一起來探索「帝釋天參道」吧！

2. 帝釋天參道（柴又老街）

漫步在柴又老街，除了品嘗美食外不要忘記抬頭看看這裡的建築，老店的招牌，這裡的人、事、物。因為……看到最後你們就知道了。

不能錯過的柴又老店舖有很多，快按圖看看👇👇👇

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不能錯過柴又1號：高木屋老舖

他們家的「葛飾名物草だんご」真的甜而不膩，太好吃了！害怕過甜食物的你，完完全全不用擔心，Sharon已經幫你嘗過了，這是A++草だんご！甜而不膩，清爽有嚼勁。

不能錯過柴又美食2號：煎餅店

沒有特定推哪一家，大家就選一家現場來品嘗吧！現烤的煎餅，老闆就坐在板凳上一邊烤、一邊搧……香氣撲鼻而來。

千千萬萬不要錯過柴又美食3號：川千家

對我來說吃鰻魚飯是一件很神聖的事，因為好的鰻魚飯價值不斐，一定要挑選一家開業250年來不變的好味道好好品嘗。其實在門口炭烤味就撲鼻而來，想克制自己不光顧都難。

不能錯過柴又美食4號：大德

來日本一定會嚐到當地的醃製物，大德一字排開的品項，其中有好多都是沒吃過的味道。不會死鹹，反而有一種清爽的感覺，真的要外帶回家孝敬爸媽拉。（部分選項放冰箱可以放三個禮拜）

提一下我跟老闆說我們是台灣來的，老闆超熱情（很喜歡台灣），瞬間被這樣的熱情溫暖。（繼續看下去有更溫暖的 😳 ）

結束老舖美食的單元，下一站是淨化身心靈的「柴又帝釋天」，顛覆你對逛神社的想像（供神、買御守、結束），這裡像是先人留下來的寶藏，讓我們來一探究竟吧！

可遇不可求5號：Cosplay電影男主角寅さん的阿伯

這個小鎮圍繞著「男人真命苦」這部電影，因此男主角也成為這裡的靈魂人物。用完餐的路上遇到Cosplay的寅さん ，用簡單的日文跟他打招呼自我介紹，結果阿伯一知道我們是台灣來的又超～級～熱～情～說他真的超愛台灣。各位觀眾如果幸運遇到阿伯，可以禮貌地問問看他願不願意和你拍照喔！

真的不要錯過6號：木雕

在進入柴又帝釋天之前，你就會看到這家「木雕」，我被這店獨特的氛圍吸引。柴又非常有看頭的就是柴又帝釋天裡頭的木雕作品，在這裡先賣個關子，買獨特的木雕紀念品回家吧！

結束老舖美食的單元，下一站是淨化身心靈的「柴又帝釋天」，顛覆你對逛神社的想像（拜拜、買御守、結束），這裡像是先人留下來的寶藏，讓我們來一探究竟吧！

3. 柴又帝釋天

首先映入眼簾的就是這個建築與植栽互相搭配的景象，注意看一下那個松樹多美…

再來是獨特的建築形式，為了連結各堂而特有的「大迴廊」非常獨特。大家不要心急，等一下進去參拜就能親自體驗囉。👇👇👇

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入內都是全程脫鞋子的，記得保持安靜、勿喧嘩、不能碰的、也有不能拍照的區域，好好遵守規矩哦！

參拜之後順著路走就會到「彫刻ギャラリー」的入口，要收入場費，跟各位報告，這是我來日本到現在花過最值得的了。內殿的外部，東南西北四面刻滿了法華經的故事，美得讓人嘆為觀止。所有的木雕都沒有上色，保持最原本的顏色、氣味、雕刻師傅的手感，在現場的我真的是不斷讚嘆這神仙般的作品。

我在現場有錄影，從各個角度看這些作品就可以知道師傅的功力了！故事的表達方式、構圖、到整個作品的呈現…任何小細節都別放過，好好享受這視覺饗宴。請各位至現場欣賞，真的比我用照片呈現美一百倍。

結束雕刻巡禮後再順著路去參觀「邃渓園」—由關東地區非常著名的造園師永井楽山翁大師設計。一踏進你就會感受到思緒慢慢沉澱下來，心靈也變的寧靜許多。秋天的顏色真的是四季中最美的，搭配下午金黃色的陽光，真的可以讓人忘卻一切的憂愁，一座有魔力的庭園。

庭院內當然是禁止進入的，沿著周圍設計的迴廊欣賞庭院的美吧。全部都是木製的建築，就連踏在上面都很有感覺。各個角度、各種陽光、各種氣候都會讓庭園呈現不一樣的樣貌，值得再訪的好地方，我還會去的。題外話，庭院內有免費的熱茶可以飲用。

「柴又帝釋天」不單只是祈求平安，也帶給我心靈上的平靜。更完美詮釋了雕刻藝術和日式庭園美學。下一站要帶大家到登上世界舞台的日式庭園「山本亭」。

4. 日式庭園——山本亭

歡迎光臨山本亭，接下來又會是完全不同的體驗。不知道為什麼我覺得很有家的感覺。

讓人完全放鬆的「山本亭」，買入場券入場後可以加點抹茶小點。就像回到家，媽媽幫你準備的下課點心，一邊品嚐、一邊和媽媽分享今天發生的趣事。我們抵達山本亭大約是下午四點，夕陽、日式庭園、抹茶小點，有什麼比這樣的時光更美好呢？👇👇👇

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除了庭園景觀讓人驚艷，建築本身的美也很有看頭，注意看的話內部其實是洋和折衷的設計。從這些細節就可以窺探出主人過去富裕的生活。比起「邃渓園」其實「山本亭」佔地非常的小。庭園設計師高超的技巧利用植物推疊出層次感，讓你誤以為庭園佔地廣大。

不要以為柴又之旅到這邊就告一個段落了，重頭戲還在後頭。

從山本亭出口出來沿著路走，爬一個小坡就會到「葛飾柴又寅さん記念館」。

5. 葛飾柴又寅さん記念館

別跟我說你對紀念館沒興趣，這裡值回票價，不去不行的，讓我們繼續看下去。

之所以會這麼推薦這個紀念館不是因為我是這部電影的影迷，我根本還沒看過！不過聽說我阿公每集都有看 。

紀念館重現電影的舊時光，用人偶、音效、旁白呈現故事大綱。這是我最喜歡的部分，在這邊只用一張照片帶過，希望大家支持影音藝術買票入場。👇👇👇

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館內當然也有一比一的互動電影場景，讓旅客身歷其境。此外各種模型也說明攝影的拍攝手法，其實這條街之所以看起來這麼深邃，是因為後段的模型等比例縮小，現實上並沒有肉眼所感受到的那麼深。

再細看這些模型！欸！這不是我們剛吃鰻魚飯的地方嘛！！！！！天啊！這就是我們剛買木雕的地方啊！剛剛賣木雕的老婆婆……倒底是從什麼時候就在那邊賣木雕阿……我根本走回電影時光中啊！

太驚訝了無法冷靜於是跑去推火車了？其實過去的柴又有很長一段時間都是人力鐵道哦…現場有等比例的火車讓你假推一下。

比起推火車，我還是比較喜歡坐火車。動態的螢幕模擬從車外看出去的美景，和阿寅還有我一起搭乘鐵路發現更多日本的美吧！

下午五點鐘準時休館，參道上的店家也陸續休息，沿著原路回車站，不忘再和川千家再來一張合影。紫、粉色的夜色，延續250年的老店、一個角色串起所有人的回憶、一部同時記錄歷史和人文的電影。

這次來柴又有深刻的體驗，踏上這段旅程讓我實際回到舊時光。眼前的建築保有原有的樣子、老舖傳承最經典美味、神社的木雕是職人的作品、日式庭園則是一件融入生活的大型藝術作品。

回程再一次光顧懷舊的糖果屋，傍晚的氛圍完全不一樣，太美好的一天，今天會做個好夢。

晚安柴又，謝謝柴又帶給我這麼棒的體驗，我真心推薦給大家。也同時期待大家能在體驗之餘尊重當地的文化與規矩，一起保持、傳承這麼美的小鎮。

文章的最後附上影音的Vlog，其中雕刻的立體感、庭院寧靜的氛圍都是光看文章沒辦法感受的喔～大家看完應該會更想去柴又的。

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