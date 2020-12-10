《母子逆緣》影評︰畸形母子關係　偏偏又愛又恨難脫羈絆

「我的世界只有妳。從我話還說不清楚開始、從我逐漸認識妳開始、從我一次次為妳跑腿、從我每一遍被所有人趨逐出家門開始、從我第一次牽住妳的手、從我第一次學習著說『媽媽』、從我第一次開始擁抱住妳、從我會仰頭望向妳…妳的存在對我而言是一個世界的中心，我繞著妳打轉，從此只因為妳而轉。」

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「旁人不能理解的妳我之間的羈絆，已經遠遠超過母子之間，我們像是唯獨理解對方的彼此，至少在我心裡是這麼的相信。外婆說，妳是一個不負責任的媽媽，帶著我躲在城市中隨意的一角，無論是雨天或是晴天；外婆會大聲喊叫著說我當沒有妳這個女兒，從此我們就斷絕關係；只有外公會偷偷的帶著我離開吵吵鬧鬧的客廳，把小小的我緊緊擁抱在懷裡，是不捨的眼神從皮夾裡掏出幾張鈔票要我好好收好，不要被媽媽知道。 」

（《母子逆緣》劇照）

「但是，我無法抵抗媽媽可憐的眼睛。從我有記憶開始，媽媽總是用悲傷的眼睛注視著我，白皙的肌膚和撒嬌般的嗓音，只有在我四處借錢沒有著落時，她會用軟綿綿的聲音歇嘶底理的怒吼我！大部份時候我感受到恐懼，或許在我的心裡我更害怕的是從此失去她、沒有她、離開了我唯一的世界中心。」

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Netflix推出《母子情劫》像是是枝裕和導演《誰知赤子心》的濃縮版，將角色縮小至母親三隅秋子（長澤正美 飾）與孩子周平 （郡司翔 飾/11歲、 奧平大兼 飾/16歲） 之間，更強烈的情感傳達和整個家庭間母親只為「愛情」而活。周平在秋子眼中不單單是個兒子，而是「所有物」的概念，周平只是她的附屬品，愛情中某部份的記念、人生中某部份瘋狂的代價，然後就成為了利用品、拖油瓶和影子。母子之間的連繫，其實是異於常人的緊密，遠遠超過我們可以理解的墮落深淵。

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《母子情劫》改編自真實社會新聞「川口高齡夫婦殺害事件」，17歲的少年為什麼會對外公外婆痛下殺手？真正讓他人生變調的兇手居然是親生母親…秋子很年輕時就生下周平了，小小的周平如果想和母親一起生活，就必須學習著獨立; 所以他會在母親與新結識的男友出遠門遊玩時自己待在家裡，雖然母親有刻意地安排另一位工具人照顧周平，但是誰會心甘情願的去陪伴一個和自己沒有任何血緣關係的男孩呢? 真實的情況是周平一個人待在被斷水斷電的屋子裡啃著公仔麵的乾麵餅，然後，一心一意地期盼母親秋子趕快回家…

周平的存在是她最渴望的不離不棄的「愛情」，但周平是孩子。（《母子逆緣》劇照）

如果大家已經將這部電影不約而同的和《誰知赤子心》相提並論，那麼也許在更細膩的家庭間的相處模式中，也應該要不自覺地聯想到與《小偷家族》間超越血緣之間緊密牽扯著彼此的親情成為強烈對比。如果世界上沒有不愛孩子的母親，那麼秋子並沒有踩過那條底線，只是她的期望與要求和付出的愛是以自我為中心的！周平的存在是她最渴望的不離不棄的「愛情」，但周平是孩子。不對等的牽絆像蹺蹺板般愈沉愈低，高高在上的秋子卻伸出雙手緊拉住周平不放，趨近窒息式的家庭關係，將在一日的午後爆炸。

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