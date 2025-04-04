Netflix 4月片單推薦：機智住院醫生生活/安眠書店5/惡緣/黑鏡7

【Netflix 4月片單推薦】Netflix在四月有許多經典的影集都回來了！包括神劇《黑鏡》（Black Mirror）第七季、《安眠書店》（You）第五季也將迎來大結局。韓劇方面則有人氣韓劇《機智醫生生活》的外傳《機智住院醫生生活》，還有孫錫久和資深影后金惠子合作的《比天堂還美麗》都讓人相當期待。



Netflix神劇《黑鏡》第七季四月上架。（《黑鏡》第七季劇照）

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Netflix2025年四月片單1：《機智住院醫生生活》4/12

高人氣韓劇「機智醫生」系列回來了！不過這次改由高允貞主演，講述律帝醫院婦產科醫生的生活，身為菜鳥的住院醫生，他們必須處理在工作和個人生活中的混亂，而這一切都是為了成為優秀的醫生，能看見初入社會的生活產生共鳴，透過嚴酷的醫院體系訓練，也會綻放屬於住院醫生們的青春友情，漸漸成長為一個醫生該有的模樣。而在外傳中，柳演錫、鄭敬淏等老班底也會回歸客串。

Netflix2025年四月片單2：《侏羅紀世界：混沌理論: 第3季》4/3

《侏羅紀世界：混沌理論: 第3季》來自30年的好萊塢老IP《侏羅紀公園》，並製作成動畫影集。影集講述一群冒險者在有著恐龍的世界觀中，揭開幕後的陰謀，第三季講述即使信任逐漸瓦解，主角保羅等夥伴們仍勇敢踏上征途，試圖智取狡猾的敵人，然而處處暗藏著未知的威脅和意外。

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Netflix2025年四月片單3：《惡緣》4/4

《惡緣》由朴海秀、申敏兒、李熙俊、金成均、李光洙、孔升妍等主演，講述一場可怕事故，讓六個人的人生錯綜交織，在這則有關因果與犯罪的驚悚故事裡，每個人都得面對各自的黑暗現實與關係糾葛。劇情充滿反轉與張力，看著這些實力派演員在絕望的環境中互飆演技，相當過癮。

Netflix2025年四月片單4：《不良影響：小網紅大黑幕》4/9

震撼人心的紀錄片《不良影響：小網紅大黑幕》（Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing）即將上架，YouTube網紅派珀羅克爾與網紅團體中精挑細選的「螢幕朋友們」，一起靠著天衣無縫的惡作劇、荒謬可笑的挑戰，灑狗血的戀愛故事，擄獲一票粉絲。這部紀錄片則掀開這光鮮亮麗的一面，前成員紛紛出面爆料他們遭受剝削、虐待及邪教般地操控。也揭露網紅團體「星媽經紀人」蒂芬妮史密斯的恐怖經營手法，讓世人看到網路人氣背後的陰暗面，也佩服他們為了保護下一代創作者不被剝削所做的努力。

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Netflix2025年四月片單5：《黑鏡: 第7季》4/10

橫掃艾美獎的影集《黑鏡》第七季回來啦！每一季的《黑鏡》都以風格各異、互不相干但又相互呼應的故事震碎觀眾的三觀。這一季將帶來6集全新的故事，並破天荒首次讓前作的故事回歸，帶來第四季科幻冒險故事〈聯邦星艦卡里斯特〉的續篇，可以先回去複習一下喔。

Netflix2025年四月片單6：《比天堂還美麗》4//19

由性格男星孫錫久、資深影后金惠子主演的《比天堂還美麗》，演相差50歲的「婆孫戀」，故事講述以80歲模樣抵達天堂的金惠子與年輕時期的老公孫錫久飾演，展開一段跨越現實的浪漫故事，在天堂開啟第二段人生，充滿溫馨與感動。

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Netflix2025年四月片單7：《安眠書店: 第5季》4/24

人氣驚悚戀愛影集《安眠書店》第五季也回歸啦！而且即將迎來大結局，由潘巴利奇（Penn Badgley）飾演變態又有魅力的男主角「喬伊」，在上一季大難不死後成功入贅豪門，將以有錢又有權的全新姿態尋找新獵物。且從目前預告來看，似乎過往劇集中所有的「前女友」都將回歸客串，令人期待這個故事會如何收尾。

Netflix2025年四月片單8：《新幹線驚爆倒數》4/25

《新幹線驚爆倒數》翻拍自1975年由高倉健、千葉真一主演的經典電影《新幹線大爆炸》，其故事橋段就連《名偵探柯南》第一部劇場版《引爆摩天樓》都曾致敬過，也曾經是奇洛李維斯（Keanu Reeves）、珊迪娜布洛（Sandra Bullock）經典《生死時速》（Speed）的靈感來源。這次的翻拍版本由前SMAP草彅剛主演，並將背景設定在現代，非常期待先進特效的呈現。

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