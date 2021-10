【朱古力獎門人】新任Willy Wonka造型揭曉　前傳電影釋首張劇照

由美國男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)主演的《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)前傳電影《Wonka》(暫譯:《旺卡》),上月已經在英國開拍,由憑《愛.誘.罪》(Atonement)獲得奧斯卡最佳攝影提名的Seamus McGarvey擔任攝影師。身為主角的添麥菲查洛美率先公開了電影首張劇照,讓粉絲一睹他的Willy Wonka造型。



尊尼特普曾經演過Willy Wonka。(《朱古力獎門人》劇照)

這張《Wonka》的首劇照由添麥菲查洛美自行公開,而從這張劇照可以見到,其角色疑似把此兩任Willy Wonka的造型合二為一。今次添麥菲查洛美的Willy Wonka造型,同樣穿上大禮帽及燈芯絨外套,但從顏色來看,前者跟1971年的《Willy Wonka & the Chocolate Factory》較相似;而後者則跟2005年的尊尼特普版本類似。添麥菲查洛在其Instagram還寫道:「The suspense is terrible, I hope it will last...」,這台詞正是來自第一任Willy Wonka的Gene Wilder。

Gene Wilder在《Willy Wonka & the Chocolate Factory》飾演Willy Wonka。(《Willy Wonka & the Chocolate Factory》劇照)

據外媒《Deadline》報道,這部電影將包含歌舞,這意味著影迷將看到添麥菲查洛美唱歌及跳舞。除了添麥菲查洛美外,《Wonka》的演員還包括《完美巨聲幫》男星Keegan-Michael Key、最佳女演員銀熊獎得主莎莉賀堅絲(Sally Hawkins)、「戇豆先生」路雲雅堅遜(Rowan Atkinson)、奧斯卡影后奧莉花高雯(Olivia Colman)、Jim Carter及Rich Fulcher等。

《Wonka》由《柏靈頓》(Paddington)導演Paul King執導、並由《柏靈頓2》編劇Simon Farnaby撰寫劇本。電影暫定在2023年3月17日美國上映。