王者世家｜韋史密夫主動分4000萬美金俾演員　再大手筆豪送iPhone

由荷里活男星韋史密夫（Will Smith）主演的傳記式電影《王者世家》（King Richard）將於11月18日上映，電影改編自啟發全世界的真實故事，將國際網壇傳奇威廉斯姊妹（大細威）之父理察威廉斯（Richard Williams），以畢生心血把莎蓮娜（Serena Williams）和維納絲（Venus Williams）不為人知、推向大滿貫關鍵的世界顛峰事蹟，感動搬上大銀幕。



韋史密夫扮演理察威廉斯（Richard Williams）。（《王者世家》劇照）

兩度金像提名《尋找快樂的故事》、《阿拉丁》的巨星韋史密夫，今次飾演嚴父理察威廉斯，講到他在女兒出世後經已立定決心栽培成材，除了脫離貧窮，更重要的是讓她們改變膚色宿命。眼見兩姊妹的運動天賦，他不分陰晴寒暑，在廢棄的網球場上逐一訓練她們。

無論場內場外，他對女兒的鞭策、激勵和啟蒙，都成為家人背後的強大力量，透過堅定不移毅力信念，終於成功扶植大細威衝出康普頓貧民區，站上世界舞台，邁向無比精彩人生之路。

韋史密夫主動將自己的補償費分給了同戲演員。（《王者世家》劇照）

在電影以外，因華納兄弟（Warner Bros.）於去年宣布將2021年所有影片將會在串流平台HBO Max上架，而華納被迫為各大頂尖藝人支付巨額補償費用，當中據外媒報導韋史密夫獲得4000萬美金（約3億1120萬港元）的補償金。

不過據知情人士向《THR》透露，主演兼製片人的韋史密夫主動將自己的錢分給了同戲演員，親自分給飾演細威的Saniyya Sidney、大威的Demi Singleton、Jon Bernthal、Tony Goldwyn以及Aunjanue Ellis等人。

Saniyya Sidney和Demi Singleton大讚韋史密夫。（劇照）

Saniyya Sidney和Demi Singleton較早前都有大稱韋史密夫在片場的領導能力：「和他在一起絕對是一次爆炸，他會確保每個人都感到舒適和安全，並度過了愉快的時光，從來都不是沉悶的時刻。」Saniyya Sidney補充說：「他確保每個人都感到被包容並感受到愛。他有這麼大的心。」

韋史密夫此前更大手筆送出 iPhone 12 Pro Max作為禮物。（劇照）

另外，在戲中飾演Lyndrea Price的Layla Crawford近日在《Red Notice》的首映禮上提及：「韋史密夫經常慷慨地送禮物，他一直給我們即影有相機，他就是這樣一個慷慨和可愛的人，還送給我們iPhone 12 Pro Max兼裝在禮物盒中，當我們撕開包裝時大家都哭了，我真的哭了，這是有史以來最好的禮物。認識爾韋史密夫是我的福氣，跟他一起工作從中獲益良多。」