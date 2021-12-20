蜘蛛俠│「綠魔」威廉達福身體天賦異稟　封帝作品靠替身演裸露戲

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）除了有「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、Zendaya及Jacob Batalon外，還找來昔日曾經飾演「蜘蛛俠」反派的五位演員一同回歸，其中包括飾演「綠魔」的威廉達福（Willem Dafoe）。他演活過不同角色，更曾憑《梵高·永恆之門》（At Eternity's Gate）奪得威尼斯影展最佳男演員獎，而今日要介紹的是Willem Dafoe另一部震撼作品《失落伊甸園》（Antichrist）。



Willem Dafoe在《蜘蛛俠：不戰無歸》重新飾演「綠魔」。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

Willem Dafoe早前接受《Mulderville》訪問時，解釋願意回歸的唯一條件是可以親身上陣動作戲，而非透過CGI合成或替身演員完成動作戲。他續指出，親身上陣才能讓角色更生動及真實，而且觀眾才會「收貨」。再加上周邊的演員全部有一家實力，如「八爪魚博士」Alfred Molina、「電魔」Jamie Foxx及「沙人」Thomas Haden Church等，會迫使他更加全力以赴。

Willem Dafoe早前出席《蜘蛛俠：不戰無歸》的首映禮。（IMDb 圖片）

然而並非每次拍攝動作戲，Willem Dafoe都能親身上陣，在他拍攝由丹麥導演Lars von Trier執導的《失落伊甸園》（Antichrist）時，他就因為身體某部位天賦異稟，沒有辦法親身上陣這場口，要找來替身代勞。

Willem Dafoe在拍攝《失落伊甸園》時大約53歲。（《失落伊甸園》劇照）

據導演Lars von Trier在2009年11月接受《The Phoenix》訪問時，親自踢爆這個場口的拍攝花絮，他指出由於Willem Dafoe的性器官太大，為了不讓觀眾錯誤留意了他的性器官，於是導演要找替身幫忙演這場戲。他稱：「我們需要有一位陰莖的替身演員，因為他（Willem Dafoe）的太大了。觀眾看到後，會產生困惑。」所以有一幕講見到Willem Dafoe射出血液時，其實是由替身演員，成人片男星Horst Baron代替完成。

當年Willem Dafoe在戲中的女拍檔是38歲的Charlotte Gainsbourg，她憑電影成為康城影展最佳女主角。（《失落伊甸園》劇照）