《12日》專訪｜鄧麗欣自言拒絕閃婚　「女人好攰太叻太蠢都唔得」

23年前由林愛華執導的《12夜》成為愛情片的經典，今次林愛華再為《12夜》編導續集《12日》，找來鄧麗欣（Stephy）及馬志威主演，講到兩人由拍拖到結婚，十年之間兩人感情和關係的變化。早前Stephy接受《香港01》訪問，都有跟大家分享現時自己的愛情觀。



鄧麗欣表示今次講述的愛情故事會更加實際，拍拖愛情上仍有好多浪漫空間去浪費，但結婚後就會比較殘酷，好多事都好實際，冇浪漫可言。（梁碧玲 攝）

《12日》中發生的愛情故事包含12個階段，整個跨度好大，橫跨足10年，由年青甜蜜拍拖講到兩人婚後的生活，Stephy表示：「我會形容呢個女仔好願意為自己鍾意嘅人去付出好多，同時間想有同樣收穫，將所有嘢都好理想化，最終當佢得唔到時，就會陷入自己嘅漩渦入面過得好辛苦。」

戲中鄧麗欣都會經歷心酸、心淡以及心灰意冷。（《12日》劇照）

問到作為女性去看這段關係會否覺得特別心酸時，她坦言：「好多人都會問點解會陷入咁樣一個漩渦？其實你冇辦法唔陷入去，除非你放棄唔要婚姻唔要愛情。我都會諗點解要製造男人、女人同愛情呢件事，但永遠愛情之中就係會出現呢類問題，又會傷心、流淚、令大家好辛苦。雖然好現實，但相信每個人都會經歷過。」

Stephy唔急結婚，隨緣就好。（《12日》劇照）

婚姻隨緣就好 時晨未到唔會強求

38歲的Stephy經歷過兩段大眾略知一二的戀情，問及她會否仍然憧憬婚姻時，她笑言：「呢刻我唔會用憧憬嚟形容，當你經歷愈多就會覺得婚姻只係生活入面其中一樣嘢，睇你需唔需要、選唔選擇，又或者時晨未到唔去諗住，我個性比較隨緣，唔單止係愛情上，仲有好多嘢都係，尤其係愈大就會發現諗都冇用，隨緣就好，未到嘅話強求都冇用。」

Stephy笑言《12日》馬志威以及《金都》的朱栢康超難揀！（梁碧玲 攝）

《金都》朱栢康 vs 《12日》馬志威

雖然現實中的Stephy唔急結婚，不過提供快問快答二選一時，仍然可以睇到Stephy的擇偶條件！當問到要在《12日》老公馬志威以及《金都》的大細路朱栢康中揀一位時，她即時笑言：「好難揀喎，真係要揀啊？咁我零願揀今次呢個喇！起碼只係我唔理解佢嘅好，但佢對我一心一意，唔係出軌同貪玩，佢只係唔識愛我，我咪調節自己心理囉。知道佢係愛我不過唔識表達，我可以訓練自己仲補救到。但如果《金都》嘅小朋友，就好似日日湊仔、氹佢、知埋佢諗咩就會好攰。」

相信不少女性都聽過「男人無論幾多歲都要氹」，問到Stephy認唔認同這句說話時，她直言：「我認同男人無論幾多歲都係個小朋友，但就唔係個個都需要氹嘅，佢可以自己自娛㗎嘛。」

Stephy自言閃婚唔會發生在自己身上。（梁碧玲 攝）

Stephy個性下的感情世界

《12日》講述一段關係經歷了10年，問到Stephy這10年來有甚麼大改變，她表示：「10年係一個階段，會有唔同經歷，我慣咗好多嘢都要Step by step，就算自己成長方面都係慢慢嚟，唔會突然發生啲事而成個人改變咗。呢個同我天生個性好有關係，所有嘢都要好清晰知道點去一步步去行。（冇機會閃婚？）我性格唔係衝動派，自己都唔任性，比較乖巧，真係要逐步去行，所以閃婚唔會發生喺自己身上。」

戲中一幕Stephy為了馬志威而扮蠢。（《12日》劇照）

女人好攰太叻唔得，太蠢又唔得

戲中有不少男女之間相處的模式，叫Stephy揀一幕最夭中她心扉時，相信部分女性都會有共嗚。她笑指：「有part講我哋出去玩，個女仔好遷就男朋友，連叻過佢都要收收埋埋。我自己覺得好有共鳴，因為我比較堅強同強勢，就會覺得女人真係要學識點樣收放自如，男人真係需要自尊心，其實女人好攰，要學識好多嘢，太叻又唔得、太蠢又唔得，係一個非常之高嘅學問。」

Stephy自言自己好勇於嘗試不同戲路，相信現時自己的歷練有信心駕馭不同角色。（梁碧玲 攝）

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