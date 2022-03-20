古惑仔開片｜陳浩南原型吳志雄15歲做大佬　「出咗事冇人保釋我」

《古惑仔．開片》系列，今次邀請到重量級人馬，亦曾是江湖中人的「大佬B」吳志雄。戲裡戲外他都是銅鑼灣話事人，更是戲中陳浩南（鄭伊健 飾）的角色原型，15歲已經做大佬，高峰時期「管轄」範圍由灣仔去到鰂魚涌，甚至北角都有份，他笑言：「以前篤住個樣，靠惡帶住班細佬去收保護費！」不過訪問期間，他都再三地苦口婆心，勸喻時下年青人時代已變，現時不再靠拳頭搵飯食，千萬不要行差踏錯。



「大佬B」吳志雄才是陳浩南的原型。（劇照）

15歲做大佬 靠食拳頭飯

吳志雄今次為了細女出嫁特意回港，更難得抽空接受《香港01》獨家專訪，大談當年在江湖行走的事跡。至於跟電影《古惑仔》結緣，就要由90年代講起，當時劉偉強導演邀請志雄哥跟張學友拍電影《新邊緣人》，隨後想再開拍江湖片，當年最熱門必數漫畫《古惑仔》，於是找志雄哥跟牛佬、倫裕國、瑞新等人合作，他負責做策劃，在創刊號已寫入香港所有社團和內容。

至於電影主角陳浩南與細細粒，就是以志雄哥做藍本。志雄哥︰「電影美化咗我兩公婆，自己都係俾啲意見咁」本身已經在銅鑼灣打橫行的志雄哥，拍完《古惑仔》氣勢更焰，而電影中一首改編Beyond《歲月無聲》的《刀光劍影》，更是專程送給他：「『灣仔一向我大晒』（《刀光劍影》）其實係黃肇強作詞寫俾我而唔係文雋寫嘅，不過佢有份幫手。其實仲有第二首歌㗎，不過我未唱，遲啲會有機會。」

吳志雄自言13歲時已經嶄露頭角，有百幾人跟隨，到15歲已經做小頭目，他直言：「以前篤住個樣，靠惡帶住班細佬去收保護費。試過有人兇返轉頭『喂！細佬咩事呀上嚟？搵你阿媽飲奶呀？』我再兇佢︰『咩飲奶呀！收錢呀！』善人怕人欺，見到我哋班細路都唔想多事，加上我當年真係一個打十個呢！」

志雄哥直言以前篤住個樣，靠惡帶住班細佬去「搵食」。（陳順禎 攝）

江湖生涯最搏命一次：幾百人開戰封足5條街

記者當日眼見志雄哥一身紋身，不過身上卻鮮有明顯疤痕，大膽問到江湖生涯最搏命一次是發生甚麼事時，志雄哥秒答：「幾百人斬幾百人囉！通常我行先嘅，為咗爭地盤咩都打㗎，人哋嚟我條街又打，我去人哋條街都打！」通常在電影才出現的場口，志雄哥早已親身經歷過，他更分享了一次變成磨心的遭遇。

膽粗粗叫志雄哥除衫，殊不知二話不說便除，還展示多年來的傷痕。（陳順禎 攝）

那次志雄哥不幸地夾在朋友之間，在兩班相識的朋友間開戰，而且為數幾百人。「當晚出動咗380人（記︰點解記得咁仔細？）因為我要計數，邊啲揸刀、邊啲揸車，總共出咗6架車，全部車尾箱都係架生。咁多年後終於可以講番，當晚封咗5條街，由駱克道、謝斐道、告士打道、百德新街、軒尼詩道，冇人試過係得我試過咋！」

志雄哥雖然食過兩次皇家飯，不過他笑言：「我哋個輩人一定要食過皇家飯先得。」（陳順禎 攝）

出得嚟行預咗要還

翻看志雄哥的資料，其實他都食過兩次「皇家飯」，而他就以「入大學」來形容。問到有否後悔，他笑笑口回應：「我哋嗰輩人一定要食過皇家飯，冇食過就好似未返過學一樣，為兄弟兩脇插刀。」說著說著，又不忘以過來人身份教晦年輕人。「B哥咩都唔識，小學二年級都未讀過，希望年青人讀多啲書，做好自己，最緊要孝順父母。」

他直言1979年坐完監後，在旺角亞皆老街賣菜，掛名賣菜，其實仍然是在收保護費。1981年再為兄弟坐第二次監，坐了幾個月，當時打到斷手指、頭部更有斧頭的刀痕，自覺自己非常好彩，出獄後認識了太太，自81年尾一起直到現在，非常恩愛。

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他更分享到有次為了兄弟而去斬人，不過對方唔識收埋，當時社團兄弟內哄，身不由己的志雄哥毫無辦法，當晚更傷及七男一女。「事後俾人拉咗告我傷人，冇人幫我擔保，只得太太幫我跑保釋金，呢啲咁嘅兄弟！兄弟搵笨X，到而家都冇再見過佢，唔係我兄弟，唔係我朋友。」

志雄哥飲茶都相當有霸氣。（陳順禎 攝）

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渝川菜館Yu Chuan Club

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