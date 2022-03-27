古惑仔開片｜吳志雄曾窮到為$3000犯法：對唔住太太陪我出生入死

《古惑仔．開片》繼續邀請到「大佬B」吳志雄，戲中他飾演洪興社銅鑼灣堂主，為陳浩南（鄭伊健 飾）的大佬，後來被𡃁坤（吳鎮宇 飾）殺全家，陳浩南為大佬B報仇後成功上位！不過現實中陳浩南原型正正就是吳志雄，而黎姿所演的細細粒便是吳志雄的太太，兩人一同出入入死，經歷過大大少少的打殺場面，由1981年末相愛至今，非常恩愛。



陳浩南同細細粒極經典。（劇照）

志雄哥同時間有8位女朋友 唯獨跟太太才經得起風浪

志雄哥跟太太恩愛超過40載（已結婚41年），不過志雄哥年輕時相當花弗，他毫無避諱：「識太太時已經有8條女，我好犀利㗎，雖然我矮細咋，樣子都OK㗎。」至於點解揀了太太？因為8個入面4個都好壞，都係想威同受保護。反而太太是南昌街五金舖的太子女，不過後生時都鍾意去陳惠敏大哥的場跳Disco，他直言：「我自己唔鍾意㗎，不過媾佢個陣日日喺門口等佢，玩完就送佢返屋企，落咗好多心機！」

更指自己從未試過拍拖，當年兩人從金鐘散步上山頂，一齊8年才生BB，兩人經歷了很多事，他坦言感激：「低潮高峰佢都喺我身邊，從來冇貪我嘢，買咁多樓同首飾俾佢，我冇錢個時佢賣樓賣首飾俾我還債，賣伯爵（PIAGET）手錶，賣埋杏花邨層樓，當時115萬買入而家升到2000多萬，俾着第個女人走晒啦！只有呢個女人同我經歷得起風浪。」

兩性關係中難免會有吵鬧，問到志雄哥維持恩愛的秘笈時，他繼續大讚太太：「試過頂頸但好少鬧交，佢好就我、知道我脾氣，唔使氹佢㗎！」不過在買禮物一事上就能看得出志雄哥有多寵妻，他分享到：「平時行街太太會話『爸爸呢個好靚呀』我都會答『咩呀，咁貴唔好買啦，走啦』不過第二日就會有㗎喇，佢鍾意嘅我都會買，係我應份還俾佢。之前就買咗隻玫瑰金地通拿，個時買廿六萬幾，有次佢話『嘩爸爸而家起到四十幾萬喇！』我就笑笑口叫佢賣咗佢啦。（當時認定太太後，身邊還有沒有其他女人？）都有好多是非嘅女人，但我就冇一個OK，拍戲個啲老婆全部都明。」

曾窮到搵好兄弟借錢但有條件。（陳順禎 攝）

窮到為了$3000去斬人

志雄哥提及當年因欠租，三更半夜跟老婆去搵個好到不得了的兄弟幫忙，希望借三千蚊救急，誰知對方竟然回應：「三千呀？你不如同我斬咗個兩兄弟先。」當時為了錢，身不由己的他答應對方要求，不過他坦承覺得十分對唔住老婆，他：「當時太太幫我睇水，睇下有冇差人，我就入去斬一斬。我覺得對老婆唔住，為咗三千蚊都要帶佢去斬人、做啲咁嘅嘢，太窮真係冇辦法。嗰時三千蚊等於而家三十萬，如果我做錯事做咗殺手咁點算？咁就一世，所以呢次之後就決定洗心革面。」

志雄哥為了家人高調退出江湖。（陳順禎 攝）

為了家庭決意退出江湖

再講到紅極一時的風雲人物選擇在93年高調退出江湖，志雄哥直言全因88年出世的細女最影響自己，而且知道太太多年來跟着自己都是過着刀光劍影的生活，始終為了家庭和女兒想放低江湖事。

言談之間聽得出志雄哥極錫細女，從小已經跟在身邊，就連講數、睇場都走唔甩，難免擔心她學壞，他指:「有得揀都唔會想俾啲細嘅行我哋條路，每個人都會有反叛時期，唔想佢反叛時行差踏錯，加上太太一直都知我兩把西瓜刀跟身，唔想再係兩把西瓜刀陪我而唔係老婆陪我瞓覺。」

後來認識黃霑後，霑叔得知志雄哥想退休於是邀請他上節目《花弗新世界》玩玩，不過志雄哥把心一橫：「我唔玩喇，我上去就講退休。」不過他都講到上完節目後有好多說話聽，直情講埋粗口鬧佢高調兼黐線，志雄哥則表示自己問心無愧。

志雄哥為了愛女改足三次紋身。（陳順禎 攝）

志雄哥身上不乏紋身，紋滿了家人的名字，當中就因為細女改過三次名，為了她將紋身一改再改，就連志雄哥當日都到：「我都叫佢唔好再改名，唔知再點遮好喇。」

+ 12

Credit：

渝川菜館Yu Chuan Club

灣仔廈門街7-17號百旺都中心