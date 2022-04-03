古惑仔開片｜吳志雄首回應古天樂幫還債傳聞︰冇人夠膽喺我面前講

《古惑仔．開片》繼續有「大佬B」吳志雄分享人生閱歷。自他宣布退出江湖後，曾經歷多次高低起跌，後來更參與到投資製作電影，除了《古惑仔》外，又與好兄弟南燕投資拍《陰陽路》系列，有風山水起，亦有因失利欠下一身債。坊間更傳出在《陰陽路》系列，被力捧做男主角的古天樂，為答謝伯樂之恩，義務幫大佬B還清債項，這個傳聞孰真孰假，今日就由志雄哥親自向讀者解說！



志雄哥跟古天樂一早已是好朋友。（吳志雄微博）

試過發火鬧古天樂

原以為志雄哥跟古天樂從《陰陽路》開始才變得熟絡，誰知不然，他直言：「再早啲時期啦，大家都係好朋友。佢仲有俾我鬧過，試過鬧佢飲完酒唔記得起身返工，成組人等佢，呢啲梗係抵鬧啦！」

相信提起吳志雄以及古天樂，應該都有讀者在網上看過報道，指吳志雄破產欠債，由古天樂承擔起債務之餘更不用吳志雄償還，今次志雄哥就在首度回應，在鏡頭前親自交代一下：「無人幫我還過錢，係我自己還嘅，唔係我親口講，我希望各位唔好拎嚟做是非，傳呢個幫我還幾百萬，嗰個同你還咗千幾萬？我喺度講，係冇呀，有就唔使做啦！我睇得太多呢啲傳聞喇，但冇一個人夠膽出嚟喺我面前講，我唔希望誤導觀眾。」

吳志雄非常感激劉偉強導演，當年幫手拍《當男人變成女人》時收得好平，早前劉偉強都有出席吳志雄細女婚禮。（吳志雄微博）

看來吳志雄手上的東西十分珍貴。（影片截圖）

為古生返港拍廣告

志雄哥熱愛電影，一直都有為電影圈出力，近年疫情期間收到劉偉強導演致電救助，提及影圈手足冇工開：「我即刻寫咗張2萬蚊支票，我冇喺香港拍電影15年喇，都一樣去幫。」古天樂一樣在香港為影圈仆心仆命，他大讚：「見到佢我其實好安慰，早幾年話想返嚟拍電影，佢即刻話『得啦！你同林家棟傾啦，叫公司簽我！』不過我喺內地的確賺錢多咗，以香港條件未必滿足到我，所以自己都唔好意思。不過佢想我返嚟幫手隨時嗌我就得，唔收錢都返嚟。好似上年4月叫我返嚟拍廣告，本身話唔拍㗎，但聽到係古天樂嘅又要焗住返嚟，返嚟返去都要隔離14日，夠晒義氣啦！」

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志雄哥笑言叫佢就會返嚟幫手。（陳順禎 攝）

同古天樂感情如親兄弟

問到為何古天樂如此值得他長途跋涉都要幫手？他坦言：「呢樣係情義結嚟，唔係抵唔抵幫，係私人問題，大家感情就似親生兄弟，好似同你講︰『屋企有事返嚟啦』就係咁簡單。我又冇刷佢鞋嘅，又冇話做咩開咁戲唔預我？內地政府都知我以前身份，我好多電影都唔准播，大家明。」

志雄哥又講到不止古生一個，其他手足需要幫忙都會出手。「好似以前宋本中導演（劇集《反黑》導演），以前細細個跟住我拍戲、小龍（陳國坤）、李璨琛、謝天華佢哋有嘢唔通唔幫咩？一定要幫嘛！」不過志雄哥都好清楚唔係樣樣都幫到。「你唔好再要他3樓跳落嚟、10個打我一個就可以了。」

志雄哥表示幫手拍戲不是問題，但就不希望太多辛苦動作戲。（陳順禎 攝）