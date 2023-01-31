毒舌大狀｜「翻版劉華」麥子雲現身　導演受杜Sir啟發︰TVB好多寶

撰文：許育民
出版：更新：

電影《毒舌大狀》，由吳煒倫首次執導，黃子華、王丹妮、楊偲泳、謝君豪、廖子妤主演，電影上畫10日便逼近$6,000萬票房，走勢凌厲。愈來愈多觀眾入場，愈來愈多細節位引起話題，當中包括戲中的甘草演員，其中包括久未露面，細細個睇到大的綠葉王麥子雲。

（《毒舌大狀》導演吳煒倫提供）

活躍於80、90年代，有「翻版劉德華」之稱的TVB甘草演員麥子雲，在電影《毒舌大狀》中飾演一位看更，更是案中的重要證人。根據網上資料顯示，麥子雲對上一次演出的劇集已經是2001年的《尋秦記》，而電影更是1990年的《午夜天使》。

《大時代》濟哥忠誠手下

問到導演吳煒倫點解會想起麥子雲，原來跟兒時收看《大時代》有關。向來在劇集飾演惡人歹角的麥子雲，在《大時代》都是飾演江湖人士濟哥（劉江　飾）的忠誠手下。吳煒倫︰「他雖然依舊惡形惡相，但劇中都有柔情一面，事源慳妹（周慧敏　飾）向濟哥求情出手救方展博（劉青雲　飾），作為手下的起初諸多阻撓不願相助，但後來都被慳妹的誠意打動，願意替她求情，這一幕我特別深印象。」

麥子雲在《大時代》飾演濟哥手下。（《大時代》截圖）
+2

角色一定要夠瘦

至於邀請麥子雲客串一角，其實都是靈光一閃想到。「看更這個角色，到最後會患上癌症臥病在床，所以先決條件要找一位好瘦的演員，而我又受杜Sir（杜琪峯）啟發，覺得TVB很多資深演員都是寶，所以一直從這方向想，希望找一位甚少見面，但一出現觀眾又會有很大驚喜，後來便想到麥子雲，剛好副導演亦有他的聯絡，好快便答應演出。」

由於角色最後會患癌病逝，故要找一位好瘦的演員才有說服力。（《毒舌大狀》預告截圖）

雖然久未演出，但吳煒倫就盛讚麥子雲非常專業，「基本上來到便入戲，沒有因耐冇演戲而緊張怯場，甚至有一幕拍完，提醒我有個動作不連戲，要求重拍，相當專業。」

子雲哥在《天地豪情》的演出都令人印象深刻。（《天地豪情》截圖）

其實麥子雲自2001年拍畢《尋秦記》後便淡出幕前，他在其他訪問提過當時拍戲拍到意興闌珊，而且年紀開始大，但自己的角色又很多「動作」場面，基本上體力應付不來，再加上自己對演戲的興趣不再，所以毅然轉行，90年代開始已返內地搞製作，包括舞台製作，由舞台設計、燈光、音響，由唔識做到識，非常全面。

毒舌大狀影評｜能夠在戲院享受大快人心　比起講恭喜發財更好意頭毒舌大狀｜謝君豪首當男主角即封帝　拍劇為救小女孩二級半燒傷《毒舌》帶起《古惑大律師》翻Hit　張堅庭爆拍完先加鄭裕玲戲份毒舌大狀｜票過突破4000萬寫下新紀錄　盤點十大最賣座賀歲片毒舌大狀｜楊偲泳Renci表現獲激讚　網民：終於不止是張振朗女友毒舌大狀｜王丹妮有得鬧黃子華暗爽、廖子妤被上等人價值觀考起

毒舌大狀真人真事？

《毒舌大狀》劇情講述王丹妮飾演的名模，因黃子華無法協助她洗脫罪名而被判入獄17年。更多簡介詳情請看。劇情參考真人真事？整個佈局不難令人聯想到1999年發生的...詳情請看

黃子華演技終極大爆發?毒舌大狀票房如何?

在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
吳煒倫《毒舌大狀》導演專訪
謝君豪獨家專訪
王丹妮廖子妤專訪
黃子華被角色名迷倒　何啟華楊偲泳帶住敬畏開工

電影消息
毒舌大狀（港產片）