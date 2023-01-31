毒舌大狀｜「翻版劉華」麥子雲現身　導演受杜Sir啟發︰TVB好多寶

電影《毒舌大狀》，由吳煒倫首次執導，黃子華、王丹妮、楊偲泳、謝君豪、廖子妤主演，電影上畫10日便逼近$6,000萬票房，走勢凌厲。愈來愈多觀眾入場，愈來愈多細節位引起話題，當中包括戲中的甘草演員，其中包括久未露面，細細個睇到大的綠葉王麥子雲。



（《毒舌大狀》導演吳煒倫提供）

活躍於80、90年代，有「翻版劉德華」之稱的TVB甘草演員麥子雲，在電影《毒舌大狀》中飾演一位看更，更是案中的重要證人。根據網上資料顯示，麥子雲對上一次演出的劇集已經是2001年的《尋秦記》，而電影更是1990年的《午夜天使》。

《大時代》濟哥忠誠手下

問到導演吳煒倫點解會想起麥子雲，原來跟兒時收看《大時代》有關。向來在劇集飾演惡人歹角的麥子雲，在《大時代》都是飾演江湖人士濟哥（劉江 飾）的忠誠手下。吳煒倫︰「他雖然依舊惡形惡相，但劇中都有柔情一面，事源慳妹（周慧敏 飾）向濟哥求情出手救方展博（劉青雲 飾），作為手下的起初諸多阻撓不願相助，但後來都被慳妹的誠意打動，願意替她求情，這一幕我特別深印象。」

麥子雲在《大時代》飾演濟哥手下。（《大時代》截圖）

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角色一定要夠瘦

至於邀請麥子雲客串一角，其實都是靈光一閃想到。「看更這個角色，到最後會患上癌症臥病在床，所以先決條件要找一位好瘦的演員，而我又受杜Sir（杜琪峯）啟發，覺得TVB很多資深演員都是寶，所以一直從這方向想，希望找一位甚少見面，但一出現觀眾又會有很大驚喜，後來便想到麥子雲，剛好副導演亦有他的聯絡，好快便答應演出。」

由於角色最後會患癌病逝，故要找一位好瘦的演員才有說服力。（《毒舌大狀》預告截圖）

雖然久未演出，但吳煒倫就盛讚麥子雲非常專業，「基本上來到便入戲，沒有因耐冇演戲而緊張怯場，甚至有一幕拍完，提醒我有個動作不連戲，要求重拍，相當專業。」

子雲哥在《天地豪情》的演出都令人印象深刻。（《天地豪情》截圖）

其實麥子雲自2001年拍畢《尋秦記》後便淡出幕前，他在其他訪問提過當時拍戲拍到意興闌珊，而且年紀開始大，但自己的角色又很多「動作」場面，基本上體力應付不來，再加上自己對演戲的興趣不再，所以毅然轉行，90年代開始已返內地搞製作，包括舞台製作，由舞台設計、燈光、音響，由唔識做到識，非常全面。