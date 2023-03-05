奧斯卡2023｜湯告魯斯笑逐顏開！獲提名外　更戥這位女星高興

去年以《壯志凌雲：獨行俠》再度證明自己巨星魅力罕有匹敵、幾乎拯救了被新冠肺炎打擊兩年的全球影業的湯告魯斯，近來除了《職業特工隊：死亡清算下集》還沒完工之外，心情卻是極為愉悅，並非是感情上有了新的寄託，或是和許久沒有直接見到面的女兒蘇蕊重拾天倫之樂，而是向來身為工作狂的他，過去大都是以強大的票房號召力或某些片中賣力演出受到肯定，今年奧斯卡入圍名單上，《壯志凌雲：獨行俠》提名最佳影片，他因是製片之一，所以也被列上了名單，有機會因此得到一座小金人，讓他感到對於製作一部電影的能力，終於獲得業界認同，頗為自豪。



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《壯志凌雲：獨行俠》在全球各地叫好叫座，湯告魯斯不只在今年度的奧斯卡金像獎成為入圍者、有可能奪下生平第一座的小金人，更獲得美國製片工會頒發的「大衛賽茲尼克成就獎」，大衛賽茲尼克（David O. Selznick）就是影史第一巨片《亂世佳人》的製片人，以他為名的獎項象徵着製片界多高的榮譽，不言可喻，也無怪乎湯告魯斯的心情有如飛上雲霄，高昂的不得了。

今年同時入圍奧斯卡的還有《To Lesile》英國女星安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough ），由於片子在北美賣座極低、早先談不上「能見度」，又有一堆影壇名演員強力為她拉票，甚至有人明目張膽「建議」會員如何投票才能將她保送進入圍名單，引發觸犯規定的大爭議，最後安德莉亞驚險留住提名資格，沒有被擠出小金大戰。湯告魯斯過去曾和安德莉亞合演過《攻·元2077》，彼此算是相處融洽的好夥伴，對於她這次能跟自己一起成為奧斯卡入圍者，阿湯也替她很開心，而《攻·元2077》正好也是《壯志凌雲：獨行俠》導演約瑟夫考辛斯基的作品。

英國女星安德麗亞瑞斯波羅格曾與湯告魯斯在《攻元2077》中結片緣。（電影《攻元2077》截圖）

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