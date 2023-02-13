奧斯卡2023驚爆賄選醜聞　楊紫瓊急回應：如果這麼容易我早就做了

第95屆奧斯卡金像獎（95th Academy Awards）於3月開獎，本屆入圍名單一公布就引發爭議，許多人懷疑憑《To Leslie》（致萊斯利）入圍影后的安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough／安德莉亞瑞絲柏），採不正當宣傳手法挺進入圍名單，對此，同為影后角逐者的楊紫瓊則為她平反，表示演員們與美國電影藝術和科學學會（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）都是以誠信為原則，更揚言：「如果有這麼容易欺騙影藝學院，我早就這樣做了！」



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要有資格入圍奧斯卡，其中一項考驗是人氣，但安哲雅麗絲布洛卻意外打破常規，她主演的《To Leslie》不但話題度不高，片商也未在宣傳方面下功夫，可她卻爆冷門闖進影后名單，此外，加上她刻意依靠一線演員，如主演《鐵達尼號》（Titanic／泰坦尼克號）的琦溫斯莉（Kate Winslet／凱特溫斯蕾）等人在網上造勢，許多人認為做法有間接賄選的嫌疑，而這風波也燒到主辦方美國影藝學院，目前主辦方則表示不踢掉安哲雅的影后資格，但會對其宣傳手法進行調查。

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憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／媽的多重宇宙／瞬息全宇宙／天馬行空）入圍影后的楊紫瓊就對此進行評論，她受《BBC》採訪時說道：「影藝學院一直有一套完整的規章、規則，如果真的有這麼容易騙倒他們，我早就這樣做了。」表示自己不認為安哲雅有作弊嫌疑，她還補充說道：「我們一直研究如何堅守誠信，我相信未來依舊會繼續這麼做。」

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而在事件批評聲浪中，有不少網民替主演《女戰不敗》（The Woman King／女王）的維奧拉戴維斯（Viola Davis／薇拉戴維斯）與《Till》（提爾：純真之死／蒂爾）的丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler）打抱不平，認為影藝學院故意犧牲兩位黑人演員，讓白人的安哲雅晉級，而作為首位華人入圍影后的楊紫瓊則稱，她很喜歡維奧拉與丹妮爾，也希望她們都能入圍，但實際上很難，她說：「我花了40年才被提名，每一位演員都是拚盡全力，但你不一定會入圍，對我們來說，我們想傳遞的訊息更重要。」

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