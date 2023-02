奧斯卡2023驚爆賄選醜聞　楊紫瓊急回應：如果這麼容易我早就做了

第95屆奧斯卡金像獎(95th Academy Awards)於3月開獎,本屆入圍名單一公布就引發爭議,許多人懷疑憑《To Leslie》(致萊斯利)入圍影后的安哲雅麗絲布洛(Andrea Riseborough/安德莉亞瑞絲柏),採不正當宣傳手法挺進入圍名單,對此,同為影后角逐者的楊紫瓊則為她平反,表示演員們與美國電影藝術和科學學會(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)都是以誠信為原則,更揚言:「如果有這麼容易欺騙影藝學院,我早就這樣做了!」



要有資格入圍奧斯卡,其中一項考驗是人氣,但安哲雅麗絲布洛卻意外打破常規,她主演的《To Leslie》不但話題度不高,片商也未在宣傳方面下功夫,可她卻爆冷門闖進影后名單,此外,加上她刻意依靠一線演員,如主演《鐵達尼號》(Titanic/泰坦尼克號)的琦溫斯莉(Kate Winslet/凱特溫斯蕾)等人在網上造勢,許多人認為做法有間接賄選的嫌疑,而這風波也燒到主辦方美國影藝學院,目前主辦方則表示不踢掉安哲雅的影后資格,但會對其宣傳手法進行調查。

憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)入圍影后的楊紫瓊就對此進行評論,她受《BBC》採訪時說道:「影藝學院一直有一套完整的規章、規則,如果真的有這麼容易騙倒他們,我早就這樣做了。」表示自己不認為安哲雅有作弊嫌疑,她還補充說道:「我們一直研究如何堅守誠信,我相信未來依舊會繼續這麼做。」

而在事件批評聲浪中,有不少網民替主演《女戰不敗》(The Woman King/女王)的維奧拉戴維斯(Viola Davis/薇拉戴維斯)與《Till》(提爾:純真之死/蒂爾)的丹妮爾戴德維勒(Danielle Deadwyler)打抱不平,認為影藝學院故意犧牲兩位黑人演員,讓白人的安哲雅晉級,而作為首位華人入圍影后的楊紫瓊則稱,她很喜歡維奧拉與丹妮爾,也希望她們都能入圍,但實際上很難,她說:「我花了40年才被提名,每一位演員都是拚盡全力,但你不一定會入圍,對我們來說,我們想傳遞的訊息更重要。」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】