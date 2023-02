奧斯卡2023｜避免韋史密夫事件重演　設「危機小組」演習各種場景

《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間3月13日早上舉行,隨著頒獎禮將至,美國影藝學院正密鑼緊鼓展開準備工作。由於去年奧斯卡發生了韋史密夫(Will Smith)掌摑Chris Rock事件,今年頒獎典禮特別設立「危機小組」(crisis team)來應對突發事情,避免同類型事件再度發生。

韋史密夫在頒獎典禮上,因好兄弟兼頒獎嘉賓Chris Rock拿妻子因長年深受掉髮症而導致光頭來開玩笑,而衝上台掌摑對方,震驚全球。事件發生後持續發酵,並引起外界輿論,而韋史密夫亦被重罰未來十年不得參奧斯卡頒獎典禮。美國影藝學員CEO Bill Kramer證實,今年成立了「危機小組」,應對及避免現場的危急情況:「我們有一個完整的危機團隊,這是我們以前從未有過的,並且有很多計劃,也演練了很多場景。因此,我們希望能在任何現在無法預料,但正在計劃的事情做好準備,以防萬一。」

《第95屆奧斯卡頒獎禮》完整入圍名單

最佳電影

《西線無戰事》

《阿凡達:水之道》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼:造夢大師》

《TÁR》

《壯志凌雲:獨行俠》

《上流落水狗》

《Women Talking》

最佳導演

Martin McDonagh/《伊尼舍林的女妖》

Daniel Scheinert及Daniel Kwan/《奇異女俠玩救宇宙》

史提芬史匹堡/《法貝曼:造夢大師》

Todd Field /《TÁR》

Ruben Östlund/《上流落水狗》

最佳男主角

奧斯汀畢拿/《貓王》

歌連法路/《伊尼舍林的女妖》

班頓費沙/《鯨》

Paul Mescal/《Aftersun》

Bill Nighy/《Living》

最佳女主角

姬蒂白蘭芝/《TÁR》

安娜迪艾瑪絲/《金髮夢露》

Andrea Riseborough/《To Leslie》

米雪威廉絲/《法貝曼:造夢大師》

楊紫瓊/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角

Brendan Gleeson/《伊尼舍林的女妖》

拜恩泰利亨利/《攜步渡水橋》

Judd Hirsch/《法貝曼:造夢大師》

巴利高根/《伊尼舍林的女妖》

關繼威/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角

安祖娜比莎/《黑豹2:瓦干達萬歲》

周洪/《鯨》

嘉莉干頓/《伊尼舍林的女妖》

珍美李寇蒂斯/《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫/《奇異女俠玩救宇宙》

《伊尼舍林的女妖》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼:造夢大師》

《TÁR》

《上流落水狗》

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《神探白朗:抽絲剝繭》

《Living》

《壯志凌雲:獨行俠》

《Women Talking》

最佳剪接

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《TÁR》

《壯志凌雲:獨行俠》

最佳原創歌曲

“Applause”/《Tell It Like A Woman》

“Hold My Hand”/《壯志凌雲:獨行俠》

“Lift Me Up”/《黑豹2:瓦干達萬歲》

“Naatu Naatu”/《革命雙雄》(RRR)

“This Is A Life”/ 《奇異女俠玩救宇宙》

最佳配樂

《西線無戰事》

《巴比倫:星聲追夢荷里活》

《伊尼舍林的女妖》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼:造夢大師》

最佳攝影

《西線無戰事》

《中有,部分真實的偽記事》

《貓王》

《Empire of Light》

《TÁR》

最佳服裝設計

《巴比倫:星聲追夢荷里活》

《黑豹2:瓦干達萬歲》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《夏夫人的巴黎夢》

最佳化妝及髮型設計

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《黑豹2:瓦干達萬歲》

《貓王》

《鯨》

最佳音效

《西線無戰事》

《阿凡達:水之道》

《蝙蝠俠》

《貓王》

《壯志凌雲:獨行俠》

最佳視覺效果

《西線無戰事》

《阿凡達:水之道》

《蝙蝠俠》

《黑豹2:瓦干達萬歲》

《壯志凌雲:獨行俠》

最佳國際影片

《西線無戰事》(德國)

《1985阿根廷》(阿根廷)

《Close》(比利時)

《驢子伊艾奧》(波蘭)

《恬静之夏》(愛爾蘭)

最佳美術指導

《西線無戰事》

《阿凡達:水之道》

《巴比倫:星聲追夢荷里活》

《貓王》

《法貝曼:造夢大師》

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》

《Marcel the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠:8+1條命》

《海獸獵人》

《熊抱青春記》

最佳紀錄長片

《救雀奇兵》

《All the Beauty and the Bloodshed》

《火山摯戀》

《A House Made of Splinters》

《Navalny》

最佳紀錄短片

《小象守護者》

《Haulout》

《How Do You Measure a Year》

《米邱效應:疑幻疑真的水門事件》

《Stranger at the Gate》

最佳動畫短片

《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

《The Flying Sailor》

《Ice Merchants》

《My Year of Dicks》

《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It》

最佳實景短片

《An Irish Goodbye》

《Ivalu》

《在她們眼中》

《Night Ride》

《Red Suitcase》