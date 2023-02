奧斯卡2023賽前分析　一個外圍因素影響楊紫瓊姬蒂白蘭芝影后之爭

1月24日,美國電影藝術與科學學院在比華利山塞繆爾戈爾德溫劇院公佈第95屆奧斯卡獎提名名單。



功夫奇幻片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳男配角、最佳女配角、最佳剪輯、最佳原創配樂、最佳原創歌曲和最佳服裝設計等11項提名。緊隨其後的是戰爭動作劇情片《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)和喜劇劇情片《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin),均獲9項提名。

儘管《奇異女俠玩救宇宙》獲得了11項提名,但由於學院在最佳影片的投票中採用了不同尋常的優先投票制,這導致近年來獲得提名最多的電影在該類別中反而很難勝出。

基於這種投票制度和整體的提名情況,不排除《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick/捍衛戰士:獨行俠)、《貓王》(Elvis/貓王艾維斯)、《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans/法貝爾曼)、《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)甚至《西線無戰事》獲勝的可能性。

值得一提的是,《西線無戰事》雖然是由Netflix投資製作的德語電影,但它與《伊尼舍林的女妖》都拿下了9個提名,是有史以來第13部獲得最佳影片提名的非英語電影。 92年前的《西線無戰事》也贏得了當年奧斯卡的最佳影片,這無疑加大了該片在最佳影片獎項上的勝率。

預計最佳男主角和最佳女主角將展開激烈的競爭,尤其是《TÁR》(塔爾)的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett/凱特布蘭切特)和《奇異女俠玩救宇宙》的楊紫瓊將會有一場勢均力敵的廝殺。

另一重頭獎項最佳導演的入圍者包括《法貝曼:造夢大師》導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)、《奇異女俠玩救宇宙》導演關家永和丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)、《伊尼舍林的女妖》導演馬田麥當奴(Martin McDonagh)、《TÁR》導演托迪菲爾德(William Todd Field)和《上流落水狗》(Triangle of Sadness/悲情三角/瘋狂富作用)導演魯賓奧士倫(Ruben Östlund)。

3月12日,第95屆奧斯卡獎頒獎典禮將在荷李活杜比劇院揭曉花落誰家。本期將為大家帶來權威娛樂傳媒《The Hollywood Reporter》為本屆奧斯卡提名名單所做的分析,文章從四個要素揭示了今年奧斯卡獎項可能呈現出的一些特點。

一、頒獎禮或擁有高收視

25年前,美國電影科學與藝術學院及其直播合作平台美國廣播公司藉著占士金馬倫(James Cameron/詹姆斯卡梅隆)的《鐵達尼號》(Titanic/泰坦尼克號)的東風,創造了當時乃至今天收視率最高的奧斯卡頒獎典禮紀錄,同時也是任何類型的頒獎典禮中收視率最高的節目。

這個事實提醒我們,奧斯卡的收視率與被提名者的受歡迎程度息息相關——如果人們看過並喜歡被提名的電影,他們就有理由關心獲獎結果;如果他們沒有看過提名影片,他們就不會關心獲獎結果。

在互聯網和新傳媒時代,再也沒有任何一個奧斯卡頒獎典禮可以吸引5700萬觀眾——去年,當《心之旋律》(CODA/樂動心旋律/健聽女孩)擊敗《犬山記》(The Power of the Dog/犬之力)時只有1660萬觀眾收看,這是有史以來第二低的數字,僅略高於前一年因疫情縮減的頒獎典禮的紀錄低點,當時浪跡天地(Nomadland/無依之地/游牧人生)擊敗了《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7/芝加哥七君子審判)。

但在今年,獲得最佳影片提名的10部影片包括幾部真正的大片。

由派拉蒙出品的《壯志凌雲:獨行俠》(美國國內票房7.187億美元,全球票房15億美元),它可能成為自《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King/指環王:王者歸來)後,19年來第一部在美國本土票房和奧斯卡最佳影片獎項雙雙登頂的影片。

由迪士尼出品的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)(美國國內票房5.984億美元,全球票房20億美元)也是一部印鈔機式的賣座電影;此外,還有華納出品的《貓王》(美國國內票房1.51億美元,全球票房2.873億美元),以及A24出品的《奇異女俠玩救宇宙》(美國國內票房7,000萬美元,全球票房1.041億美元),該片是其藝術電影發行史上收入最高的電影。

換句話說,很多不是每年都看奧斯卡頒獎禮的人今年有很多理由去觀看——這還不是學院和美國廣播公司加大宣傳的結果,因為Lady Gaga(《壯志凌雲:獨行俠》主題曲〈Hold My Hand〉由其演唱)和Rihanna(蕾哈娜)(《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)主題曲〈Lift Me Up〉由其演唱)的作品雙雙被提名為最佳原創歌曲,並且她們幾乎肯定會在電視轉播中進行表演。還有《RRR》的華麗歌舞表演(其主題曲〈Naatu Naatu〉同樣入圍最佳原創歌曲)也極有可能登場,該片也是印度有史以來製作成本最大的大片之一(全球總票房達1.6億美元)。

在電影明星的提名方面,本屆奧斯卡的情況也很好。被提名者包括家喻戶曉的史提芬史匹堡、安祖娜比莎(Angela Bassett)、哥連費路(Colin Farrell)和潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),以及新星奧斯汀畢拿(Austin Butler)和安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)。另外,雖然湯告魯斯(Tom Cruise/湯姆克魯斯)沒有獲得表演獎提名,占士金馬倫沒有獲得導演獎提名,但鑑於他們是製片人提名,兩人幾乎肯定還是會出現在頒獎禮上。

二、一個外圍因素影響影后之爭

一些人對最佳導演的五個提名者無一人為女性感到不滿(《沒有聲音的女人們》(Women Talking)的導演莎拉寶莉(Sarah E. Polley/薩拉波莉) 、《女戰不敗》(The Woman King/達荷美女戰士)的導演珍娜普斯拜佛活(Gina Prince-Bythewood)、《TILL》(蒂爾)的導演池娜葉楚庫(Chinonye Chukwu)以及《她說》(SHE SAID)的導演瑪麗亞施拉德(Maria Schrader)都曾被廣泛地認為有機會進入該提名名單),最佳影片提名中也只有《沒有聲音的女人們》是由女性導演創作完成。

不過,奧斯卡官方也可以說,在#Oscars So White#之後,學院為增加其成員的多樣性而做出的共同努力已經產生了效果,尤其是已經產生了一個更具多樣化的提名者群體。

首先,今年獲得提名最多的電影是《奇異女俠玩救宇宙》,該片題材和故事都圍繞一個亞洲家庭而展開(過去三年亞洲題材每年都會一部進入最佳影片提名,包括上流寄生族(寄生上流)、農情家園(Minari/米納里)、《Drive My Car》(駕駛我的車))。而在今年的《奇異女俠玩救宇宙》的11個提名中,有4個是演技方面的,其中3個給了女性,3個給了亞裔。

其次,今年的20名表演獎項提名者中,有7名演員都不是白人。其中,楊紫瓊成為第一位被提名為最佳女主角的亞裔女性,以及她的合作演員關繼威和許瑋倫(Stephanie Hsu);加上《金髮夢露》(Blonde)的安娜德哈瑪斯,她是第一位被提名為奧斯卡女主角的古巴人;此外,還包括《攜步渡水橋》(Causeway/橋之彼端)中的拜恩泰利亨利(Brian Tyree Henry/布萊恩泰里亨利)、《黑豹2:瓦干達萬歲》中的安祖娜比莎和《鯨》(The Whale/我的鯨魚老爸)中的周洪,他們也都不是白人演員。

再者,今年的非英語電影製作也很受歡迎,可以說這是奧斯卡近年來增加海外評委數量的副產品,因為他們尤其不受字幕電影的影響。德國電影《西線無戰事》再次獲得包括最佳影片獎在內的九項提名。同樣入圍最佳導演獎的還有兩部遠離荷李活的電影《伊尼舍林的女妖》和《上流落水狗》。

當然,按照慣例,老白男提名者依然不會被取代——《法貝曼:造夢大師》的傳奇作曲家約翰威廉士(John Williams)今年已經90歲,他剛剛憑藉原創配樂《nom》成為歷史上年齡最大的奧斯卡提名者,這是他輝煌職業生涯中的第53次提名,同時也延續了他在世時獲得最多提名的紀錄。

此外,《法貝曼:造夢大師》中87歲的Judd Hirsch(賈德赫希)獲得了他的第二次提名最佳男配角,這是他在1981年憑藉《凡夫俗子》(Ordinary People/普通人)獲得最佳男配角提名42年後再度入圍同一提名名單。

三、《To Leslie》口碑營銷極具借鑒意義

然後是安哲雅麗絲布洛(Andrea Riseborough),她憑藉獨立電影《To Leslie》(致萊斯利)獲得的最佳女主角提名引起了塞繆爾戈爾德溫劇院現場觀眾的驚呼,這並不是因為這位多產的41歲英國女演員沒有表演天賦,也不是因為她的表演不值得,而是因為這是所有提名名單中少見的高潮之一。

據悉,《To Leslie》的拍攝只用了19天,成本極低,該片在西南偏南電影節首映後受到好評。該片由羽翼未豐的發行公司「Momentum Pictures」收購,但這家公司並沒有足夠的資源支持其在影院大規模上映(票房僅為27322美元),也沒有足夠的獎項宣傳經費。

因此,主演安哲雅麗絲布洛開始動用自己的資金,在她的經紀人以及公關人員的大力支持下,獨立組織了一些宣傳活動。

除此之外,安哲雅麗絲布洛的團隊還說服了一大批荷李活一線演員為這部電影進行宣傳,其中有一些是與麗絲布洛合作過的如愛德華諾頓(Edward Norton),還有一些是一直以來就對她很欣賞的如蘇珊薩蘭登(Susan Sarandon)。

諾頓在Twitter上說麗絲布洛的表演「讓我震驚」,梅蘭妮林斯基(Melanie Lynskey)在Twitter上說:「我一直崇拜她,這次的表演對於她來說是一個新的水平。」琦溫斯莉(Kate Winslet)也曾在一場直播活動中表示:「我認為這是我這輩子見過的最好的女性銀幕表演。」姬蒂白蘭芝在評論家選擇獎的電視獲獎演說中也對麗絲布洛大加讚賞。

事實上,學院表演系統以外的人很少聽說過或有機會看到《To Leslie》,之前的哥譚獎、金球獎以及評論家選擇獎都是由電影記者和影評人們決定的,但奧斯卡表演獎的提名則完全由學院的演員部門成員決定,這種自上而下的活動且只針對演員分會的成員,導致麗絲布洛的表演被人看到,並擊敗了《TILL》的丹妮爾戴德維勒(Danielle Deadwyler)、《光影帝國》(Empire of Light)的奧莉菲亞高雯(Olivia Colman)、《女戰不敗》(The Woman King)的維奧拉戴維斯(Viola Davis)等人。

《To Leslie》的口碑傳播和獎項公關策略為當下的一些文藝小片提供了借鑒空間,主演安哲雅麗絲布洛在貢獻了令人驚豔的表演後還承擔起了影片的宣傳重任,最後也收穫了應有的肯定,這一切都相當了不起。

四、任何獎項無法兼顧所有人

近年來,奧斯卡學院為了鼓勵文化包容和擴大評獎範圍,每年都在邀請更多的年輕電影人成為評委成員,同時為了照顧到大家觀影的地域及時間限制等問題,還特別為每一位會員提供了專用的流傳媒服務,增加了線上觀影的便利性。

在這些舉措之下,學院成員的鑑別能力與日漸增,今年的提名名單正說明他們最終認識到安娜迪艾瑪絲(Ana de Armas)在《金髮夢露》(Blonde)中對瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的刻畫是值得的,以及《詩人》和《光影帝國》(Empire of Light)的攝影指導、《哈里斯夫人去巴黎》(Mrs. Arris Goes to Paris)的服裝設計都應該得到肯定,而且今年的評委們還為兩部廣受好評的文藝小片《曬後假日》(Aftersun)和《攜步渡水橋》(Causeway/橋之彼端)騰出了提名空間。

然而,儘管奧斯卡金像獎的提名名單已經在盡力變得包容和多元,但它還是無法照顧到所有值得表彰的專業電影人。

例如,今年的紀錄片部門就忽略了很多佳作。他們甚至沒有將頗受歡迎的《Good Night Oppy》(晚安機遇號)和《老羅拔唐尼:自成一格》(Sr.)列入候選名單。短片《麥迪遜廣場花園的38分》(38 at the Garden)也沒有得到應有的重視。此外,他們還忽略了兩部關於家庭題材的重要作品《Bad Axe》(壞斧子)和《Last Flight Home》(回家的最後一班飛機)。

其他獎項則冷落了幾乎所有頒獎季獎項都認為值得的競爭者,其中包括《TILL》的女主角丹妮爾戴德維勒(Danielle Deadwyler),《上流落水狗》的女配角桃麗迪李昂(Dolly de Leon),《壯志凌雲:獨行俠》的攝影指導克勞迪奧米蘭達(Claudio Miranda)、《流芳頌》的服裝設計桑迪鮑威爾(Sandy Powell)、《阿凡達2:水之道》的剪輯指導伊恩西爾弗斯坦(Ian Silverstein)、《黑豹2:瓦干達萬歲》的製作設計,以及《壯志凌雲:獨行俠》的音效設計。

但是,除了最佳影片有10個名額外,其他每個獎項類別都只有5個名額,所以我們不可能讓所有人實力派電影人都進入提名名單,也許現在的結果已經是奧斯卡學院兼顧各種利益與意見下的最優選擇。

附:第95屆奧斯卡提名名單



最佳影片:

《西線無戰事》(Im Westen nichts Neues)

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)

《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

《貓王》《貓王》(Elvis/貓王艾維斯)

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)

《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans/法貝爾曼)

《TÁR》(塔爾)

《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)

《上流落水狗》(Triangle of Sadness/悲情三角/瘋狂富作用)

《Women Talking》(女人們的談話)

最佳女主角:

姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett/凱特布蘭切特)《TÁR》(塔爾)

安娜德哈瑪斯(Ana de Armas) 《金髮美人》(Blonde)

蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams/米歇爾威廉姆斯)《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans/法貝爾曼)

安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough )《To Leslie》 (致萊斯利)

楊紫瓊 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)

最佳男主角:

奧斯汀畢拿(Austin Butler/奧斯汀巴特勒) 《貓王》

班頓費沙(Brendan Fraser/布蘭登費舍)《鯨》(The Whale/我的鯨魚老爸)

比爾·奈伊 《生之欲》

歌連法路(Colin Farrell/科林法瑞爾) 《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

保羅麥斯卡(Paul Mescal)《Aftersun》(曬後假日》)

最佳女配角:

安祖娜比莎(Angela Bassett/安吉拉貝塞特)《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)

周洪 《鯨》(The Whale/我的鯨魚老爸)

嘉莉干頓(Kerry Condon/凱瑞康頓) 《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)

許瑋倫(Stephanie Hsu)《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)

最佳男配角

Brendan Gleeson(布萊丹格里森)《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

Judd Hirsch(賈德赫希)《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans/法貝爾曼)

關繼威(Ke Huy Quan)《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)

巴利高根(Barry Keoghan/巴里基奧恩)《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

拜恩泰利亨利(Brian Tyree Henry/布萊恩泰里亨利)《攜步渡水橋》(Causeway/橋之彼端)

最佳導演

Martin McDonagh/《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

Daniel Scheinert及Daniel Kwan/《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)

史提芬史匹堡(Steven Spielberg)/《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans/法貝爾曼)

Todd Field /《TÁR》(塔爾)

Ruben Östlund/《上流落水狗》(Triangle of Sadness/悲情三角/瘋狂富作用)

最佳原創劇本:

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙/天馬行空)

《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans/法貝爾曼)

《TÁR》(塔爾)

《上流落水狗》(Triangle of Sadness/悲情三角/瘋狂富作用)

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion: A Knives Out Mystery/鋒迴路轉:抽絲剝繭)

《Living》

《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick/捍衛戰士:獨行俠)

《Women Talking》

最佳國際影片

《西線無戰事》(德國)

《1985阿根廷》(阿根廷)

《Close》(比利時)

《驢子伊艾奧》(波蘭)

《恬静之夏》(愛爾蘭)

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】