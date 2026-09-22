益力多開瓶蓋2方式對決撕開或篤穿？日官方正確示範第1步令人錯愕

如何打開益力多的瓶蓋？多年來存在兩派爭議。日本官方已公佈益力多的正確開瓶方式，第一步叫不少人錯愕，看後的人跟着做，服了︰很好地撕開，而且不易傷嘴唇。關於益力多的10問10答，以下為你解開一切相關的。



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根據早年日媒《Jタウンネット》報道，研究人員收集了3113份問卷，了解日本民眾喝益力多的開法，調查中有71.6%（2229 票）民眾是撕開瓶蓋後飲用，24.3%（757 票）是用指甲或、手指、牙齒或牙籤戳洞喝，只有4.1%採用其他飲用方式。

日官方示範開益力多正確方法免傷嘴唇

據日媒Jタウンネット報導，7成日本民眾喝益力多是完全地撕開瓶蓋後飲用。（尹嘉蔚攝）

問卷調查結果出爐時，日本益力多公司公關部作出回應，製造商是假設撕蓋子並飲用，既衛生也不易在飲用時被鋁箔鎅傷。想更容易將鋁蓋完整地撕走，其實有個小技巧。

按圖看技巧👇👇

建議先將鋁蓋邊緣的裙狀部分全部平整地掀起，一隻手握緊瓶身後，另一隻手撕開鋁蓋，就十分輕鬆及乾淨地撕開瓶蓋並直接飲用；不推薦用尖銳的東西戳洞飲用，蓋上的洞可能會傷到嘴唇。

最後，點擊圖片睇關於益力多的10件事 👇👇

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