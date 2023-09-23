瑞士三角朱古力雪山隱藏圖案　背後極具含意！網民：60年來都唔知

相信大家對於瑞士三角朱古力都不陌生，不過有網民分享，兒子首次食三角朱古力就眼利地看到一個可愛圖案，並非簡單一座雪山，而是包裝盒上的雪山標記原來一直隱藏著一個圖案，不少網民得悉後大為驚訝，更指「60年來都唔知」！



（圖片來源：Unsplash）

全球知名的朱古力品牌瑞士三角朱古力（Toblerone），是不少兒童喜愛的零食之一，相信大部分人都一定食過。最近澳洲有一名母親在社交平台發文指，日前其10歲兒子第一次食瑞士三角朱古力，看到包裝時竟然問她：「點解會有隻熊？」她仔細一看，才發現朱古力包裝盒上的雪山標記中，原來藏著一隻熊人圖案。

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母親表示，自己活到今天才得知Toblerone標誌裡有熊人，有關發現令不少網民驚訝不已，更有數千名網民留言稱從未發現。有網民表示「今年71歲，50年的聖誕節都食Toblerone」，看到貼文後便尋找該朱古力包裝，並開心分享自己終於發現熊人，大讚對方兒子是天才；更有人指一直以為僅是一座雪山，坦言「60年來都唔知」。

其實瑞士三角朱古力，顧名思義整個朱古力都是三角形，象徵瑞士阿爾卑斯山的馬特洪峰，全因品牌Toblerone起源於瑞士首都伯爾尼（馬特洪峰的所在地），而伯爾尼的代表動物是熊，又被稱作「熊之都」，因此山峰前的熊是極具有含義。大家以後食三角朱古力時不妨留意一下！