10月餐廳飲食優惠大合集！一文睇清全月優惠中菜/自助餐/茶飲店…

10月餐廳飲食優惠大合集！想一口氣睇清10月全月餐廳飲食優惠？《香港01》好食玩飛記者今次就為大家搜羅一系列中菜、自助餐、茶飲店等情報，方便大家隨時緊貼各項優惠著數，不錯過任何食平啲機會！



元朗新記雞粥老字號牛頭角開新店，10月有逆市價優惠！（圖片來源：foodpanda）

10月餐廳飲食優惠【1】牛頭角新記雞粥$15逆市價

從元朗起家的連鎖雞粥店——「新記雞粥」近期進駐觀塘區的牛頭角！新張期間，大家去新記雞粥的觀塘分店更可用4大優惠，當中包括$15優惠價可品嚐「皮蛋瘦肉粥配炒麵」，$15實在是「逆市價」難覓！另外有壽星半價、積分換取現金券等優惠等。

更多新記雞粥優惠詳情及資訊▼ ▼ ▼

10月餐廳飲食優惠【1】新記雞粥（觀塘分店）

地址：九龍牛頭角牛頭角道347-349號地舖

營業時間：07:00 - 23:59

電話：2368 2806



10月餐廳飲食優惠【2】MOS BURGER 限定4日吉列八爪魚漢堡$15

MOS BURGER成立17週年！由2023年10月12-15日，餐廳會仲推出以$15優惠價歎全新章魚燒風吉列八爪魚漢堡！另外新出了MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒，有厚切薯條、摩斯雞塊、摩斯脆雞、北海道南瓜薯餅，份量為3人份，粉絲們必不可錯過！

（圖片來源：MOS BURGER官方）

10月餐廳飲食優惠【2】MOS BURGER

全新章魚燒風吉列八爪魚漢堡 優惠價$15

日期：2023年10月12-15日



10月餐廳飲食優惠【3】鮮芋仙 鮮奶茶飲系列第2杯半價優惠

由即日起10月20日，逢星期一至五Lunch hour或者下午茶來指定鮮的芋仙分店，購買鮮奶茶飲系列，第2杯即可享有半價優惠！優惠之飲品包括：珍珠鮮奶茶、珍珠鮮奶綠、鮮芋鮮奶茶、鮮芋鮮奶綠、紫薯小芋圓鮮奶，以及紫薯紫米珍珠，數量有限，換完即止！

適用於指定分店

📍銅鑼灣登龍街18號VPoint地下一號舖

📍尖沙咀彌敦道132號 Mira Place1 2樓206號舖

📍紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖

📍旺角砵蘭街244號MPM文華商場1樓B舖

📍新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G03C號舖

📍荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖

📍屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk C

📍天水圍天華路30號T Town South地下SG11號舖

📍元朗青山公路249-251號元朗廣場地下032號舖

📍將軍澳坑口重華路8號東港城1樓128A號舖

📍粉嶺新運路33號粉嶺中心地下167-168號舖

📍青衣城1期地下26-27號舖



10月餐廳飲食優惠【３】鮮芋仙

鮮奶茶飲系列第2杯半價優惠

優惠日期及時間﹕2023年10月9日至10月20日 下午6時前

※只限星期一至五 (公眾假期除外)



10月餐廳飲食優惠【4】奇華餅家 10月全新「立秋」及「立冬」迪士尼禮盒

為慶祝迪士尼100 周年，奇華餅家10月加推兩款「迪士尼米奇米妮節氣系列小食禮盒」—「立秋」及「立冬」，分別配合2款全新口味的應時小食「蜂蜜柚子鳥結糖」及「香橙朱古力曲奇」，與迪士尼朋友同過甜絲絲秋冬。

10月餐廳飲食優惠【4】奇華餅家

迪士尼米奇米妮節氣系列小食禮盒（立秋）

包含：蜂蜜柚子鳥結糖（10 粒）

售價︰每盒$68

迪士尼米奇米妮節氣系列小食禮盒（立冬）

包含：香橙朱古力曲奇（9 件）

售價︰每盒$68



10月餐廳飲食優惠【5】IKEA太空系列甜品登陸

今個10月，IKEA 全新推出的 AFTONSPARV 太空系列，美食站也響應，為汽水杯、新地杯和爆谷袋換上全新太空主題包裝，當中必食期間限定的朱古力爆谷和太空芝麻新地杯配果仁隕石粒及外星人馬卡龍，前者口味豐富，甜而不膩，香脆可口；後者在芝麻新地杯上，配上香脆可口果仁隕石粒，加上外星人造型馬卡龍，可愛造型令人難以忘懷！由即日起至 10 月 31 日食到！

10月餐廳飲食優惠【5】IKEA

IKEA 美食站太空系列甜品

朱古力爆谷$15

太空芝麻新地杯$16

供應日期：由即日起至 10 月 31 日



10月餐廳飲食優惠【6】富臨皇宮

富臨酒樓有晚市宵夜$1重慶雞煲及古法羊腩煲優惠，另外用$8可換清蒸大閘蟹一隻。晚市宵夜惠顧（20:30-22:30適用）指定富臨分店，即可用$1優惠價2選1歎到重慶雞煲或古法羊腩煲（2-5位一份、6位或以上可享用2份）。分店地址請到以下文章。

10月餐廳飲食優惠【6】明星海鮮酒家

10月晚飯優惠主打京式片皮鴨$88隻（原價$238隻）及金花尾龍𧄌兩食$168份（原價$298隻），每晚6點後開始優惠，售完即止！晚市堂食亦有一系列抵食優惠天天供應 ，如上湯焗加拿大龍蝦伊麵$148、清蒸大連鮮鮑魚$88、蒜蓉粉絲蒸聖子、蒜蓉粉絲蒸聖子元貝、清蒸長腳蟹等。請到以下文章了解更多。

10月餐廳飲食優惠【7】稻香集團

稻香即日起有宵夜時段（20:30後）火鍋優惠，凡於晚上8點半後惠顧，即可以$1歎到冬瑤薏米鴨煲或霸氣紅燒魚頭煲（兩個煲原價$168）$1優惠價。2至4位可享用一煲，5位以上可享用兩煲，最多可換兩煲。此外，食完煲可加湯變火鍋，現宵夜時段火鍋配料一律6折。

$1冬瑤薏米鴨煲/紅燒魚頭煲 火鍋折扣優惠

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：宵夜時段（20:30後）

