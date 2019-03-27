【健康飲食】壓力大情緒不穩都市病　7種緩解焦慮的食物

現代人生活節奏快，工作壓力大，焦慮症也成為了都市病之一，現時全球有3億人患有焦慮症，佔人口比例約4%。除了改變生活習慣改善症狀之外，還可在飲食習𠍿上着手，吃一點有助情緒穩定的食物。

其實焦慮是正常的情緒反應，不過長期或反覆的焦慮則代表已打響了危機的訊號。患上焦慮症會對生理及心理帶來影響，症狀包括： 恐懼、擔心、煩躁、難以專心、心悸、發抖等，若有需要，應接受專業治療；但若平日也容易感到焦慮不安，有一些研究指，食療或也可有助舒緩情緒作用。

按圖看７種有助舒緩焦慮情緒的食物：

1. 巴西堅果：巴西堅果有高含量的硒，可以透過減少身體的炎症來令心情轉好，而其他食物如蘑菇和大豆都有豐富的硒，但要適可而止，每日上限最多吃400微克，即是大約4粒的分量。(gettyimages)

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圖中的食物的確有舒緩焦慮症之效，不過由於焦慮症的後果可大可小，因此如果發現情況有惡化或不尋常的話，應該盡快求醫，尋求專業建議。

資料來源：medicalnewstoday

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