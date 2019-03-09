【春天健康湯水食譜】竹䉀茅根馬蹄湯　利尿除濕清胃肺濕熱

家喻戶曉，從小到大經常喝的養生湯水－竹䉀茅根馬蹄湯生津清熱。極簡單的湯水，可口清甜，不過湯品偏寒、偏甜，雖然此湯可清熱，不過不適合濕疹患者及容易腹瀉肚痛的人。

最近天氣乍暖還寒，濕度又高，皮膚適應能力較差者，會泛油脂粒及暗瘡。註冊中醫師楊恩劍寧認為肺主皮毛，胃經又行經臉部，因此適合食用清肺胃濕熱，又有潤澤功效的湯水。竹䉀茅根馬蹄湯（竹䉀茅根馬蹄水）為人熟悉，愛心牌湯水比市售的樽裝產品更新鮮可口。基本上沒有技巧，洗淨材料，然後將全部倒入湯鍋滾1小時。氣味清香、味道清甜，馬蹄爽、紅蘿蔔甜，舒心暖胃的清潤湯水，可以利尿除濕，清肺胃及濕熱。

按圖了解食材的療效︰

竹䉀茅根馬蹄湯可清肺胃之熱，因為湯甜，甜食會加重身體的濕，因此不適合濕疹人士服用。

楊恩劍寧中​醫師對「竹䉀茅根馬蹄湯」的食用建議︰

竹䉀茅根馬蹄湯味道清潤，可清肺胃之熱、利尿除濕，對於肺胃有濕熱而長痤瘡、粉刺的人甚為有效。

但本品性寒，糖尿病、脾胃虛寒、容易腹瀉肚痛的人慎服。

因此湯偏甜，甜食會加重身體的濕，此湯不適合濕疹人士服用。

此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。