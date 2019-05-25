【食物營養】山藥淮山有分別　同有7大好處強飽腹助減肥保濕皮膚

怕胖不敢吃山藥？ 其實山藥屬高纖，低升糖指數食物，適量進食對控制食慾有幫助，從而避免進食其他不必要食物，其他健康好處包括以下。

山藥的祖先原在非洲西部，是薯蕷科薯蕷屬（Dioscorea）的一種植物，我們常用的煲湯材料淮山也是薯蕷屬，淮山有鮮淮山及乾淮山之分，而鮮淮山中常見有4個稱呼：山藥、薯蕷、淮山及紫芯「番薯」，四者原來有分別。

山藥、薯蕷、淮山及紫芯「番薯」，四者有何分別？（資料圖片/高啓光攝）

按圖有答案︰

山藥又好，淮山也罷，均是碳水化合物食物，是澱粉類蔬菜，由於質感粉糯，常被誤以為是「澱粉炸彈」容易致肥。淮山在中醫方面也有「肥仔粉」之稱，如果小孩體格偏瘦，可常將淮山打粉煲粥食用。其實山藥反有助減肥、去水腫的作用，另有有7大健康益處，原來有助提升皮膚保濕能力。



點擊下圖看山藥7大健康好處：

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刨山藥皮的時侯，發現雙手容易痕癢？情況好像有皮膚敏感一樣？原因是山藥皮中所含的皂角素或黏液裡所含的植物鹼所致，有些人接觸後會引起過敏而發癢，因此處理山藥時，建議戴上手套，避免直接接觸減少引發痕癢。中醫上認為山藥有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的效用，正因山藥有收澀的作用，故此大便燥結者不宜食用，容易肚有脹氣的人也該少吃山藥。另外山藥鉀質較多，腎病患者也要注意進食分量。

參考資料︰

Healthbenefitstimes / Food Facts- What Are Yams Good For?/ Nutrition And You- Yams nutrition facts/ Natural Food Serie- 13 Incredible Health Benefits of Yam / 鉀的攝取 - 馬偕紀念醫院 /食物養生金典．大成圖書