【大暑湯水食譜】花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯　夏天消暑解熱生津補氣

大暑將至，暑氣逼人，容易引發中暑或身體不適，以解暑的湯水消暑清熱，可助生津、除煩和清心。 攝影︰尹嘉蔚

夏天雖炎熱，也不宜過量喝冰凍飲品，湯水也可助消暑除煩，註冊中醫師楊恩劍寧表示，香港潮濕悶熱的天氣容易使人大汗淋漓，中醫認為出汗過多會耗氣傷津，繼而出現乏力、口乾，多飲水卻不解渴，甚至中暑的情況，而且「汗血同源」，出汗太多容易出現心血不足。因此適宜飲用補氣生津、清熱解暑的湯水。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯食譜

有說夏天多吃苦性的食物，有助改善食欲、瀉心火及清熱除煩。此湯中的麥冬味道微苦，而花旗參鬚亦有甘甘苦苦的味道，湯味比較「成熟」淳厚，搭配帶甜味的圓肉、蜜棗及龍皇杏（甜杏仁）可平衡味道。

按圖了解其他食材的療效︰

+ 7 + 6 + 5

楊恩劍寧中醫師對「花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯」食用建議︰

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯有補氣生津、清熱解暑，非常的適合大汗淋漓的夏天服用，可預防中暑及便秘等情況。 此湯品稍寒涼，脾胃虛弱、容易脾瀉的人可加數片生薑煲煮並慎服。 此湯品一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

食譜 花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯（煲） 材料 花旗參鬚1両、麥冬1両、圓肉1両、蓮子1両、百合1兩、龍皇杏1両、蜜棗4-5粒、水2.5公升 做法 1.花旗參鬚稍為浸洗沖走雜質。 2.其餘材料全部洗乾淨。 3.煲滾水後，放入全部材料。 4.水再滾起後，轉慢火煲1小時完成。

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