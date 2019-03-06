【懲教自盜？】赤柱監獄工廠被指偷鞋成風　釋囚舉報：涉數十人

懲教署疑爆出職員監守自盜醜聞。 《香港01》接獲更生人士舉報，指2013年至2018年間目睹赤柱監獄有懲教署職員，多次利用職務之便，在有閉路電視監察下，直接取走在囚人士於工廠內製作、原定會「出貨」運往政府物料儲存庫的皮鞋；涉嫌犯案者多達數十人，且現象長年存在，可見惡行成風，該更生人士在獲釋前數月開始詳細記錄偷鞋者資料和犯案過程，上周親身到懲教署投訴調查組舉報其中9人。 協助投訴人的社區組織協會幹事蔡耀昌表示，個案嚴重且涉及刑事，如情況屬實，涉事職員在眾目睽睽之下偷竊公家財務，亦反映懲教署保安漏洞；而懲教職員作為執法人員，卻監守自盜，不僅諷刺，更大大削弱懲教工作的說服力。 懲教署回覆《香港01》查詢時表示，2月底接到有關投訴，由於調查仍在進行，不會就事件作評論。

不願公開身份的更生人士阿豪（化名）表示，自2013年9月在赤柱監獄三工廠鞋期（製作皮鞋的工場）服刑時，不時見到有看管的懲教職員將生產完成的皮鞋取走，每次一對至數對不等。起初阿豪不以為然，後來才從其他囚友及一名懲教員口中得知，「鞋期」生產的皮鞋，按正常程序需整批運送到監獄外的政府物料儲存庫，故有關職員做法屬違法。

赤柱主生產紀律部隊皮鞋 懲教員會定期獲派新鞋

阿豪表示，「鞋期」生產的皮鞋多為公職人員和紀律部隊使用，包括懲教員皮鞋、亦有警用靴，消防員皮鞋，食環署人員皮鞋，有時亦有童軍皮鞋。

他指，懲教員取去的多為懲教員本身使用的皮鞋，惟據他了解，按照正常程序，懲教員皮鞋為署方供應物資，會統一儲存分發，懲教員可定期領取新鞋；如懲教員在按規定領取新皮鞋前，需要獲得多一對鞋，就必須到位於柴灣的「大士多」購買，每對價格不超過500元。

獄內投訴無門 督導「師傅」亦感無奈

據阿豪憶述，「鞋期」內除懲教員及負責生產皮鞋的在囚人士，還會有若干俗稱師傅的「督導員」負責管理生產程序，包括點算材料、製成品數量及出貨；懲教員會在師傅用膳換更的空檔期，直接提取皮鞋離開，正在休息的在囚人士則因畏懼被秋後算賬，不會阻止及投訴。而當師傅發現製成品失竊，又無法在工場內尋獲時，亦只能無可奈何地記錄有皮鞋損壞「報銷」。

退休懲教主任：或涉監獄保安漏洞

阿豪指，5年來屢屢目睹同類事件，粗略估算或有數十名懲教員涉及其中，惟他僅在獲釋前數月才開始詳細記錄偷鞋者資料和偷鞋經過，故他今次向投訴懲教署舉報的，只有6名職員，共9次偷鞋。

有駐守赤柱監獄的懲教署消息人士透露，職員駐守「鞋期」時，私自取走皮鞋的情況司空見慣，並非新鮮事，多年來一直沒有人追究。

本身是退休懲教主任的專欄作家吳廣明則表示，90年代在赤柱駐守時，從同事處已側聞到有懲教員看管「鞋期」時，「著一對舊（鞋）入去，換一對新（鞋）出來。」他指，工場師傅通常不會贊成做法，而懲教人員每過一段時間，亦可按規定領取一對新皮鞋，但不能排除有人因貪心或炫耀心態擅自提取皮鞋工場產品，又認為有關職員要將皮鞋運出監獄有難度，因其出入時的隨身物品需要被檢查，如事件屬實，可能涉及監獄保安漏洞。

懲教署：任何人違法定必嚴肅處理

懲教署接受查詢表示，由於調查工作仍在進行中，懲教署不會就事件作出評論。而調查會於十八個星期內完成，結果會呈交懲教署投訴委員會審核，並就調查結果作出決定。

懲教署又指，軍裝人員皮鞋更換周期一般為15個月，如個別同事因不同工作崗位的需要致皮鞋磨損，管方會按情況安排提早更換；至於造鞋工場，懲教署就表示，署方有既定程序及清晰指引，包括使用「生產管理及控制系統」，以嚴格監控生產過程、訂單流程、原材料及製成品的倉存管理。如發現有瑕疵的成品會加以糾正重造或用作其他測試用途，以物盡其用，故此無需報銷。署方一向十分重視職員的品德、誠信及操守。任何人員若干犯違紀及違法行為，本署定必嚴肅處理。