日夜都繽紛︱屯門周五起一連3晚「夜屯園」 設真霓虹燈裝置打卡
撰文：吳美松
出版：更新：
港府大力推動的「日夜都繽紛」活動不斷，屯門將於周五至周日（12日至14日），一連3晚在屯門文娛廣場舉辦「「18區日夜都繽紛@夜屯園」。市民可免費入場遊逛多個美食攤檔，更可與場內特設的「真．霓虹燈裝置藝術品」打卡合照。
根據民政事務總署資料指，「夜屯園」美食攤檔包括中、西、日、韓、星馬泰及傳統小食等，活動期間亦有青年音樂表演。
而「夜屯園」最特別的是首次有「真‧霓虹燈裝置藝術品」，霓虹燈曾經是香港繁華的象徵，而今次展出的每一個霓虹燈裝置都是獨一無二的，市民可近距離打卡合照。
大會在活動期間會以先到先得方式派發優惠券，即買即減，派完即止。此外，「夜屯園」附近商場屆時亦會有購物優惠。
【18區日夜都繽紛@夜屯園】詳情
日期：2024年4月12至14日（星期五至日）
時間：美食攤位及青年藝術工作坊（晚上6時30分至10時30分）
現場音樂表演會（晚上6時30分至8時正）
地點：屯門文娛廣場
費用︰免費入場
日夜都繽紛︱屯門周五起一連3晚「夜屯園」 設真霓虹燈裝置打卡日夜都繽紛｜花深市集開鑼 造星藝人、日系女僕餐廳偶像現場表演日夜都繽紛｜深水埗周末辦「尋．埗」文青市集 網上登記可換禮品日夜都繽紛｜「光劍攻殼」市集兩周末營業額逾2千萬 人流增兩成日夜都繽紛．光劍攻殼｜深水埗開鑼逾百人圍觀 光劍愛好者有微言日夜都繽紛｜「光劍攻殼」本周五六日再舉行 民政署：商戶盛讚日夜都繽紛｜龍騰觀塘新春夜市丁財兩旺 累計80萬人次入場日夜都繽紛｜情人節大埔辦夜市派玫瑰 大埔中心天橋掛「許願鎖」日夜都繽紛｜陳茂波：18區都有食買玩好去處 上半年80項大型活動日夜都繽紛︱陳國基行上環市集大讚懷舊飛機欖：好耐啦我都未見過