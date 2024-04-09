日夜都繽紛︱屯門周五起一連3晚「夜屯園」　設真霓虹燈裝置打卡

港府大力推動的「日夜都繽紛」活動不斷，屯門將於周五至周日（12日至14日），一連3晚在屯門文娛廣場舉辦「「18區日夜都繽紛@夜屯園」。市民可免費入場遊逛多個美食攤檔，更可與場內特設的「真．霓虹燈裝置藝術品」打卡合照。



【18區日夜都繽紛@夜屯園】周五起一連三晚在屯門文娛廣場舉行。（民政事務總署Facebook）

根據民政事務總署資料指，「夜屯園」美食攤檔包括中、西、日、韓、星馬泰及傳統小食等，活動期間亦有青年音樂表演。

而「夜屯園」最特別的是首次有「真‧霓虹燈裝置藝術品」，霓虹燈曾經是香港繁華的象徵，而今次展出的每一個霓虹燈裝置都是獨一無二的，市民可近距離打卡合照。

胡師傅為霓虹招牌的安裝作準備。（民政事務總署Facebook）

大會在活動期間會以先到先得方式派發優惠券，即買即減，派完即止。此外，「夜屯園」附近商場屆時亦會有購物優惠。

【18區日夜都繽紛@夜屯園】詳情

日期：2024年4月12至14日（星期五至日）

時間：美食攤位及青年藝術工作坊（晚上6時30分至10時30分）

現場音樂表演會（晚上6時30分至8時正）

地點：屯門文娛廣場

費用︰免費入場

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