廟街夜繽紛｜暑假人流減　有攤販呻生意暴跌80%：最差一晚得200元

政府為了積極推動本港夜經濟，去年9月起推出全港18區日夜繽紛活動，其中廟街夜繽紛更是「重頭戲」，首4個月錄得逾120萬人次到訪，大收旺場，因而獲延長營運期至本年底。惟「添食」後，有廟街攤販形容吸引力反而大減，遊客量大不如前。



記者近日到廟街，發現以往人山人海的小食街，現於暑假旺季及周末，顯得人流較稀疏，部份美食攤檔更長時間乏人問津，不少旅客打卡「到此一遊」便離去。有美食攤販大吐苦水，稱其攤檔生意與最初比較大跌80%，最差一晚更只有200元營業額，苦笑說：「真係好難捱！」不少攤販冀盼旅發局再為廟街夜市展開新一輪宣傳攻勢，寄望十一黃金周及聖誕假期，能夠帶動人流，令生意起死回生。



旅發局表示，油麻地廟街販商會過去數月不時與商戶商討小食款式並作出調整，包括引入更多飲品及甜品，吸引市民旅客光顧，截至7月底已錄得約228萬人次到訪廟街。



廟街夜市是「香港夜繽紛」活動其中一個「重頭戲」，不過由推行起至今約7個月期間，遊人數量大不如前。（吳美松攝）

廟街夜市是「香港夜繽紛」活動其中一個「重頭戲」，不過由推行起至今約7個月期間，遊人數量大不如前。（吳美松攝）

廟街夜繽紛於去年12月15日開鑼，原定為期5個月，由於反應不俗，今年4月旅發局宣布延長營運期至12月。由佐敦道至南京街一段約100米街道上，為夜市美食街「食聚廟街」，熱食攤檔增至22個，另有10個路邊小食攤檔。回看最初兩、三個月，廟街夜市攤檔幾乎每晚迫爆人流，遊人摩肩接踵，不僅打卡拍照，還會大排長龍光顧不同攤檔，旺丁又旺財，現在距離廟街夜繽紛結束還有約4個月，情況又如何呢？

暑假旺季人流跌 旅客少消費、忙打卡

目前正值暑假旺季，記者先後於8月3日及10日連續兩個周末的晚上黃金時段到廟街夜市，發現人流較以往稀疏，迫爆小食街的畫面不復再。部份攤檔「間歇性」有顧客圍在檔前購買小食和飲料，但也有部份攤檔長時間「拍烏蠅」無人問津；遊人則以內地及外國旅客為主，記者目擊有不少旅客購買少量小食「打卡」後，便不會再消費；也有人在攤檔前拍照留念，並沒有光顧。

現場所見，整條小食街中，以售賣手打檸檬茶攤檔最具人氣，長期維持有人流光顧。該攤檔檔主曹小姐於今年4月開始在上址經營，一直生意不俗。她指夜市顧客雖較以往少，但對其生意影響不大，本身有不少回頭客，以韓國及新加坡旅客比較多，最初每日可賣出300多杯檸檬茶，現在平日賣出約200杯，以每杯檸檬茶售30元計，一晚生意額約6,000元。她說現時人流與當初「差好多」，人潮亦集中在周末才出現，除了因為新鮮感已過，天雨也有影響。她希望有關當局再加強宣傳，令極具地道特色的廟街夜市長做長有。

攤檔生意參差 手打檸檬茶日入$6000 位置較遠薄撐檔最差一晚$200

有人歡喜有人愁，人氣攤檔生意不減，離廟街牌坊較遠位置的攤檔，相比之下生意較為慘淡，其中一檔更連續兩個周末都沒有營業。在毗鄰擺賣「薄撐」的檔主羅先生向記者大吐苦水，他指現時人流比以往至少大跌4成，生意額由最初每日2,000元左右，跌至現時平均每日約400元，最差試過一晚只有200元「收市」。他試過減價吸引客人，不過效果一般，他無奈說：「真係好難捱，𠵱家都捱緊！」

羅先生認為，本來已有不少港人慣常北上消費，加上天氣炎熱和在奧運氣氛帶動下，不少人流轉往商場消費，涼冷氣兼看奧運賽事直播和轉播，令廟街夜市吸引力大減。他寄望今年的十一黃金周和聖誕節，可以帶動夜市經濟。羅先生又提到，現時夜市宣傳力度不足，建議政府當局或者區議會可以邀請二、三線歌手來表演，帶旺人流。

延長夜市營運期吸引力驟減 攤販冀加強宣傳帶旺人流

另外，牛雜檔檔販陳小姐形容，廟街夜繽紛活動初開時，可見每位遊人都手持小食，但現時大多數人都「兩手揈揈」。她指暑假期間的確多了外地旅客，不過平日生意慘淡，生意額由2月至今已少了三分之二。她又表示，廟街夜市未延長營運期時，會有本地人抱住「趁墟」心態而來，因而帶動人流；當營運期延長後，夜市吸引力反而減少。

陳錦榮指出，當初廟街夜市因當局大力宣傳，及有新鮮感，所以「好旺、好火爆」；受天氣等因素影響，人流逐漸減少。（何穎賢攝）

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮表示，當初廟街夜市因當局大力宣傳及有新鮮感，所以「好旺、好火爆」，每日人流平均有約2萬人；但受天氣等因素影響，人流逐漸減少，現時跌至6,000至7,000人左右。他形容人流大跌屬意料中事，但整體令人滿意，而且廟街夜市首數個月便有120萬人次，由當初本地客為主，現時旅客已佔人流的七至八成，代表廟街宣傳十分成功，吸引到世界各地旅客。

陳錦榮指出，每年6、7月都是廟街淡季，他認為每日有約1.2萬人流方為理想，不過亦怕太多人，超出廟街可承載的流量。陳錦榮又說，廟街夜市「激活了」整條廟街，連帶乾貨攤檔亦多了人流。他補充現時「18區夜繽紛」活動應該只剩下廟街夜市，而未來亦會不斷調整或更換攤檔，以配合季節及旅客喜好。

▼2023年12月15日「廟街夜繽紛」開鑼▼



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▼2023年12月15日「廟街夜繽紛」首個周末▼



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▼2023年12月17日「廟街夜繽紛」第三晚▼



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