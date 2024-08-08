九巴贈退役巴士予聖約翰救傷隊 成南生圍基地支援單車受傷人士
撰文：余心美
出版：更新：
九巴透過舊巴士及退役巴士捐贈計劃，七月底向香港聖約翰救護機構捐贈一輛退役巴士，停泊於元朗南生圍，改裝車廂設立而成單車急救基地，擺放急救單車和急救用品等，支援單車急救隊於周末及公眾假期的巡邏，為踏單車市民提供快速急救支援。
九巴多年前推出的舊巴士及退役巴士捐贈計劃，是把服務了18年的專營巴士在退役後，以另一種模式服務大眾，是次向聖約翰救傷隊捐贈一輛退役巴士，成立「元朗南生圍單車急救隊基地」，於上月28日舉行開幕儀式，並已投入服務。
聖約翰救傷隊於2009年成立單車急救隊，在單車徑為踏單車人士提供急救服務，目前工作恆常化，逢周末、周日及公眾假期在大埔大美督、元朗南生圍及荃灣海濱公園提供單車急救巡邏服務。
這輛退役巴士成為該急救隊於南生圍的基地，用作停放單車急救隊所需裝備，包括急救單車、創傷急救藥袋等，方便急救員執勤和工作，以爭分奪秒，在現場即時為傷者提供急救服務。
聖約翰選擇白色的車身顏色作為主色，以改裝成為南生圍單車急救隊基地，並紀念二次大戰時期拯救納粹集中營內被囚禁人士的「白色巴士行動」，象徵這項人道主義行為與聖約翰的座右銘「為人類服務」呼應。
該機構亦為巴士車頂裝設隔熱物料，並在所有玻璃窗貼上防紫外線及減溫薄膜，以進一步降低巴士內的溫度，減少空調能源消耗。
聖約翰救傷會副總監李家仁表示，透過這項創新的社會項目，相信這部巴士會「享受」其「第二生命」。
退役巴士黃扶手重生 九巴拆除贈社企 安裝浴室或床邊助「借力」九巴加薪3.52% 車長及維修工底薪至少加800元 侍產假增至10日九巴｜支持奧運港隊 運動員獲免費搭車一年 可為一輛巴士命名九巴69號線成全港首條女車長專線 7年經驗女司機被客讚揚感光榮大埔富蝶邨二期入伙 九巴增74及271A線 電巴行走往來油塘、尖東九巴小童免費｜暑假續推紅日優惠 共十日免費搭 資格及日子一覽九巴英製雙層電巴｜載客量媲美柴油車 生產商：港電巴有光明未來九巴英製雙層電巴｜逾200巴士迷排隊爭搭首航齊呼唱︰真的很興奮警行人單車共享徑辦兩項鐵人體驗日 盼提高安全意識騎單車須考牌？林世雄稱無要求 惟安全原因不鼓勵市區作交通工具警偕區議員九龍城交通黑點宣傳 涉行人單車電動車 明起加強檢控好人好事｜錦田男子不適暈倒 聖約翰救傷隊及休班護士途經伸援手