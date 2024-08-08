九巴贈退役巴士予聖約翰救傷隊　成南生圍基地支援單車受傷人士

九巴透過舊巴士及退役巴士捐贈計劃，七月底向香港聖約翰救護機構捐贈一輛退役巴士，停泊於元朗南生圍，改裝車廂設立而成單車急救基地，擺放急救單車和急救用品等，支援單車急救隊於周末及公眾假期的巡邏，為踏單車市民提供快速急救支援。



聖約翰元朗南生圍單車急救隊基地已投入服務，支援單車急救隊於周末及公眾假期為市民提供單車急救巡邏服務。（九巴提供）

7月28日，九巴向聖約翰捐贈退役巴士，用作於南生圍成立單車急救隊基地，舉行了開幕式。（九巴提供）

九巴多年前推出的舊巴士及退役巴士捐贈計劃，是把服務了18年的專營巴士在退役後，以另一種模式服務大眾，是次向聖約翰救傷隊捐贈一輛退役巴士，成立「元朗南生圍單車急救隊基地」，於上月28日舉行開幕儀式，並已投入服務。

聖約翰救傷隊於2009年成立單車急救隊，在單車徑為踏單車人士提供急救服務，目前工作恆常化，逢周末、周日及公眾假期在大埔大美督、元朗南生圍及荃灣海濱公園提供單車急救巡邏服務。

這輛退役巴士成為該急救隊於南生圍的基地，用作停放單車急救隊所需裝備，包括急救單車、創傷急救藥袋等，方便急救員執勤和工作，以爭分奪秒，在現場即時為傷者提供急救服務。

聖約翰選擇白色的車身顏色作為主色，以改裝成為南生圍單車急救隊基地，並紀念二次大戰時期拯救納粹集中營內被囚禁人士的「白色巴士行動」，象徵這項人道主義行為與聖約翰的座右銘「為人類服務」呼應。

該機構亦為巴士車頂裝設隔熱物料，並在所有玻璃窗貼上防紫外線及減溫薄膜，以進一步降低巴士內的溫度，減少空調能源消耗。

聖約翰理事會主席鍾展鴻（左）及總監蘇平翬（右）向九巴董事總經理李澤昌（中）頒發感謝狀。（九巴提供）

聖約翰救傷會副總監李家仁表示，透過這項創新的社會項目，相信這部巴士會「享受」其「第二生命」。