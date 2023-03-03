港人首置｜荃灣油柑頭首置盤附近綠化帶申建私樓　環團憂開壞先例

發展局上周公布2023/24年度政府賣地計劃，其中一幅位於荃灣油柑頭的土地將用作「港人首次置業」項目。城規會近日接獲財團申請，將首置盤地皮附近一幅綠化地帶，改劃作住宅發展，擬建三幢住宅大樓，可提供518伙，申請地點貼近屯門公路，預料中高層可望到海景。



長春社表示，在政府公布最新油柑頭發展後即有私人發展商提出該區的綠化地帶改劃，與早前元朗丹桂村和荃灣芙蓉山的改劃情況類似，長春社指，荃灣青山公路一帶已有至少4幅綠化地帶擬建私樓，憂慮政府今次公布油柑頭村賣地會加快青山公路沿路同類發展，進一步開發綠化地帶，破壞環境。



申請地點與擬賣地作首置盤地皮僅相隔一個濾水廠

申請地點為荃灣油柑頭一幅綠化地帶，地盤面積約6,043平方米，位處油柑頭食水配水庫及濾水廠的「山腳」，貼近屯門公路，與政府擬賣地作首置盤的地皮僅相隔濾水廠和油柑頭村。

擬興建三幢26至27層高住宅

文件指，擬將該用地劃作住宅發展，並以4倍地積比，興建三幢26至27層高住宅大樓，預料可提供518伙，並會設有社福設施，包括有100個床位的安老院舍及有30個服務名額的長者日間護理單位等，預料擬議發展的總人口約1,550人。

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申請人指，擬發改劃發展與政府通過檢視綠化地帶，以增加房屋供應的倡議一致，亦配合荃灣油柑頭一帶的對房屋發展的規劃條件變化，強調今次改劃不會影響綠化地帶的整體質量和完整性，故不會構成不良先例。申請人又指，擬議發展不但能提高私人房屋供應，亦能推動年齡友善的概念，以應對香港人口老化的問題。

長春社公共事務主任周藹銓表示，青山公路一帶至今最少有4幅綠化地帶選址，改劃興建私樓，其中兩幅鄰近油柑頭村的地皮早前已被政府改劃，分別在年初由私人發展商中標及落入上月政府首置盤的賣地計劃中；另外兩幅則仍未開展改劃程序，分別位於青龍頭龍如路及鄰近御海峰一帶。

長春社公共事務主任周藹銓（右）。（資料圖片／林穎嫺攝）

長春社憂進一步開發綠化地帶破壞環境

她表示，政府公布最新油柑頭發展後，馬上有私人發展商提出在該區的綠化地帶改劃，憂慮政府此舉會加快青山公路沿路同類發展，進一步開發綠化地帶，對環境造成破壞。

她續指，早前荃灣芙蓉山和元朗丹桂村等綠化地帶，同樣在政府提出改劃或發展後，便隨即有發展商提出改劃申請，反映政府的開發舉動，誘發私人發展商向綠化地帶「開刀」，造成「政府同私人發商『聯手』開發綠化帶嘅現象。」