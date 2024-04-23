嶺大LingU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整理嶺南大學大學（嶺大 / LingU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



嶺大LingU收生分數及計分方法

嶺大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級（若報讀數據科學(榮譽)理學士，則要求數學達第3級），公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二（M1/M2）達第2級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

嶺大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，嶺大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，今年嶺大入學面試將於6月舉行，校方將於今年4至5月期間公布面試詳情。

嶺南大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

嶺南大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2023年

課程編號：JS7101

課程：中文(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：26

下四分位數：25

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課程編號：JS7123

課程：環球可持續發展(榮譽)博雅學士

計分方法：最佳五科

中位數：24

下四分位數：23.5

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課程編號：JS7133

課程：動畫及數碼藝術(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：23

下四分位數：22.5

-

課程編號：JS7200

課程：工商管理(榮譽)學士

計分方法：最佳五科

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS7204

課程：翻譯、跨文化研究及企業傳訊(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：25

下四分位數：24

-

課程編號：JS7216

課程：工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理

計分方法：最佳五科

中位數：23.5

下四分位數：23

-

課程編號：JS7225

課程：數據科學(榮譽)理學士

計分方法：最佳五科

中位數：29

下四分位數：28

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課程編號：JS7301

課程：社會科學(榮譽)學士 - 經濟學

計分方法：最佳五科

中位數：28

下四分位數：26.75

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課程編號：JS7302

課程：社會科學(榮譽)學士 - 政府與國際事務學

計分方法：最佳五科

中位數：28.5

下四分位數：28

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課程編號：JS7303

課程：社會科學(榮譽)學士 - 心理學

計分方法：最佳五科

中位數：27.5

下四分位數：26.5

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課程編號：JS7304

課程：社會科學(榮譽)學士 - 社會學

計分方法：最佳五科

中位數：27

下四分位數：26

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課程編號：JS7305

課程：社會科學(榮譽)學士 - 健康及社會服務管理

計分方法：最佳五科

中位數：25.5

下四分位數：24.5

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課程編號：JS7306

課程：社會科學(榮譽)學士 - 社會與公共政策研究

計分方法：最佳五科

中位數：26

下四分位數：25

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課程編號：JS7503

課程：當代英語語言文學課程(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：27.5

下四分位數：27

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課程編號：JS7606

課程：文化研究(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：24

下四分位數：24

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課程編號：JS7709

課程：歷史(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：25.6

下四分位數：24.8

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課程編號：JS7802

課程：哲學(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：25.5

下四分位數：24.5

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課程編號：JS7905

課程：視覺研究(榮譽)文學士

計分方法：最佳五科

中位數：25

下四分位數：24.5