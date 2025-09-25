JUPAS 2026報名｜重要日期時間表/程序/大學收生計分+面試攻略

JUPAS 2026已經展開，而JUPAS改選對各位考生而言是重要的決定，「01教育」已經在下文整合JUPAS各院校及課程的計分方法、改選重要日子及程序的相關資料，幫助大家順利入讀心儀學科！



JUPAS 2026日程已經正式公布，各位學生及家長都要留意了！（資料圖片）

JUPAS 是什麼？

JUPAS 全名為「大學聯合招生辦法」（Joint University Programmes Admissions System），是持有過去或應屆DSE成績的本地學生主要升學途徑。

JUPAS 有什麼課程選擇？

JUPAS 提供的課程選擇包括：

1. 大學教育資助委員會（教資會，UGC）資助課程

包括由香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學和教育大學8所教資會資助大學，所提供的教資會資助全日制學士學位課程，以及教育大學提供的教資會資助全日制高級文憑課程。

2. 自資課程

包括由都會大學提供的自資全日制學士學位課程。

3. 指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP「資助計劃」）課程

包括由SSSDP「資助計劃」院校提供的SSSDP「資助計劃」全日制學士學位課程。

JUPAS 帳戶如何開戶？

符合JUPAS資格而且希望經JUPAS入讀課程的申請人，可以於JUPAS開放申請期間於JUPAS網站系統遞交帳戶註冊申請。

JUPAS開戶步驟

1. 輸入個人資料、登入名稱及密碼，然後按Create Account

2. 登入帳戶並輸入驗證碼啟動帳戶，然後申請2026年入學，確認條款

3. 繳交申請費並收取JUPAS的付款確認通知，你會同時收到附有8位數字申請編號的電郵及短訊

4. 遞交課程選擇

5. 確認中學文憑試年份

JUPAS 額外資料

申請人於提交JUPAS申請時，亦可以考慮填寫其他資料，包括：其他學術成績（語文科目）、音樂考試成績、其他中國語文成績、前教育資料、比賽／活動的經驗及成就、學生學習概覽、及殘疾狀況

JUPAS申請人可以同時遞交額外資料，包括其他學術成績、比賽／活動的經驗及成就、及學生學習概覽等。（資料圖片）

JUPAS 學生學習概覽（SLP）是什麼？

學生學習概覽的英文名稱為Student Learning Profile（SLP），同樣會影響JUPAS派位結果。學生學習概覽可以展示申請人於就讀高中時，學術以外的成就及其曾經參與的活動。

大學收生時會同時參考申請者的學生學習概覽，了解申請人的背景，並會視情況取錄個別學生。另外，若有申請者成績分數完全一樣，大學也會參考學生學習概覽，以決定應該錄取哪一位申請人。

申請人於撰寫學生學習概覽時，可列出自己的學術成績、其他學習經驗（OLE）、主要校內獎項、校外表演或獎項、及個人自述等。另外，不同院校或課程對學生學習概覽的要求有所不同，申請人應該事先了解相關要求。

JUPAS 2026 完整重要日期及日程是什麼？

以下是JUPAS官方公布，與申請人直接相關的重要日子。如有需要查閱完整日程，可以前往JUPAS官方網站。

2025年

10月9日：JUPAS開始接受報名申請

9月至11月：各間大學及專上院校的資訊日

12月3日下午5時：JUPAS截止報名申請、殘疾申請人遞交有關資料及上載相關證明文件的最後限期

12月5日上午9時：申請人可以繳交改選費以更新課程選擇

2026年

1月2日下午5時：截止遞交比賽／活動經驗及成就（OEA）資料及上載證明文件

3月18日下午5時：學校為在校申請人／非在校申請人遞交評核報告的最後限期

4月22日下午5時：透過JUPAS遞交其他學術成績（語文科目）、音樂考試成績、其他中國語文成績及前教育資料的最後限期

4月29日下午5時：遞交證明文件以核實其他學術成績（語文科目）、音樂考試成績、其他中國語文成績及前教育資料的最後限期

5月11日下午5時：學校校長遞交校長推薦計劃（SPN）的最後期限

5月27日下午5時：遞交逾期申請的最後限期、繳交改選費及更新課程選擇的最後限期、遞交學生學習概覽（SLP）的最後限期

6月18日下午5時：確認香港中學文憑考試年份的最後期限

6月24日上午9時：申請人即日起可以開始查閱獲分配修改課程選擇的個人時段

7月10日上午9時：公佈比賽／活動的經驗及成就、及校長推薦計劃（SPN）特別考慮的結果

7月15日：香港考評局公布DSE 2026成績（詳情見另稿：DSE 2026報名、DSE Appeal）

7月16至18日：申請人可以於個別指定時段內修改課程選擇

7月18日下午1時：屬LS2至LS9類別的申請人遞交有效證件以證明其本地身份的最後限期

7月29日：公布殘疾申請人特別考慮的結果

8月5日上午9時：公布正式遴選結果

8月6日下午5時：獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8月12日：香港考評局公布DSE成績覆核的結果（詳情見另稿：DSE 2026報名、DSE Appeal）

8月13日上午9時至下午5時：取得DSE覆核成績的申請人可以遞交「要求重新考慮入學申請」

8月20日上午9時：公布根據DSE覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果

8月20日下午5時：獲得取錄資格／較高較高次序的課程取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8月25日上午9時：公布補選結果

8月25日下午5時：獲得補選取錄資格的申請人繳文留位費的最後期限

JUPAS 各課程的收生要求（Admission Scores）是什麼？

JUPAS派位主要根據學生成績高低為先後次序，學生需要參考各大學公布的收生要求（Admission Scores）及自己的預計成績，以決定在自己應該在20個JUPAS選擇（JUPAS choices）內應該放入那些科目。

現時各大院校以至JUPAS官方網站都有公佈各個年度的收生分數，方便學生安排自己的JUPAS選擇，你可以點擊以下連結查看最新公布的JUPAS收生分數：

由於計算JUPAS收生分數方法會因應不同大學及學科而有所不同，為方便申請人計算是否符合相應的入學要求，現時某些大學都有JUPAS收生分數計算機（JUPAS admiss score calculator），以下是一些例子：

大學：科技大學

JUPAS申請人於填寫選擇時，應該參考各大院校不同科目的過往收生成績。（資料圖片）

JUPAS 改選程序是什麼？

在7月15日DSE放榜後，考生可以在2026年7月16日至7月18日期間免費修改課程，考生可以根據早前在「大學聯招辦法」帳戶看到的修改JUPAS課程選擇的個人時段內，修改JUPAS課程選擇。

JUPAS 面試（Interview）是什麼？

文憑試放榜前後，各大院校都會按課程需要，邀請有意入讀的申請人進行面試、筆試或能力測試。面試安排會因為不同院校而有所不同，申請人應該留意各院校的最新安排及網頁公布。

值得留意的是，有些課程只會邀請Band A申請人面試，或只錄取曾經面試的申請人。因此，申請人在排列選擇時亦需要留意心儀的學科是否有相關要求。

既然面試對入讀心儀課程十分重要，獲得面試機會的申請人就應該好好準備，爭取表現，為自己加分。視乎不同院校及課程，面試官向學校提問的問題都會有所不同，不過申請人普遍都會被要求作自我介紹，另外亦應該留意自己的衣着及儀容是否符合場合或要求。

JUPAS 有條件取錄（Conditional Offer）是什麼？

在JUPAS公布派位之前，各大院校會在文憑試放榜前有條件取錄（Conditional Offer）部份學生。意味申請人只要取得指定成績，就可以自動獲院校取錄。申請人於DSE成績放榜之後，如果發現自己的成績達到有條件取錄的要求，可以考慮是否接受校方取錄。否則，申請人仍然可以透過JUPAS報讀其他學位。

JUPAS 正式遴選結果放榜

JUPAS申請人可以於JUPAS放榜（公布派位結果）的日子透過 1) JUPAS網站、 2) 9所參與JUPAS的院校網站或 3) JUPAS 24小時互動語音系統（電話：2334 2330）查詢結果。申請人只會在提交申請的20個課程之中，獲得其中1個課程取錄。申請人獲得取錄的過程將會是申請人於同一學年內，最優先及符合收生條件的課程，並且是其課程選擇名單之中，排列最高的課程。不論接納或放棄錄取與否，申請人於同一學年都不會再被錄取入讀任何可以經JUPAS選報的課程。

申請人經JUPAS取得正式遴選結果後，需要於放榜翌日下午5時前繳交$5,000元留位費，並於指定時間內到獲錄取的院校完成註冊手續。申請人可以透過繳費靈、電子銀行（匯豐銀行／恒生銀行／東亞銀行」）、現金（東亞銀行）繳交留位費。

JUPAS 覆核（Appeal）

如果申請人曾經向考評局申請文憑試成績覆核（DSE Appeal），而且獲得更高的科目等級，不論該申請人是否已經取得JUPAS派位，就有資格向JUPAS申請覆核，屆時會按學生最新成績重新考慮學生JUPAS申請，而學生則需考慮是否修改課程選擇。

申請人於申請JUPAS覆核時，如果同時提出修改課程選擇，可以揀選最多5個新課程取代原有名單上的課程；或在滿足全部課程選擇不多於20項的條件之下，增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單。申請人同時可以更改已選報課程選擇的優先次序，或刪除課程選擇名單上的任何課程。

申請人如果需要申請JUPAS覆核，可以於指定時間內登入JUPAS帳戶，於「My CONFIRMED Programme Choices」提交申請。JUPAS覆核結果將會於指定時間公布，申請人如果接受派位結果，就需要於指定時間內繳交留位費及完成註冊手續，以接納取錄資格。

要注意的是，只要申請人的文憑試覆核成績已經滿足一切有關課程的入學要求，而且成績處於該課程評核結果名單的正式遴選取錄線之上，就不會因為覆核成績而被影響錄取資格。換言之，只要申請人覆核之後的成績高於正式遴選結果中的最後一人的成績，都會被該課程取錄。

JUPAS 補選是什麼？

如果申請人未能於正式遴選的時候取得錄取資格，JUPAS將會進行補選及第二輪補選。申請人如果獲得錄取，通知方法及註冊手續將會與正式遴選相同。

