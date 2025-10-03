理大POLYU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理理工大學（理大 / POLYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



理大JUPAS收生分數及計分方法

理大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／乙類應用學習科目／丙類其他語言科目。

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目達到指定成績（詳情）將納入選修科目。若考生在2017年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」或「達標並表現優異（I）」級或以上，個別課程會考慮將其納入選修科目等。

2026年理大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

乙類應用學習科目：達標並表現優異（II）=4；達標並表現優異（I）=3；

丙類其他語言：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 8.5 ; C1 = 7 ; B2 = 5.5 ; B1 = 4 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 8.5；N2 = 5.5；N3 = 3

• 韓語：6級 = 8.5；5級 = 7；4級 = 4；3級 = 3

理大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，理大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，根據理大面試安排，熱門學科如「酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)」、「物理治療學(榮譽)理學士」、「職業治療學(榮譽)理學士」等均有面試要求。

香港理工大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題