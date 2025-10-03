理大POLYU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
【JUPAS 2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理理工大學（理大 / POLYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
理大JUPAS收生分數及計分方法
理大收分最低要求
考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／乙類應用學習科目／丙類其他語言科目。
最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目達到指定成績（詳情）將納入選修科目。若考生在2017年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」或「達標並表現優異（I）」級或以上，個別課程會考慮將其納入選修科目等。
2026年理大JUPAS收生DSE成績計算方法
甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1
乙類應用學習科目：達標並表現優異（II）=4；達標並表現優異（I）=3；
丙類其他語言：
• 法語/德語/西班牙語: C2 = 8.5 ; C1 = 7 ; B2 = 5.5 ; B1 = 4 ; A2 = 3
• 日語： N1 = 8.5；N2 = 5.5；N3 = 3
• 韓語：6級 = 8.5；5級 = 7；4級 = 4；3級 = 3
理大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，理大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，根據理大面試安排，熱門學科如「酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)」、「物理治療學(榮譽)理學士」、「職業治療學(榮譽)理學士」等均有面試要求。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。