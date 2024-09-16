大學Info Day資訊日｜城大、浸大10.5舉行　內附各院校登記連結

撰文：容育仁
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JUPAS（大學聯合招生辦法）即將公布JUPAS 2025的日程表，當中各位應屆文憑試（DSE）考生最關注的，當然是各間大學及專上學院的入學資訊日（Info Day）將於何時舉辦。「01教育」已經為你整理好相關資料，各位同學及家長都可以記下相關日子，提醒自己出席有興趣的資訊日！

本年度的大學及專上學院資訊日主要於10月至11月之間的周六舉行，只有部份專上學院的資訊日會於周五及周六舉辦。另外，因為部分大學及專上學院的資訊日會於同一日舉行，所以如果心儀的學校碰巧於同一日舉辦資訊日，學生和家長就需要好好規劃當日的行程，以同時出席多個資訊日，獲取升學資訊。

各大學及大專院校資訊日（Info Day）時間表：

10月5日（六）：城市大學浸會大學

10月12日（六）：理工大學

10月26日（六）：香港大學

未有公布：中文大學科技大學嶺南大學教育大學都會大學樹仁大學恒生大學聖方濟各大學東華學院珠海學院伍倫貢學院職業訓練局—香港高等教育科技學院

大學入學資訊日一般都有不少的學生出席。圖為香港中文大學過去舉辦的資料日。（資料圖片）

大學資訊日的常見問題

誰應該去大學資訊日？

大學資訊日會提供課程的相關資訊，所以建議學生們都可以花時間出席，多了解自己心儀學科。除了應屆考生之後，中四、中五甚至是初中學生都可以考慮出席資訊日，以幫助自己盡早確立升學目標，加強準備考試的動力。

我應該出席所有大學資訊日嗎？

如果需要出席所有資訊日，你將會花費大量時間及心力。你可以考慮自己的專長或喜好，再選擇自己心儀的學校或科目出席大學資訊日。你亦可以預早瀏覽各大學資訊日的網站，以了解當日的活動內容及流程，同時規劃好路線及設定目標，節省時間。

出席大學資訊日時應該有什麼目標？

現時大學的入學資訊在網上都可以輕易找到，因此你於出席大學資訊日的時候，應該問一些網上未能找到答案的問題，例如學生或畢業生分享、課程未來出路、學院未來計劃等等。

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