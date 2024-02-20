城大CITYU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整理科技大學（城大 / CITYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
城大CITYU收生分數及計分方法
城大收分最低要求
申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。
城大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，城大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2024年城大面試安排，商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院等，都有部份課程設有面試要求，包括學工商管理學士(市場營銷)、工商管理學士(環球商業)、獸醫學學士等。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。
香港城市大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）
最新2023年
課程編號：JS1000
課程：理學士(計算金融及金融科技)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：27
下四分位數：-
-
課程編號：JS1001
課程：工商管理學士(環球商業)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：29
下四分位數：-
-
課程編號：JS1002
課程：工商管理學士(會計)
計分方法：最佳六科包括英文及數學
中位數：24
下四分位數：23
-
課程編號：JS1005
課程：工商管理學士(管理學)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：24
下四分位數：23
-
課程編號：JS1007
課程：工商管理學士(市場營銷)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：26
下四分位數：25.5
-
課程編號：JS1012
課程：經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)]
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：24
下四分位數：24
-
課程編號：JS1013
課程：工商管理學士(商業經濟)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS1014
課程：工商管理學士(金融)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：24
下四分位數：23
-
課程編號：JS1017
課程：資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)]
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：24
下四分位數：23
-
課程編號：JS1018
課程：工商管理學士(環球商業系統管理)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：25
下四分位數：24
-
課程編號：JS1019
課程：工商管理學士(資訊管理)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS1025
課程：管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業決策分析)、工商管理學士(環球營運管理)]
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：23
下四分位數：22
-
課程編號：JS1026
課程：工商管理學士(商業決策分析)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS1027
課程：工商管理學士(環球營運管理)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：23
下四分位數：22
-
課程編號：JS1041
課程：創意媒體學院 [選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)]
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：29
下四分位數：28
-
課程編號：JS1042
課程：文學士(創意媒體)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：29
下四分位數：28
-
課程編號：JS1043
課程：理學士(創意媒體)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：28
下四分位數：28
-
課程編號：JS1044
課程：文理學士(新媒體)
計分方法：最佳五科包括英文
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS1051
課程：能源及環境學院 [選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)]
計分方法：最佳五科包括英文及數學，以及生物、化學、組合科學、綜合科學或物理任何一科
中位數：34.5
下四分位數：33.5
-
課程編號：JS1061
課程：法律學學士
計分方法：最佳六科包括英文
中位數：27
下四分位數：26
-
課程編號：JS1062
課程：法律學學士與工商管理學士(會計)
計分方法：最佳六科包括英文
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS1071
課程：數據科學學院 [選項：理學士 (數據科學)、理學士 (數據與系統工程)]
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：30
下四分位數：29
-
課程編號：JS1072
課程：理學士(數據科學)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：30
下四分位數：29
-
課程編號：JS1074
課程：理學士(數據與系統工程)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：30
下四分位數：29
-
課程編號：JS1102
課程：社會科學學士(國際關係及全球事務)
計分方法：最佳五科包括英文等
中位數：20
下四分位數：20
-
課程編號：JS1103
課程：文學士(中文及歷史)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：37.5
下四分位數：37
-
課程編號：JS1104
課程：文學士(英語語言)
計分方法：最佳六科包括英文
中位數：32.5
下四分位數：31.5
-
課程編號：JS1106
課程：媒體與傳播系 [選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)]
計分方法：最佳五科包括英文
中位數：22
下四分位數：22
-
課程編號：JS1108
課程：社會科學學士(公共政策與政治)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：25
下四分位數：24.5
-
課程編號：JS1109
課程：文學士(語言學及語言應用)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：32
下四分位數：31.5
-
課程編號：JS1110
課程：社會及行為科學系 [選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)]
計分方法：最佳五科包括英文
中位數：26
下四分位數：26
-
課程編號：JS1111
課程：社會科學學士(犯罪學及社會學)
計分方法：最佳五科包括英文
中位數：25
下四分位數：25
-
課程編號：JS1112
課程：社會科學學士(心理學)
計分方法：最佳五科包括英文
中位數：26
下四分位數：26
-
課程編號：JS1113
課程：社會科學學士(社會工作)
計分方法：最佳五科包括英文
中位數：26
下四分位數：25
-
課程編號：JS1122
課程：社會科學學士(公共政策)與法律學學士
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS1123
課程：社會科學學士(犯罪學)與法律學學士
計分方法：最佳六科包括英文
中位數：25
下四分位數：25
-
課程編號：JS1200
課程：環球精研與科創課程
計分方法：最佳五科
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS1201
課程：建築學及土木工程學系 [選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(建築學及測量學)]
計分方法：最佳六科包括英文
中位數：42
下四分位數：40.5
-
課程編號：JS1202
課程：理學士(化學)
計分方法：最佳五科
中位數：28
下四分位數：27.5
-
課程編號：JS1204
課程：理學士(電腦科學)
計分方法：最佳五科包括英文及數學，以及生物、化學、ICT、綜合科學、M1、M2或物理任何一科
中位數：20
下四分位數：19
-
課程編號：JS1205
課程：電機工程學系 [選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)、工學士(微電子工程學)]
計分方法：最佳五科包括英文及數學
中位數：32
下四分位數：30.5
-
課程編號：JS1206
課程：理學士(計算數學)
計分方法：最佳五科包括數學
中位數：31.5
下四分位數：30
-
課程編號：JS1207
課程：機械工程學系 [選項: 工學士(航空航天工程)、工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)]
計分方法：最佳六科包括數學
中位數：31
下四分位數：30
-
課程編號：JS1208
課程：理學士(物理學)
計分方法：最佳五科包括數學
中位數：26
下四分位數：25
-
課程編號：JS1210
課程：工學士(材料科學及工程)
計分方法：最佳六科包括英文及數學，以及生物、化學、組合科學（<a href="https://www.jupas.edu.hk/tc/programme/cityu/JS1210/">參閱組合要求</a>）
中位數：30.5
下四分位數：29.5
-
課程編號：JS1211
課程：工學士(生物醫學工程)
計分方法：最佳五科（如同時應考數學及M1/M2，則只計其中一科）
中位數：34
下四分位數：32
-
課程編號：JS1216
課程：工學士(智能製造工程學)
計分方法：最佳五科包括英文及數學
中位數：30
下四分位數：30
-
課程編號：JS1217
課程：工學院(選項: 工學院任何一個主修及工程創業副修)
計分方法：最佳六科包括英文
中位數：38
下四分位數：37
-
課程編號：JS1220
課程：法律學學士與理學士(計算數學)
計分方法：4核心科+ 2選修科（其中一科選修科須為指定學科）
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS1221
課程：理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：24
下四分位數：23
-
課程編號：JS1801
課程：獸醫學學士
計分方法：最佳六科包括英文、數學、生物及化學
中位數：35
下四分位數：31
-
課程編號：JS1805
課程：生物醫學系 [選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)]
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：39
下四分位數：38
-
課程編號：JS1806
課程：理學士(生物科學)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：35.5
下四分位數：35
-
課程編號：JS1807
課程：理學士(生物醫學)
計分方法：4核心科+ 2選修科
中位數：41
下四分位數：40