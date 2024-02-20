城大CITYU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整理科技大學（城大 / CITYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



城大CITYU收生分數及計分方法

城大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

城大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，城大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2024年城大面試安排，商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院等，都有部份課程設有面試要求，包括學工商管理學士(市場營銷)、工商管理學士(環球商業)、獸醫學學士等。

香港城市大學（資料來源）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

香港城市大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2023年

課程編號：JS1000

課程：理學士(計算金融及金融科技)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：27

下四分位數：-

-

課程編號：JS1001

課程：工商管理學士(環球商業)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：29

下四分位數：-

-

課程編號：JS1002

課程：工商管理學士(會計)

計分方法：最佳六科包括英文及數學

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS1005

課程：工商管理學士(管理學)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS1007

課程：工商管理學士(市場營銷)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：26

下四分位數：25.5

-

課程編號：JS1012

課程：經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)]

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：24

下四分位數：24

-

課程編號：JS1013

課程：工商管理學士(商業經濟)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS1014

課程：工商管理學士(金融)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS1017

課程：資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)]

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS1018

課程：工商管理學士(環球商業系統管理)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：25

下四分位數：24

-

課程編號：JS1019

課程：工商管理學士(資訊管理)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS1025

課程：管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業決策分析)、工商管理學士(環球營運管理)]

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS1026

課程：工商管理學士(商業決策分析)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS1027

課程：工商管理學士(環球營運管理)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS1041

課程：創意媒體學院 [選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)]

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：29

下四分位數：28

-

課程編號：JS1042

課程：文學士(創意媒體)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：29

下四分位數：28

-

課程編號：JS1043

課程：理學士(創意媒體)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：28

下四分位數：28

-

課程編號：JS1044

課程：文理學士(新媒體)

計分方法：最佳五科包括英文

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS1051

課程：能源及環境學院 [選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)]

計分方法：最佳五科包括英文及數學，以及生物、化學、組合科學、綜合科學或物理任何一科

中位數：34.5

下四分位數：33.5

-

課程編號：JS1061

課程：法律學學士

計分方法：最佳六科包括英文

中位數：27

下四分位數：26

-

課程編號：JS1062

課程：法律學學士與工商管理學士(會計)

計分方法：最佳六科包括英文

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS1071

課程：數據科學學院 [選項：理學士 (數據科學)、理學士 (數據與系統工程)]

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：30

下四分位數：29

-

課程編號：JS1072

課程：理學士(數據科學)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：30

下四分位數：29

-

課程編號：JS1074

課程：理學士(數據與系統工程)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：30

下四分位數：29

-

課程編號：JS1102

課程：社會科學學士(國際關係及全球事務)

計分方法：最佳五科包括英文等

中位數：20

下四分位數：20

-

課程編號：JS1103

課程：文學士(中文及歷史)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：37.5

下四分位數：37

-

課程編號：JS1104

課程：文學士(英語語言)

計分方法：最佳六科包括英文

中位數：32.5

下四分位數：31.5

-

課程編號：JS1106

課程：媒體與傳播系 [選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)]

計分方法：最佳五科包括英文

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS1108

課程：社會科學學士(公共政策與政治)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：25

下四分位數：24.5

-

課程編號：JS1109

課程：文學士(語言學及語言應用)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：32

下四分位數：31.5

-

課程編號：JS1110

課程：社會及行為科學系 [選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)]

計分方法：最佳五科包括英文

中位數：26

下四分位數：26

-

課程編號：JS1111

課程：社會科學學士(犯罪學及社會學)

計分方法：最佳五科包括英文

中位數：25

下四分位數：25

-

課程編號：JS1112

課程：社會科學學士(心理學)

計分方法：最佳五科包括英文

中位數：26

下四分位數：26

-

課程編號：JS1113

課程：社會科學學士(社會工作)

計分方法：最佳五科包括英文

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS1122

課程：社會科學學士(公共政策)與法律學學士

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS1123

課程：社會科學學士(犯罪學)與法律學學士

計分方法：最佳六科包括英文

中位數：25

下四分位數：25

-

課程編號：JS1200

課程：環球精研與科創課程

計分方法：最佳五科

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS1201

課程：建築學及土木工程學系 [選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(建築學及測量學)]

計分方法：最佳六科包括英文

中位數：42

下四分位數：40.5

-

課程編號：JS1202

課程：理學士(化學)

計分方法：最佳五科

中位數：28

下四分位數：27.5

-

課程編號：JS1204

課程：理學士(電腦科學)

計分方法：最佳五科包括英文及數學，以及生物、化學、ICT、綜合科學、M1、M2或物理任何一科

中位數：20

下四分位數：19

-

課程編號：JS1205

課程：電機工程學系 [選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)、工學士(微電子工程學)]

計分方法：最佳五科包括英文及數學

中位數：32

下四分位數：30.5

-

課程編號：JS1206

課程：理學士(計算數學)

計分方法：最佳五科包括數學

中位數：31.5

下四分位數：30

-

課程編號：JS1207

課程：機械工程學系 [選項: 工學士(航空航天工程)、工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)]

計分方法：最佳六科包括數學

中位數：31

下四分位數：30

-

課程編號：JS1208

課程：理學士(物理學)

計分方法：最佳五科包括數學

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS1210

課程：工學士(材料科學及工程)

計分方法：最佳六科包括英文及數學，以及生物、化學、組合科學（<a href="https://www.jupas.edu.hk/tc/programme/cityu/JS1210/">參閱組合要求</a>）

中位數：30.5

下四分位數：29.5

-

課程編號：JS1211

課程：工學士(生物醫學工程)

計分方法：最佳五科（如同時應考數學及M1/M2，則只計其中一科）

中位數：34

下四分位數：32

-

課程編號：JS1216

課程：工學士(智能製造工程學)

計分方法：最佳五科包括英文及數學

中位數：30

下四分位數：30

-

課程編號：JS1217

課程：工學院(選項: 工學院任何一個主修及工程創業副修)

計分方法：最佳六科包括英文

中位數：38

下四分位數：37

-

課程編號：JS1220

課程：法律學學士與理學士(計算數學)

計分方法：4核心科+ 2選修科（其中一科選修科須為指定學科）

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS1221

課程：理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS1801

課程：獸醫學學士

計分方法：最佳六科包括英文、數學、生物及化學

中位數：35

下四分位數：31

-

課程編號：JS1805

課程：生物醫學系 [選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)]

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：39

下四分位數：38

-

課程編號：JS1806

課程：理學士(生物科學)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：35.5

下四分位數：35

-

課程編號：JS1807

課程：理學士(生物醫學)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：41

下四分位數：40