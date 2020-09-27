女生自強丨獨闖UConn投出自己一片天　三分好手WNBA與胞姊做隊友

大家的籃球生涯從哪一刻開始？多少人的籃球路是受到兄姊的影響，就像「小跟屁蟲」一樣，姐姐這樣做然後自己也要參一腳，Katie Lou Samuelson就是這樣一路尾隨，直到自己找到了適合方向，在大學各自奮鬥後再與胞姊相遇於職業場上。

今年23歲、身高1.91米的Katie Lou Samuelson，在2019年WNBA選秀中獲芝加哥天空以第四籤摘下，正式成為職業球員。

在此之前，Katie Lou就曾經披上美國隊球衣，分別是2013年U18三人籃球世界盃冠軍、2014年青年奧運會冠軍及U17世界盃冠軍，更入選世界盃明星隊（最佳陣容），實力早已獲得肯定。Katie Lou現效力達拉斯飛馬，和二姐Karlie Samuelson終成為隊友。

Samuelson家三位千金均為籃球女將，各自相隔2歲。小時候Katie Lou總是隨著姐姐們的腳步，她總說她之所以是現在的Katie Lou，姐姐是主要原因：「我想要跟她們一樣。」

Katie Lou現效力達拉斯飛馬。（Katie Lou Samuelson Instagram）

Katie Lou場內場外的可愛模樣：（按圖放大）

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父親不停播片 90後新星偶像為阿爺級球星

因爸爸Jon Samuelson以前於歐洲職業聯賽「搵食」，三姐妹自小就接觸籃球，父女4人每天出入籃球場，樂此不疲。因為爸爸認為比起成為一個好的射手，女兒們更要學會紀律和職業道德，練習只是一個父女間的橋樑。

「爸爸常常給我看布特（Larry Bird）的影片，這也是我想要做一個好射手，想要穿上33號的原因。」萬萬想不到小小年紀的Katie Lou，偶像竟然是NBA名宿射手布特，更在選秀會上獲偶像的一席話，WNBA新秀球星瞬間化身小粉絲。

堅持穿著「33」球衣，只因為這是Laryy Bird的號碼。（Katie Lou Samuelson Instagram）

一家養育出三女將，籃球從小就是姐妹們的共同喜好。（Katie Lou Samuelson Instagram）

97年出生的她是家中最小的一個，每一次都有姐姐先「探步」，大學前，Katie Lou總走著同樣的路，直到她發現自己已足夠成熟去決定。

當大姐Bonnie大學選讀了史丹福大學的人類生物學，也效力史丹福女籃，兩年後二姐Karlie也跟上，讀著同一科，打著同一隊的時候，唯Katie Lou沒有。Katie Lou最後選擇隻身到離定更遠的夢幻名校康涅狄格大學（University of Connecticut），成為Husky的一員。

一家培養出的三位射手終究沒有走到同一隊，Katie Lou卻說最難的不是獨立，而是跟姐姐們坦白自己要走別的路：「她們都很開心，但只是我自己緊張的覺得我們不能做同一件事。」

三姐妹都是高顏值，高學歷。（Katie Lou Samuelson Instagram）

姐姐也一樣厲害！（按圖放大）：

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「Wild Kid」單場外投10射全中成名

不管是爸爸還是姐姐們都清楚，Katie Lou就是一個「Wild kid」「她很清楚自己想要甚麼，也知道自己想接受挑戰。」

「Husky」四年場均打出16.8分、4.5籃板和3.3助攻，曾在2017年NCAA中亞特蘭大沿岸聯盟（AAC），以100：44大炒南佛羅里達大學（University of South Florida），Katie Lou的三分球更10射全中成佳話。

她2019年再在同樣的對手身上，射入第2000分，成「Husky」史上第十人達成2000大關。2016年奪得NCAA冠軍後，Katie Lou再兩度獲得AAC年度最佳球員，以及最傑出球員。

決心不隨姐姐就讀史丹福，選擇了成為「Husky」的一員。（Katie Lou Samuelson Instagram）

「最好玩的是她們出盡全力打，從來都不會讓我，贏我愈多愈好。」Katie Lou說。此三姐妹與別家不同，她們的共同語言不是化妝也不是衣服，就是籃球，最大的樂趣也是輪流打「1 On 1」，殘忍的「虐打」對手，讓這個家中的小寶貝變得更堅強，從不因任何事而放棄。

「爸媽常說：『如果你輸不起就不要走去後園和她們打。』但我們總是會打到晚飯時間，最後比數甚麼都不了了之。」這樣互相支持和鞭策的童年才育成這樣的Katie Lou。

Katie Lou最終和姐姐Karlie在WNBA相遇。（Katie Lou Samuelson Instagram）

Samuelson一家三位女將，大姐則因傷放棄籃球，攻讀視光學博士學位，終有兩名「繼承父業」成為真正的職業球員，其中Katie Lou以第四順位加入芝加哥天空再被交易到達拉斯飛馬，憑球技後美貌深受球迷的喜愛。

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