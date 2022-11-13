籃球熱話｜國際籃協「擺烏龍」　錯判形勢令中國球迷空歡喜一場

中國男子籃球隊周五（11日）以81：72擊敗伊朗隊後，國際籃協（FIBA）發文祝賀國家隊成功打入世界盃正賽。正當大家以為官方消息毋庸置疑之際，卻有球迷重審中國隊的實際情況，指球隊現時仍未出線，國際籃協其後亦收回祝賀帖文。



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王哲林（14號球員）交出23分，助中國隊擊敗伊朗。（FIBA）

中國男籃周五時遠赴伊朗作賽，國家隊雖有主力周琦沒有上場，然而另一內線王哲林交出23分，助球隊以81：72力克伊朗。國際籃協賽後在Instagram上載預製好的圖片，內容寫着「中國隊重要的客場勝利，讓他們取得世界盃入場券！」

國際籃協本在賽後指中國隊已晉級世界盃。（網上圖片）

眼見國際籃協已作宣布，不同內媒亦紛紛跟進報道男籃晉級的消息。然而，有細心球迷察覺不妥並提出質疑。

中國隊所處的F組形勢。（FIBA）

根據賽制，只有在外圍賽第二輪賽事中，取得小組前三名的球隊才可晉級世界盃。中國隊身處的F組，目前由澳州隊以9戰全勝排榜首，並已確認晉級世界盃，中國男籃則以7勝2負排小組第二，領先各得5勝的哈薩克和伊朗。

中國男籃只要再取一勝，即可確保晉級世界盃。（FIBA）

現時各隊尚餘三場賽事，其中國家隊將對上巴林、哈薩克與伊朗，中國男籃只要贏得其中一場，即可確保晉級。若中國男籃三戰全敗，而哈薩克或伊朗贏得兩場，三隊戰績將相同，此時中國隊將憑較佳對戰成績，以小組第三名出線。然而若中國男籃三戰全敗，同時哈薩克和伊朗均三戰全勝的話，國家隊將跌至小組第四，無緣晉級。

現時國際籃協已將祝賀貼文下架，可見他們亦清楚自己「擺烏龍」。