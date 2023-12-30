2023回顧・梁兆華｜從業餘到職業　思考港籃目的　望先做好自己

2023年，香港籃球有甲一復常、金牛誕生、香港隊亞運失而復得，除了回到疫情前的日常，也繼續面對這各挑戰，在甜酸苦辣中續航。

梁兆華，今年由業餘轉戰職業，完季後再回到甲一，用不一樣的視覺，重新檢視香港籃球，展望2024。



「2023年，分了兩個階段，南華和金牛。」梁兆華的2023年，由業餘打到職業。

以29歲之齡成為職業初哥，無疑是遲了點，但就如他所說，「不想再舒舒服服又一季」，他在兩個月內完成了高強度、主客制的NBL賽季，傷了手腕，也傷及神經，拖住傷患纍纍的身軀出戰亞運，趁休季期間，再回到甲一的原點。

【梁兆華專訪】29歲這年，兆華由業餘打上職業。（夏家朗攝）

打開眼界 回望港籃

「打過職業再回到香港聯賽，感覺不一樣嗎？」

「有，覺得香港的比賽好落後，不管是安排、宣傳、氣氛⋯⋯香港籃球就像停留在20年前。」

兆華說過，港隊的訓練模式離不開三線快攻、走籃、射波，國際賽仍打簡單擋拆，同一招用十年廿年，再難拆解的戰術，對手都總拆解得到；至於聯賽規模和宣傳，一切都停滯不前。

【梁兆華專訪】兆華在2023年年尾再回到甲一南華。（張倩儀攝）

【梁兆華專訪】職業隊的訓練和賽事都比甲一高強度得多。（張倩儀攝）

2023年，兆華加入香港金牛，由南華的每星期11課變成早、午、晚各練一課，高強度、多碰撞的賽事，對他來說絕不是「舒舒服服的一季」。

比賽方面，香港設主場NBL，在修頓展現出一個聯賽應有模樣：介紹球員、現場DJ、啦啦隊、入場禮物等不同環節。這些安排全為吸引球迷入場，NBL最低票價100元，比甲一的60元貴，依然有球迷真金白銀購票，平均每場入座率達8成半；但回到甲一，卻連傳統的「紅黃大戰」入座率都不足一半。有比較，有傷害，兆華直言甲一至今仍沿單循環賽制，更遑論社交媒體宣傳、官方網頁，何來吸引力和宣傳效果？

這一年，兆華更多去思考三個字：為什麼。

【梁兆華專訪】2023年，因眼界大開而更多思考。（夏家朗攝）

不為做而做 為做好而思考

「我會跟學生說，『你要問自己，你為什麼打籃球』。」

「我都會問自己為什麼（還打籃球），因為我喜歡，因為我還在進步。」這個原因，讓兆華跳出舒適圈，也因此在職業場上開了眼界，不時反思香港的現況。

【梁兆華專訪】香港籃球人，需要學會事事問「點解」（夏家朗攝）

訪問當天，我們相約看一場乙組聯賽。從未打過乙組的兆華提出許多不解，細至為什麼沒有分牌、時間，大到舉辦乙組的目的，「甲一、甲二和乙組，作為最初級聯賽，理應是用作青訓，讓年輕球員得到更多比賽經驗」。可是，現實中的操作，讓人摸不透目的。兆華苦笑解說道：「分牌、時間，球員、教練要知道才會懂得怎樣改變戰術，或處理每一個球權。」沒有正規賽事應有設備，何以達到培訓目的？

【梁兆華專訪】乙組賽事沒有分牌和時間。（夏家朗攝）

【梁兆華專訪】兆華首次看乙組賽事。（夏家朗攝）

乙組的例子只是冰山一角。兆華直言，香港籃球要好，大家都要學會問「點解」。不能再為做而做，因為比起「做了」，香港籃球界更需要做好件事。

展望2024年的自己和港籃

「展望2024年？」兆華反問。他思前想後：「我真的想不到⋯⋯香港籃球可以怎樣展望。」接着說出關鍵字：「職業化一點？由青少年做起？我想。」兆華直指既然現東方教練巴拿莫域（Mensur）暫居香港，何不邀請這位曾任沙特阿拉伯、科威特國家隊教練作客席教練，讓年輕球員、本地教練都「偷師」？

【梁兆華專訪】2024年，兆華只想從自己做起。（夏家朗攝）

「要改變，就要從小朋友開始。下層（青少年/基層）有改變，才有機會改變上層。」他笑說要變的，已經不是從自己這個年齡層，「我們定晒型，從小朋友開始，砍掉重練吧，才有一點機會發展和改變。」

失望但不能絕望 「做好自己先」

現階段，香港籃球或許只能停留在一個不退不進的位置，讓人失望：「我想自己以後可以培訓下一代，這也是我現在繼續（打）籃球的原因。」惟熱愛籃球的他，不忍讓自己絕望。雖然接近而立之年的我們，不再天真地覺得自己一手可以改變世界，但至少，我們仍能做好自己，潛移默化身邊的人和事。

「下年要更適應內地籃球的程度，一定要比今年打得更好。」從金牛和NBL這個職業球隊和舞台，繼續打出自己名堂，吸收更多香港聯賽欠缺養分，為後人種樹，是2024年兆華對自己的期望，也是對香港籃球展望的一部分。