路易斯安那州8童命案｜大規模槍案頻發　金錢政治卻讓槍管成死結

當地時間4月19日清晨，美國路易斯安那州什里夫波特市，警方接到一通「家庭糾紛」報警。本以為，這是一宗日常糾紛，然而，當警察趕到現場時，眼前的慘狀令人窒息。



10人中彈，8名1歲至14歲兒童死亡，兩名受到槍擊的成年女性情況危急。整個犯罪現場，橫跨兩棟房屋及附近另一住宅。

2026年4月19日，美國路易斯安那州什里夫波特發生大規模槍擊案，造成8名兒童死亡。圖中為警方封鎖現場的視訊截圖。（Reuters）

嫌疑人曾在社交平台曬出孩子們的相片：

嫌疑人隨後被警方擊斃。美國「槍支暴力檔案」網站（GVA）數據顯示，這是「美國自2024年1月以來最致命的大規模槍擊案」。

《紐約郵報》等美媒隨後曝光稱，槍手是沙馬爾·埃爾金斯，31歲，美國公民，陸軍退伍軍人，其曾在路易斯安那陸軍國民警衛隊服役。更令人震驚的是，8名遇害兒童中，有7名是這位退伍軍人的後代。

分析認為，該案件符合西方犯罪學中自20世紀80年代以來被稱為「家族滅門」的定義——這類案件大多數由男性持槍殺害多名親人後自殺，或被擊斃。

美國主流社會多視此類事件為孤立悲劇。但《印第安納波利斯星報》調查發現，在美國，平均每五天，槍擊悲劇差不多就要上演一次。當悲劇不再「孤立」發生，它們究竟是如何一步步釀成的？

美國約54% 的槍支擁有者沒有安全鎖好所有槍支，460 萬兒童的家中至少擁有一支未上鎖的槍支。(Getty)

「家庭糾紛」如何升級成大規模槍案？

那份報警記錄上，只有四個字——「家庭糾紛」。這一在美國出警記錄中再尋常不過的詞彙，卻暴露出了這個社會角落裏令人驚詫的巨大風險。

嫌疑人埃爾金斯並非沒有前科。據英國《衛報》報道，警方證實，他曾在2019年因一起槍支案件被捕。這意味着，在案發前，美國司法系統已經記錄下了這名男子與槍支的危險關聯。但這條預警信號，顯然未能阻止七年後的悲劇發生。

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事實上，在美國，家庭暴力與大規模槍擊之間的關聯，有着驚人的統計數據支撐。

根據美國眾議院2025年10月提出的一項決議案，近年來，美國約59%的大規模槍擊事件，與家庭暴力或親密伴侶暴力有關。而在涉及家庭暴力的大規模槍擊事件中，僅有16%的受害者能夠倖存；在與家庭暴力無關的大規模槍擊事件中，倖存者比例為37%。

這意味着，當一個家庭內部的暴力問題升級為大規模槍擊案，受害者的生還幾率將鋭減一半以上。

美國眾議員埃斯帕亞特在2025年10月提交的決議案中指出，槍支暴力與親密伴侶暴力之間，存在致命的關聯。

據美國政府出版局數據顯示，美國每月平均有70名女性被親密伴侶用槍殺害，大約每12小時就有一名美國女性死於前任或現任伴侶的槍下。當施暴者能夠接觸到槍支時，女性受害者被殺害的可能性是原來的5倍。

這些數據揭示了一個殘酷的現實：「家庭糾紛」從來不是小事。在美國，它往往是通往大規模槍案的第一步。

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暴力案件激增，「安全網」為何不安全？

案發地什里夫波特市，本身就是一個家庭暴力問題日益嚴峻的城市。

據當地電視台KSLA News援引什里夫波特警察局的數據報道，自2024年以來，該市家庭暴力案件至少增加了10%。2025年，該市三分之一的兇殺案，被證實與家庭暴力有關。

當地心理諮詢師瓦倫西亞·瓊斯是一名家暴倖存者。如今，她通過自己的私人診所幫助其他受害者。她表示，尋求幫助的人數大幅上升，而經濟壓力是重要原因之一。

瓊斯說：

經濟壓力會帶來挫敗感。而這種情緒很容易發泄在最親近的人身上。物價在漲，工資沒變，經濟壓力、工作不穩、食物沒有保障，所有東西都在擠壓你。

在什里夫波特市等美國多地，越來越多試圖逃離暴力環境的受害者發現，那張本該接住他們的「安全網」，其實並不牢固。

美媒調查發現，路易斯安那州庇護所滿員時，當地家庭暴力援助組織只能將受害者送往該州其他城市的合作機構。但跨城市轉移，不僅增加了求助者的負擔，也可能讓受害者陷入更加危險的境地。

2025年，什里夫波特市三分之一的兇殺案，被證實與家庭暴力有關。（示意圖/Unsplash）

瓊斯講述了一個可怕的真實案例：一名受害者逃到姐姐家尋求庇護，結果施暴者闖入姐姐家中，因找不到受害者，便將姐姐毆打至「幾近死亡」。

然而，什里夫波特市本有機會加強本地家暴干預能力。據當地電視台KLAX-TV報道，2026年3月，一項與警方合作建立綜合性家暴服務中心的計劃擱淺，市議會撤回相關立法，原本擬從公共安全預算中劃撥的12.5萬美元資金，也未能落地。

美國部分城市在家暴干預資源配置上的短板，由此暴露。什里夫波特市政府官員在會議上直言：

就在我們坐在這間會議室裏的此刻，就有一名婦女或兒童正在遭受毆打或性侵犯。

這種「求助無門」的困境，與4月19日奪走8名兒童生命的槍案之間，是否存在着某種隱秘的聯繫？當暴力受害者求助屢屢遭遇資源短缺，悲劇發生的概率，正在被無限放大。

美國槍擊案惡性循環，為何成「死結」？

此次「滅門慘案」背後，美國槍擊暴力已呈氾濫之勢，幾乎無一日不令公眾神經緊繃。

僅4月19日一天，便有數起大規模槍擊案發生。其中一宗發生在當日凌晨愛荷華大學附近。此次事件造成5人受傷，其中3人為該校學生。

美國「槍支暴力檔案」網站（GVA）當地時間4月19日截圖

截至19日，據美國「槍支暴力檔案」網站（GVA）最新統計，愛荷華大學槍擊事件，已是2026年以來美國發生的第114起大規模槍擊案（4人及以上遭槍擊受傷或死亡（不含槍手））

根據GVA數據，2026年以來，美國每月大規模槍擊案數量如下：

• 2026年1月，美國發生25宗大規模槍擊案，地點涵蓋華盛頓、洛杉磯、德克薩斯州、田納西州等多地。其中，1月9日，密西西比州，遇難者人數高達6人。



• 2月，美國發生29起大規模槍擊案。地點涵蓋佛羅里達州、加州、路易斯安那州、俄亥俄州等多地。其中，2月10日，佛羅里達，遇難者人數高達6人。



• 3月，美國發生40起大規模槍擊案。地點涵蓋愛達荷州、維珍尼亞州、阿肯色州等多地。其中，3月23日，維珍尼亞海灘，受傷人數高達7人。



• 截至4月19日早些時候，美國發生20宗大規模槍擊案。地點涵蓋新澤西州、弗吉尼亞州、路易斯安那州等多地。其中，19日，路易斯安那州，遇難者人數高達8人。



再看近年來，幾個驚人的美國槍擊案數據：

• 據GVA最新統計，2016年至2025年十年間，美國共發生超過5000起大規模槍擊事件，年均逾500宗；



• 2021年，美國大規模槍擊事件達到歷史峰值692宗；



• 2019年至2025年，該國平均每日發生超過一宗大規模槍擊事件；



• 2025年，該國槍支暴力造成逾1.46萬人死亡、約2.61萬人受傷，其中包括1200餘名未成年人死亡。



2026年3月，發表於《JAMA健康論壇》的研究也引入了「無槍擊日」這一新指標，來衡量美國十大城市的槍支暴力趨勢。

研究數據涵蓋2015年至2024年。結果顯示，這十年間，美國各大城市的「無槍擊日」數量整體呈顯著下降趨勢：每年減少約4.79天。這意味着，美國城市中完全沒有槍擊事件的日子，正變得越來越少。

究竟是什麼，讓美國始終無法掙脱惡性槍擊這個「死結」？

英國《衛報》、美聯社等外媒分析，問題的根源早已超出美國家庭或社區層面，指向一個更深層的結構性障礙：金錢政治。

據OpenSecrets截至2025年8月的最新數據，1989年至2024年，槍團體向美國聯邦候選人及政黨累計捐款超過8900萬美元。僅2024年選舉周期，98%以上的資金流向了共和黨。同期，遊說支出累計約2.5億美元，2024年單年達1470萬美元，是控槍團體的四倍以上。

美國擁槍派認為，擁有槍枝是出於自衛理由。美國憲法第二修正案也保障了國民的擁槍權。（Getty Images）

儘管美國全國步槍協會（NRA）近年因法律和財務問題影響力下滑，但其他擁槍組織迅速填補了空缺。

史丹福大學2025年9月的研究指出，擁槍團體在校園槍擊等事件後，會有策略地向受影響選區的議員輸送資金，形成「資金對沖」，使政客缺乏推動控槍立法的動力。

《紐約時報》的調查一針見血地指出：政客與擁槍團體相互輸送利益，後者通過鉅額政治獻金和遊說影響立法，前者甚至直接參與起草放鬆槍支管制的法案。

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在這樣的共謀風氣下，華盛頓大學教授拉赫巴爾判斷，美國槍支法律控制近二三十年來呈現大幅放鬆趨勢，控槍工作不僅難有進展，甚至出現倒退。

美國大規模槍擊事件頻發，已引發社會各界對加強槍支管控的強烈呼聲。然而，美國國會多年來始終未能或不願回應這一訴求。面對一場又一場「糾紛」演變為大規模槍擊案，政客大多除了「祈禱和哀思」外，很難以立法行動推動局面真正改變。

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