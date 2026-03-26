逆子弒母！不滿偷平板被罵　朝母後腦開槍　14歲仔騙父：槍走火了

美國發生逆子弒母兇案！當地一名14歲少年因被母親揭發偷取對方客戶的平板電腦，之後雙方又為平板的密碼爆發激烈口角，加上曾聽到對方向父親斥其「弱智」、「小偷」，種種積怨下憤而持槍，向母親後腦開槍，導致對方身亡，事後更向父親訛稱「槍枝走火了」。



不過調查人員揭發死者傷口有異，加上涉事槍枝本應放在座駕內、且未有上膛，少年最終承認「不只一次有殺掉母親的念頭」，他目前被控謀殺罪，將以成人身份受審。利昂父親事後悲痛表示，寧願接受妻子自殺，「比起接受我兒子試圖殺掉她，真的容易得多」。



美國有少年偷平板電腦被母親責備，憤而朝對方後腦開槍，被控謀殺罪。（AI生成圖片）

偷平板電腦被罵 14歲少年朝母後腦開槍

綜合外媒報道，美國懷俄明州（Wyoming）夏延市（Cheyenne）一名14歲少年利昂（Havoc Leone）因為偷竊母親客戶的平板電腦而被責罵。至事發3月7日上午11時許，利昂41歲母親麥金托什（Theresa McIntosh）督促他完成功課，其間留在對方房內玩拼圖，兩人隨後為了平板設置的密碼爆發口角，利昂於是將寫有密碼是筆記本扔進房間地上，趁母親彎腰撿起時，隨即拿出藏在臥室衣櫃一支黑色、9毫米口徑的手槍，近距離朝對方後腦開槍。

14歲少年因偷竊母親客戶平板電腦，雙方再為平板密碼起爭執，於是開槍弒母。（AI生成圖片）

父地下室打機 戴降噪耳機渾然不知

案發時利昂的父親正在地下室打電動，由於戴着降噪耳機，初時聽到「砰」的一聲還以為只是氣球爆破，所以未有理會。直至1小時後上樓才發現異狀，利昂當時站在臥室門外，假裝不知發生何事，並稱「槍枝走火了」。利昂父親隨即向妻子進行急救，並撥打求救熱線，可惜她因傷勢過重不幸離世。

調查人員對死因起疑 揭發非自殺

調查人員起初以為死者是自殺，但鑑定後認為其右耳後方出現並非自殺常見的傷口，而現場發現的槍枝本應放在座駕內、且未有上膛。加上利昂最初聲稱是母親給他手槍，後來又改口稱因為數學成績和母親大吵，被揭發在事發1周前已從車內偷走槍枝。

不滿被母斥：小偷 承認「不只一次浮現軾母念頭」

利昂亦有偷竊電子產品前科，而是次因偷走母親客戶的平板電腦，為此和父母發生爭吵。他坦言，過往母親經常要求他做不想做的事情，加上聽到母親曾經向父親責罵他「弱智」、「小偷」感到極為不滿，於是承認「不只一次有殺掉母親的念頭」。

被控一級謀殺罪 將以成人身分受審

利昂目前已被警方拘捕，被控一級謀殺罪，他將以成人身份受審。法院裁定利昂的保釋金為50萬美元（約391萬港元），全案將繼續審理。利昂父親事後悲痛不已，表示寧願接受妻子自殺，「比起接受我兒子試圖殺掉她，真的容易得多」。

死者生前任職美容院，在社交平台發文悼念。（「facebook@The Garden Salon and Spa」圖片）

死者生前任職美容院 公司發文悼念

麥金托什生前為The Garden Salon and Spa的按摩師，公司在社交平台發文悼念，形容她是稱職的母親，工作能力亦備受肯定，讚揚她「總是把地方收拾得比來的時候更乾淨」，認為她是上帝賜予這個世界的禮物，但遺憾表示「我們無比感激能與她共度的時光，但這遠遠不夠」。

（綜合）