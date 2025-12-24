美國9歲女童失蹤逾兩個月　終證實中槍亡　母涉謀殺棄屍被捕

美國加州一名9歲女童巴扎德（Melodee Buzzard）失蹤逾兩個月後，有人12月6日在猶他州韋恩縣（Wayne County, Utah）一處偏遠地區發現其屍體。



聖巴巴拉縣（Santa Barbara）警長布朗（Bill Brown）表示，調查人員發現「大量證據」指向其40歲母親阿什莉（Ashlee Buzzard）殺害女兒，並形容此案涉及「經過算計、冷血且犯罪手法縝密的預謀」。

驗屍證實巴扎德頭部中槍身亡，通過DNA分析確認其身份。目前其母阿什莉因涉嫌一級謀殺被捕且無保釋羈押。

聖巴巴拉縣警方逮捕阿什莉。（X@CoffindafferFBI）

警方搜查阿什莉的住所、租用的儲物櫃及汽車時，發現一枚彈殼及一發同類子彈，尚未尋獲兇器。調查顯示，母女二人曾於10月7日至10日駕車從加州前往內布拉斯加州（Nebraska），期間巴扎德曾戴假髮，租賃車輛的車牌亦曾被短暫更換。當局推斷巴扎德於10月9日在猶他州與科羅拉多州邊界附近遇害，其母獨自於10月10日駕車返回加州。

此前洛姆波克（Lompoc）聯合校區早於10月已因巴扎德長期缺席上課，向部門通報。阿什莉此前曾因涉嫌非法拘禁被捕，但相關指控因證據矛盾已撤銷。