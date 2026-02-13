加拿大校園槍擊：槍手跨性別身分掀「網絡獵巫」？

加拿大卑詩省小鎮（Tumbler Ridge）2月10日的校園槍擊案造成9死27傷，死者包括槍手。起初消息指兇手為穿裙子啡色頭髮女子，後來，當地警方確認疑兇是18歲的跨性別女子（接受性別矯正手術由男性變女性）Jesse Van Rootselaar。

加拿大鮮有發生槍擊案，加之今次為該國史上第二嚴重的校園槍擊案，令事件更為轟動。網上大量訊息把跨性別人士連繫到暴力及槍擊事件，甚至掀起一場「網絡獵巫」，藉此污名化性小眾，渲染網絡仇恨。



馬斯克轉帖「跨性別犯下更多槍擊案」統計圖引質疑

槍擊發生之初，有關疑兇「非傳統性別身分」的猜測，還有未經證實的「疑犯照片」就在網上瘋傳。

在警方證實疑犯的「非傳統性別」身分後，這場「網絡獵巫」就愈演愈烈，例如卑斯省議員Tara Armstrong就在社交平台指出，一場「跨性別暴力大流行（epidemic of transgender violence）」正在西方世界蔓延開來，接連端出假數據來「佐證」自己的觀點。

連她的議員辦公室帳戶也不斷發帖展示那些支撐她觀點的數據。此外，美國右翼政治評論員Matt Walsh在周三發文，跨性別人士「是存在中最危險和不穩定的群體，而且差得遠」，卻未展示任何數據佐證。

2026年2月10日，加拿大卑詩省的Tumbler Ridge鎮，一名槍手在一間高中開槍後，學生們舉起雙手走出教學大樓。（Reuters）

此外，不時針對性小眾的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在社交平台轉發具有暗示「跨性別人士犯下大規模槍擊案的佔比更高」的統計圖。圖中顯示在2015至2025年（10年）之間，每百萬人口中，生理性別為男的跨性別/非二元性別認同的人士，犯下0.769宗個案，是各群組之最，遠超黑人男性的0.198宗個案。

惟數據真確性及來源相當令人質疑。當中列出第六位的竟是亞裔女性，僅次於白人男性、超於拉丁裔男性，已令人匪夷所思。

一個性別平權組織Skipping Stone的負責人Amelia Newbert批評，案發後的輿論亂象如政治投機，利用案件推進政治或意識形態立場是「令人作嘔」與「絕對錯誤」，由一小部份人推動的政治化行為，只會對跨性別人士與國家造成更大創傷。

跨性別人士因「非傳統性別」 身分更受關注

加拿大廣播公司（CBC）報道引述美國明尼蘇達州大都會州立大學（Metropolitan State University in Minnesota）犯罪學專家丹斯利（James Densley）指出，網傳跨性別人士推高槍擊案數量的說法不屬實，並將其歸因於「基本比率謬誤（base rate neglect）」，強調當槍手是男性時，他們的身份從未被真正提及，倒是「當槍手是跨性別人士時，這一事實就變成了新聞，尤其在社交媒體上」。

丹斯利強調人們是對罕見個案印象深刻，而容易基於統計上的極少數個案所帶來的深刻印象，將一個被邊緣化的群體與大規模的暴力事件相聯繫。

加拿大卑詩省Tumbler Ridge校園槍擊案兇手Jesse Van Rootselaar，圖為其14歲生日時的持槍生日照。（Facebook）

丹斯利進一步用槍擊案較頻繁的美國數據來說明，稱自己收錄的數據庫中97.5%的大規模槍擊案均由順性別男性犯下，僅有0.5%是跨性別人士犯案。

跨性別人士犯下大規模槍擊案極罕 12年間僅5宗

根據事實核查網站factcheck.org引述的美國槍枝暴力檔案網站（Gun Violence Archive，GVA）統計數據，在2013年1月1日至2025年9月15日之間，美國共發生造成4人以上受傷或死亡的大規模槍擊案有5,748宗，其中僅有五名疑犯是跨性別槍手，佔比不足千分之一。

而跨性別人士佔美國13歲以上人口的比例為0.6%，根據加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究人員在2022年的一項研究估計，如果由這些跨性別人士犯下的大規模槍擊案要與他/她們在全美人口所佔比率相符合，那麼在2013年至2025年之間理應會發生34宗個案。

加拿大槍管嚴 鮮有大型槍擊

加拿大嚴管居民合法擁有槍枝，每人在獲發槍牌前須接受嚴格背景審查。根據加拿大國家統計局的分析報告以及總部在日內瓦的研究機構小型武器調查在2018年出具的報告，加拿大在2023年有38%的謀殺案涉及槍枝，較美國的76%要少；每百位加拿大人擁槍數量是35枝，較美國的121枝少得多。

而今次槍擊案的案發學校位於Tumbler Ridge，是卑詩省一個僅有2000多人居住的小鎮，但卻因致9死27傷的眾多傷亡，成為近50年來第二嚴重的校園槍擊案。

此外， 加拿大傳媒CTVNews根據小型武器調查數據綜合的有關槍枝暴力排行榜 加拿大傳媒CTVNews根據小型武器調查數據綜合的有關槍枝暴力排行榜指出，加拿大在槍支相關謀殺率方面於二十國集團（G20）排行第七，即每10萬人中有0.9人因槍支暴力身亡，這份榜單中，墨西哥、巴西與美國分別名列前三甲。