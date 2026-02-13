泰國校園槍擊案｜女校長中槍亡　自願當人質換取學生獲釋被譽英雄

泰國宋卡府（Songkhla）合艾市（Hat Yai）一間學校2月11日發生一宗槍擊案，一名19歲男疑犯闖入校園並劫持師生，造成1死7傷，死者為學校校長薩西帕（Sasiphat Sinsamosorn）。她曾與疑兇談判，提議用自己作為人質，換取對方釋放一名學生，薩西帕被外界視為事件中的英雄。槍擊案的疑兇被指過往有吸毒歷史，曾入住精神病院接受治療。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，當地時間2月11日下午5點前不久，一名18歲男子闖入位於合艾市附近的一所學校，槍擊了薩西帕和一名女學生。

泰國校園槍擊案中的死者薩西帕：

當地警方稱，薩西帕於12日凌晨因傷勢過重去世。受傷的女學生目前狀況穩定。警方表示，另一名在對峙期間跳窗逃生的學生仍在醫院接受治療。

在與槍手對峙兩小時後，槍手被捕。對峙期間，多名學生和教師被困在帕通普拉坦基里瓦特學校（Phatong Prathan Keeriwat School）的教學大樓內。

據泰媒報道，在與槍手對峙期間，54歲的校長薩西帕透過與其談判，以自己作為交換條件，換取疑兇釋放一名學生。薩西帕其後被槍手槍傷。

學校之後在Facebook上發文，對校長的離世表示「最深切的哀悼」。貼文寫道：「雖然我們失去了她，但她留下的美好回憶和善良品格將永遠留在我們心中。」

12日下午，身穿黑衣的哀悼者絡繹不絕地參加了這位校長的悼念儀式，許多人在送別她時都忍不住落淚。學校的社交平台湧現了大量悼念訊息，頁面上也發布了一張這位畢生奉獻的老師身穿校服的黑白照片。

一位網友寫道：「作為一名親眼目睹您春風化雨的孩子的家長，我由衷地感謝您。」

2026年2月11日，泰國宋卡府合艾市一間學校發生一宗槍擊案，一名19歲男疑犯闖入校園並劫持師生，造成1死7傷，死者為54歲的校長薩西帕（Sasiphat Sinsamosorn，左）。她曾與疑兇談判，提議用自己作為人質，換取對方釋放一名學生。槍擊案的疑兇（右圖地上男子）被指過往有吸毒歷史，曾入住精神病院接受治療。（網絡圖片）

當地官員表示，被拘留的疑兇有一名妹妹在該校就讀，他過往有吸毒史，並於2025年12 月才從精神病院出院。