奧斯卡｜班頓費沙與關繼威激動相擁　30年前淵源早種？

荷里活著名影星班頓費沙（Brendan Fraser）憑電影《鯨》（The Whale）首次贏得最佳男主角，是他入行30年以來首次奪得奧斯卡影帝殊榮；而最佳男配角則由美籍華裔演員關繼威（Ke Huy Quan）首次奪得。二人不僅同樣在演藝生涯經歷高低起跌及淡出影圈，原來二人也早已認識和合作。



早在今年1月，當美國影評人選擇大獎頒獎禮上宣布班頓費沙稱帝一刻，身處遠處的關繼威一個箭步的穿過人群，與高大的班頓費沙緊緊擁抱。關繼威透露，當時對方把手放在他的肩膀上說「我們還在」（We're still here），「我永遠不會忘記這幾個字，這確實是對的。」

最終，兩人於今日雙雙首次獲得了奧斯卡男演員奬項，一同成就了他們30年以來的影藝生涯的巔峰時刻。原來，班頓費沙與關繼威兩人已認識多年，且從年少成名、演藝生涯歷經高低、淡出演圈，到於近年相繼復出並同一屆奧斯卡頒奬禮上揚威，都可說兩人的人生軌跡與淵源匪淺。

美國影評人選擇大獎頒獎禮後台，關繼威被鏡頭捕捉到衝向班頓費沙擁抱：

1999年，班頓費沙已憑《盜墓迷城》成名。(Getty)

上世紀90年代已「同框」

不只新任奧斯卡影后楊紫瓊早在與班頓費沙合演過2008年的《盜墓迷城3》（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor），班頓費沙與關繼威原來合作得更早。1992年，二十出頭的班頓費沙和關繼威已一同出演喜劇電影《再生怪傑》（Encino Man），前者飾演一名冰封的穴居人Link，後者則是男主角Sean Astin的高中同學兼電腦學會主席Kim。這部電影為班頓費沙帶來了突破性的表演，他更獲得了芝加哥影評人協會頒發「最有前途演員」的殊榮。

至於關繼威則已是一知名童星，他於1984年的電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）中扮演 Short Round，亦曾在翌年的《七寶奇謀》（The Goonies）中扮演Richard "Data" Wang，而為人熟識。美國著名演員Pauly Shore早前向美媒表示：「這兩人如今捲土重來，這幾乎就像他們在《再》片中一樣，他們為自己解凍並復活過來。」

關繼威於80年代已是一知名童星（左），於電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）中扮演 Short Round一角。(imdb)

倒模般的起伏演藝生涯

班頓費沙與關繼威不僅早已相識，兩人之後的演藝路也各有光輝與黑暗，同樣還是經已闊別大銀幕多年。前者早在1999年的電影《盜墓迷城》（The Mummy）中成為荷里活一線紅星，但自2009年在《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》（G.I. Joe: The Rise of Cobra）短暫客串後，他便淡出了演藝界。

2018年，他接受媒體採訪終剖白，自己曾遭荷里活外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾，不但患上抑鬱，更被荷里活列為不受歡迎黑名單，事業因此受影響而一落千仗。翌年，班頓費沙在倫敦參加動漫展時，意識到自己想要重返影圈。

奧斯卡2023：班頓費沙與關繼威在本屆奧斯卡分別獲得最佳男主角及最佳男配角，雙雙揚威。(Reuters)

同樣在2000年代，關繼威也作出了離開演藝事業的決定。當時的他自知身高不夠、外貌也不俊俏，不會是個好演員。他憶述：「所有這些不安全感開始湧入我的腦海，我認為自己是問題所在。那是一段痛苦的時期，我感到很迷茫、痛苦和沮喪。」他更因此在南加州大學電影學院畢業之前，決定轉移就讀洛杉磯一所社區學院。

多年之後，於2018年上演的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）使得關繼威有了再次演戲的衝動，想要重新追逐自己一直以來的夢想。他表示：「我開始是有所保留的，但更我擔心自己在60、70歲時會後悔沒有給這個夢想一個機會。」最終他鼓起勇氣致電其經理人，告知對方經已準備重投影壇，不久便獲得了《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All Once）的試鏡機會。

兩人相隔30年重逢並揚威奧斯卡，失意後再次追逐電影夢，登上人生及事業高峰，令不少影迷及網民大呼感動。