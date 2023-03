奧斯卡｜班頓費沙與關繼威激動相擁　30年前淵源早種？

荷里活著名影星班頓費沙(Brendan Fraser)憑電影《鯨》(The Whale)首次贏得最佳男主角,是他入行30年以來首次奪得奧斯卡影帝殊榮;而最佳男配角則由美籍華裔演員關繼威(Ke Huy Quan)首次奪得。二人不僅同樣在演藝生涯經歷高低起跌及淡出影圈,原來二人也早已認識和合作。



早在今年1月,當美國影評人選擇大獎頒獎禮上宣布班頓費沙稱帝一刻,身處遠處的關繼威一個箭步的穿過人群,與高大的班頓費沙緊緊擁抱。關繼威透露,當時對方把手放在他的肩膀上說「我們還在」(We're still here),「我永遠不會忘記這幾個字,這確實是對的。」

最終,兩人於今日雙雙首次獲得了奧斯卡男演員奬項,一同成就了他們30年以來的影藝生涯的巔峰時刻。原來,班頓費沙與關繼威兩人已認識多年,且從年少成名、演藝生涯歷經高低、淡出演圈,到於近年相繼復出並同一屆奧斯卡頒奬禮上揚威,都可說兩人的人生軌跡與淵源匪淺。

美國影評人選擇大獎頒獎禮後台,關繼威被鏡頭捕捉到衝向班頓費沙擁抱:

1999年,班頓費沙已憑《盜墓迷城》成名。(Getty)

上世紀90年代已「同框」

不只新任奧斯卡影后楊紫瓊早在與班頓費沙合演過2008年的《盜墓迷城3》(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor),班頓費沙與關繼威原來合作得更早。1992年,二十出頭的班頓費沙和關繼威已一同出演喜劇電影《再生怪傑》(Encino Man),前者飾演一名冰封的穴居人Link,後者則是男主角Sean Astin的高中同學兼電腦學會主席Kim。這部電影為班頓費沙帶來了突破性的表演,他更獲得了芝加哥影評人協會頒發「最有前途演員」的殊榮。

至於關繼威則已是一知名童星,他於1984年的電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)中扮演 Short Round,亦曾在翌年的《七寶奇謀》(The Goonies)中扮演Richard "Data" Wang,而為人熟識。美國著名演員Pauly Shore早前向美媒表示:「這兩人如今捲土重來,這幾乎就像他們在《再》片中一樣,他們為自己解凍並復活過來。」

關繼威於80年代已是一知名童星(左),於電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)中扮演 Short Round一角。(imdb)

倒模般的起伏演藝生涯

班頓費沙與關繼威不僅早已相識,兩人之後的演藝路也各有光輝與黑暗,同樣還是經已闊別大銀幕多年。前者早在1999年的電影《盜墓迷城》(The Mummy)中成為荷里活一線紅星,但自2009年在《特種部隊:眼鏡蛇的崛起》(G.I. Joe: The Rise of Cobra)短暫客串後,他便淡出了演藝界。

2018年,他接受媒體採訪終剖白,自己曾遭荷里活外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾,不但患上抑鬱,更被荷里活列為不受歡迎黑名單,事業因此受影響而一落千仗。翌年,班頓費沙在倫敦參加動漫展時,意識到自己想要重返影圈。

奧斯卡2023:班頓費沙與關繼威在本屆奧斯卡分別獲得最佳男主角及最佳男配角,雙雙揚威。(Reuters)

同樣在2000年代,關繼威也作出了離開演藝事業的決定。當時的他自知身高不夠、外貌也不俊俏,不會是個好演員。他憶述:「所有這些不安全感開始湧入我的腦海,我認為自己是問題所在。那是一段痛苦的時期,我感到很迷茫、痛苦和沮喪。」他更因此在南加州大學電影學院畢業之前,決定轉移就讀洛杉磯一所社區學院。

多年之後,於2018年上演的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)使得關繼威有了再次演戲的衝動,想要重新追逐自己一直以來的夢想。他表示:「我開始是有所保留的,但更我擔心自己在60、70歲時會後悔沒有給這個夢想一個機會。」最終他鼓起勇氣致電其經理人,告知對方經已準備重投影壇,不久便獲得了《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All Once)的試鏡機會。

兩人相隔30年重逢並揚威奧斯卡,失意後再次追逐電影夢,登上人生及事業高峰,令不少影迷及網民大呼感動。