奧斯卡︱楊潤雄恭賀楊紫瓊獲最佳女主角　讚揚彰顯香港演員實力

2023年第95屆「奧斯卡金像獎」（95th Academy Awards / Oscar 2023）頒獎典禮於香港時間今（13日）舉行，華裔女星楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）榮膺奧斯卡影后，成為首位華人影后。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄發稿恭賀楊紫瓊於第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮榮獲「最佳女主角」獎項，讚揚她彰顯了「香港演員和香港電影圈的實力。」



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》榮獲「最佳女主角」獎，成為第一位亞裔奧斯卡影后。（奧斯卡直播截圖）

楊潤雄恭賀楊紫瓊於第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮榮獲「最佳女主角」獎項，他表示香港電影界孕育了不少傑出的演員和電影工作者，楊紫瓊曾經在香港影壇發展多年，繼而進軍國際發光發亮，成就斐然。

潤雄恭賀楊紫瓊於第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮榮獲「最佳女主角」獎項。（歐嘉樂攝）

而這次楊紫瓊獲得最高殊榮之一的奧斯卡金像獎「最佳女主角」獎項，實至名歸，亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力。

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）榮膺奧斯卡影后，成為首位華人影后。電影中飾演她丈夫的華裔男演員關繼威奪得最佳男配角，飾演稅務局職員的珍美李寇蒂斯奪得最佳女配角。電影同時獲得最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳剪接。